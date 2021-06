La Diputación apoya al joven piloto Gonzalo Sánchez

Por

Gonzalo Sánchez es un joven piloto turolense que está cumpliendo el sueño de convertirse en piloto de motos. La Diputación de Teruel ha valorado su fuerzo, dedicación y pasión apoyando al joven deportista en la presentación de la temporada en compañía del Presidente de la Diputación de Teruel Manuel Rando y el Diputado de Turismo y Deporte Diego Piñeiro.



Todavía no ha cumplido trece años y tiene una agenda marcada por los estudios, los entrenamientos y las carreras. Su gran progresión en las categorías donde ha competido, subiendo al podio en numerosas ocasiones, ha hecho que varios equipos se fijen en el joven piloto turolense y está en un periodo clave en su carrera como piloto.



Este año compagina la Copa Yamaha 125 del Campeonato del Mediterráneo con la categoría de Superbikes Junior del Campeonato de España, siendo el piloto más joven de la categoría, obligando a Gonzalo a tener el día a día muy bien organizado ya que muchos fines de semana los pasará de circuito en circuito, sin olvidar su formación. “En los medios de comunicación solo se ven las carreras y la foto en el podio o en las redes sociales, pero hay mucho esfuerzo detrás. En un día a día normal me levanto a las siete de la mañana para entrenar una hora y luego ir al colegio y estudiar. Luego cuando salgo de clase tengo que hacer todos los deberes y volver a los entrenamientos, por lo que el día es muy largo, pero con trabajo y esfuerzo vamos a intentar lograr nuestro objetivo y si no lo conseguimos me quedaré satisfecho ya que tendremos la conciencia tranquila de que lo hemos dado todo”. A la hora de valorar la actual temporada, el piloto turolense tenía varias opciones, decantándose al final por competir en dos categorías y seguir formándose como piloto.



“El año pasado fue una temporada muy complicada ya que por la pandemia tuvimos un calendario reducido y muy apretado en el tiempo. Ya he sido dos años Subcampeón de la Cope ETG OHvale y realizamos alguna carrera con la Yamaha 125. Las sensaciones fueron buenas y este año tenemos un doble objetivo, ganar la Copa Yamaha para así tener más facilidades en la próxima temporada con la 300 y a partir de agosto seré el piloto más joven en el Campeonato de España de Superbikes Junior”, aseguró el joven ayer.



El comienzo de campeonato en la copa Yamaha ha sido muy positivo ya que de momento ha logrado una victoria y dos segundos puestos y está contando los días para que pueda competir en el Campeonato de España “En la primera cita de Castellolí logré una victoria y un segundo puesto muy disputado en la que la victoria se decidió por escasas centésimas. En Montmeló en la primera carrera de nuevo la carrera fue muy disputada con otro piloto y al final quedé segundo por escasas milésimas y en la segunda carrera tuve una caída yendo líder. Fue una lástima pero de momento estamos muy contentos ya que estamos luchando por las victorias en todas las carreras en las que he competido. Además, hemos realizado algún test con la 300 cc. y las primeras impresiones son muy buenas, por lo que tengo muchas ganas de que llegue el mes de agosto y seguir aprendiendo”.



Sobre su piloto favorito, tiene muy claro que Marc Márquez es su referencia, pero que también hay otros pilotos a los que sigue muy cerca y valora su talento “Todos sabemos que Marc Márquez es el mejor piloto de la parrilla y yo me fijo mucho en él por su talento y la pasión por lo que hace, pero también me fijo mucho en Gabriel Rodrigo ya que desde pequeño lo llevo siguiendo mucho y también me fijo en Eric Granado, piloto de la MotoE”, confirmó. Pero para lograrlo, es necesario el apoyo de la familia y los patrocinadores y Gonzalo promete dedicar todos sus esfuerzos y disfrutar al máximo encima de la moto.



“Quiero agradecer a la Diputación Provincial de Teruel el apoyo que me están dando y será un honor llevar el nombre de Teruel por los circuitos de España. Y por supuesto al Grupo Arco Iris, al Centro Comercial Abierto de Teruel, a Caja Rural, Rodi, TEJ Wheels y GilTruf ya que sin ellos lo tendría mucho más complicado. Y por supuesto a mis padres y a mi hermano por todo el apoyo y el tremendo esfuerzo que están haciendo para que pueda disfrutar y competir en lo que más me gusta”, añadió.



Si hay alguien sorprendido de la madurez del joven deportista que en breve cumplirá catorce años es el Presidente de la Diputación de Teruel Manuel Rando, destacando la pasión por lo que hace y el tremendo esfuerzo dedicado día tras días. “Tenemos a Motorland, el mejor circuito del mundo y ahora lo que hace falta es que un turolense llegue a estar entre los mejores pilotos del mundo y creo que Gonzalo puede llegar a estar. Es un turolense que cada vez que hablo con él, me sorprende la madurez y cuando conozco cada vez más lo que supone este deporte y me he enterado de la velocidad que va alcanzar este año, es sorprendente y te tiene que gustar mucho ya que requiere una gran preparación física, psicológica y mucha voluntad ya que el sacrificio es muy grande. Le apasiona el mundo de las motos, que pone todo su empeño y esfuerzo para ganar, teniendo claro que en el deporte unas veces se gana y otras veces se pierde y que hay que aprender de todas las situaciones para cada vez ser mejor persona, sin olvidar que muchas veces los sueños se convierten en realidad. Creo que era hora de que la Diputación de Teruel apoye a un joven que va a participar en pruebas nacionales de cierta importancia y que está en los años más importantes de su progresión, teniendo un futuro prometedor”, expresó el presidente provincial.



Rando tiene muy claro, al igual que el Diputado de Turismo Diego Piñeiro, que las competiciones tienen un impacto mediático importante y en este caso Gonzalo va a llevar el lema de Siente Teruel, aparte de otras empresas turolense por los diferentes circuitos de España “Sabemos de los impactos mediáticos que tienen las competiciones de Motorland en los cinco continentes y ahora un piloto turolense va a llevar Siente Teruel por los circuitos de nuestro país y además, la prueba del Campeonato de España tendrá reportajes en televisión, por lo que creemos firmemente en el esfuerzo de esta joven promesa y seguro llevará el nombre de Teruel con mucho orgullo y como le he dicho ¡De Teruel no es cualquiera!”.