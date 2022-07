La Diputación despliega a los Bomberos e invita a los agricultores para que vigilen con sus cisternas y aperos

Por

Hoy arranca la Baja Aragón con la Super Especial que recorrerán las motos sobre un trazado de 9 kilómetros en las inmediaciones de Teruel en una edición de la carrera, la novena que se disputa en Teruel, marcada por las altas temperaturas. El resultado de esta jornada determinará el orden de la salida de la primera especial del sábado para los vehículos de dos ruedas. Los coches, buggies y camiones arrancarán el sábado.



La seguridad volverá a ser una de las premisas bajo las que se moverá la carrera y la Diputación de Teruel dispondrá de cinco equipos de Bomberos repartidos entre el paddock y el recorrido a los que se sumarán los vecinos agricultores de los 38 municipios por los que discurre la prueba que responsan al llamamiento de la DPT de que salgan con sus cubas llenas de agua y sus aperos de labranza para atajar cualquier conato de incendio que se pueda producir.



El vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, calificó la Baja como un “evento importantísimo e interesante” en la visita que cursó ayer al parque cerrado y destacó cómo la institución provincial colabora con la organización con medios económicos pero también con servicios como el de reparación de caminos o el propio de los Bomberos de la DPT en lo que el vicepresidente denominó la “colaboración material”.



Sobre la reparación de aquellos caminos que puedan verse afectados por el paso de la carrera, Izquierdo aseguró que la Diputación pondrá en el plazo de “quince a veinte días” hasta tres equipos para dejarlos en las mismas condiciones que estaban antes del evento “o incluso mejor” para “no dejar a nadie insatisfecho”, en referencia a que los municipios por los que transcurre la prueba son una “zona eminentemente agrícola en la que se está trabajando. Están cosechando y aunque prácticamente ya han terminado, no podemos permitir que la celebración de esta prueba signifique que dos meses después los caminos estén en mal estado” en lo que insistió que “va a ser el esfuerzo que se va a hacer este año”.



Pero el vicepresidente destacó “otra parte importante del apoyo” de la DPT en referencia al servicio de Bomberos. En total habrá cinco equipos de Bomberos de la Diputación para atender la prueba. Uno se instalará de forma permanente en el parque cerrado “porque es el centro neurálgico y donde más vehículos hay’ y los otros cuatro se repartirán en lugares estratégicos del recorrido “en las zonas más conflictivas o en la que se prevea que pueda haber más problemas”, dijo Izquierdo.



Además, el servicio se reforzará con “alguna autobomba” en ubicaciones señaladas por el Departamento de Medio Ambiente.



El diputado delegado de Caminos Rurales y alcalde de Bañón, José Sancho, añadió que los técnicos de la Diputación señalarán aquellos caminos en los que haya “más prioridad” en los que se desplazará “una pala mixta y las motoniveladoras con sus rulos”.



Sancho explicó que desde la institución provincial se ha pedido la colaboración de “todos los alcaldes de los municipios por donde pasa la Baja para que avisen a los agricultores para que estén con sus cisternas llenas de agua para que en un momento dado, si hubiera una chispa en los campos poder apagarla”. Un llamamiento que hizo extensivo a los tractores “con gradas y chisel”. Esta es una invitación que no es nueva. “En Bañón, todos los años tenemos dos o tres equipos de tractores con la cisterna y, sobre todo, con aperos de labranza con los que se pueda controlar un fuego lo antes posible”.



De hecho en alguna ocasión se han producido pequeños incendios alrededor de la carrera, aunque el motivo más frecuente está no tanto en los competidores si no en los aficionados que inundan las cunetas. La mejor Baja del mundo El director de carrera, Manuel Vidal, insistió ayer en que la “participación este año es de récord absoluto” y precisó que se han alcanzado las 79 motos, coches FIA, 40 coches del Campeonato de España, 9 camiones, 23 vehículos de Regularidad, 12 de Para Baja, además de 17 motos inscritas en la nueva categoría Trail. “Estamos muriendo de éxito”, bromeo el responsable técnico de la carrera, que señaló que ha habido que reorganizar el parque cerrado trasladando a los camiones a una campa anexa al paddock para poder albergar el volumen de participantes de esta edición. Curiosamente, la categoría que ha experimentado un mayor crecimiento ha sido la de coches FIA que ha pasado de lo 77 vehículos del año pasado a los 93 de esta edición de 2022.



Sobre la nueva categoría Trail de motos que debuta este año en la competición Vidal animó a los aficionados a probar suerte en competición en esta nueva categoría y recordó cómo en la categoría de Regularidad han pasado “de empezar con 8 participantes a tener 23”.



El director de carrera alabó la celebración de la carrera en Teruel. “Es muy cómodo”, insistió pra recordar cómo ha habido que ampliar la superficie dedicada a parque cerrado “echando a los camiones a una campa” anexa. Vidal calificó el lugar de celebración como “ideal” porque “están los camiones, el parque de asistencia, la permanente” y sumó que “Teruel está al lado” por lo que no dudó al afirmar que “es la mejor Baja de Europa y me atrevería decir que del mundo”.



Aitor Jiménez, director de eventos de la empresa Octagon S2, organizadora de la Baja, confirmó las palabras del director de carrera sobre los motivos por los que se ha “conseguido la mejor Baja de Europa” por haber encontrado un “lugar en el que se reúnen todos los elementos para hacerlos posible” y destacó el que “a nivel logístico el poder tenerlo todo centralizado en Teruel, en el Palacio de Exposiciones, en el paddock y en la propia ciudad hacen que todos los participantes tengan la facilidad de poder instalarse durante todos estos días” con todos los servicios al alcance de la mano en lo que calificó como “uno de lo éxitos de la carrera”, a lo que sumó que “en pocas Bajas del mundo o incluso en ninguna es posible hacer un recorrido que tenga esta capacidad de reunir caminos y pistas que hace posible hacer tramos larguísimos y espectaculares, y eso la gente lo valora a la hora de correr”.



Aunque finalmente no se habría alcanzado la cifra mágica de los 300 participantes, los 291 inscritos (36 de ellos aragoneses) siguen haciendo de esta edición la de los récords de equipos participando. Se trata de un incremento importante respecto al año pasado que organizativamente se ha podido coordinar entre todas las instituciones implicadas.



Además, Jiménez destacó la coordinación entre todos los actores (instituciones y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) como otro de los factores que contribuyen a la excelencia en este evento.