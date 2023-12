La Federación anuncia los horarios del CD Teruel para la segunda vuelta

HORARIOS

El CD Teruel ya conoce los horarios para lo que resta de campeonato. El bloque rojillo pasará de jugar los domingos a hacerlo los sábados durante casi toda la segunda mitad de competición, ya que tan solo disputará 2 encuentros de los 16 que la RFEF ya ha programado hasta el final de liga en domingo. El conjunto de Raúl Jardiel también cambiará su día habitual de juego como local, ya que Pinilla no tendrá partidos de su equipo ni un solo domingo, como mínimo, hasta la jornada 37, ya que las dos últimas fechas de liga todavía no han sido planificadas.El CD Teruel arrancará la segunda vuelta de competición ante el Cornellá en casa el día 20 de enero a las 20:00 horas de la tarde, un horario poco habitual y poco agradable para una fecha en la que el frío puede robarle todo el protagonismo a lo que suceda sobre el terreno de juego.El primer encuentro como visitante de la segunda mitad será ante el Arenteiro el sábado 27 de enero a las 16:00 horas y el siguiente desplazamiento también será a territorio gallego, para enfrentarse al Celta Fortuna el día 10 de febrero a las 18:00 horas.Una semana antes, el sábado 3 de febrero, tendrá lugar el segundo derbi aragonés de la temporada. La SD Tarazona visitará Pinilla, aunque en esta ocasión el choque comenzará a las 18:00 horas.Después de la visita al Celta Fortuna, el equipo de Jardiel recibirá en casa al Lugo, de nuevo en horario de sábado a las 20:00 horas, el 17 de febrero. Ante el Gimnástic de Tarragona a domicilio será una de las escasas ocasiones en las que el CD Teruel juegue domingo. Será el día 25 de febrero a las 16:00 horas.El bloque turolense iniciará el mes de marzo recibiendo al Rayo Majadahonda el sábado 2 a las 18:00 horas para viajar siete días más tarde hasta Logroño, donde repetirá horario en el encuentro frente al Logroñés.El partido ante el Barça Atlétic del 16 de marzo comenzará a las 16:00 horas, pero también será en sábado, por lo que el equipo no recuperará el horario (domingo a las 16:00 horas) que le hizo tocar el éxito la temporada pasada.La visita del Deportivo de la Coruña, una de las más esperadas de la temporada, está programada para el sábado 13 de abril a las 20:00 horas, cuando únicamente resten seis jornadas para el final de liga. Será entonces cuando el CD Teruel encadene dos sábados seguidos jugando como local, ya que después de enfrentarse al conjunto coruñés en Pinilla, el equipo rojillo recibirá al Sestao River, el día 20 de abril a las 18:00 horas.En la jornada 36, con solo dos por disputarse para la conclusión liguera, el conjunto turolense volverá a jugar un domingo. Lo hará ante la Cultural Leonesa, el 12 de mayo a las 18:00 horas.Todavía falta por conocerse el horario de las dos últimas fechas de competición, ya que la RFEF anunció que esas se disputarán en horario unificado.

JORNADA 20 - CD Teruel - Cornellá - Sábado, 20 de enero, 20:00 horas

JORNADA 21 - Arenteiro - CD Teruel - Sábado, 27 de enero, 16:00 horas

JORNADA 22 - CD Teruel - SD Tarazona - Sábado, 3 de febrero, 18:00 horas

JORNADA 23 - RC Celta Fortuna - CD Teruel - Sábado, 10 de febrero, 18:00

JORNADA 24 - CD Teruel - CD Lugo - Sábado, 17 de febrero, 20:00 horas

JORNADA 25 - Gimnástic de Tarragona - CD Teruel - Domingo, 25 de febrero, 16:00 horas

JORNADA 26 - CD Teruel - Rayo Majadahonda - Sábado, 2 de marzo, 18:00 horas

JORNADA 27 - SD Logroñés - CD Teruel - Sábado, 9 de marzo, 18:00 horas

JORNADA 28 - CD Teruel - Barça Atlétic - Sábado, 16 de marzo, 16:00 horas

JORNADA 29 - Real Sociedad B - CD Teruel - Sábado, 23 de marzo, 16:00 horas

JORNADA 30 - CD Teruel - Real Unión - Sábado, 30 de marzo, 18:00 horas

JORNADA 31 - CE Sabadel - CD Teruel - Sábado, 6 de abril, 16: 00 horas

JORNADA 32 - CD Teruel - RC Deportivo - Sábado, 13 de abril, 20:00 horas

JORNADA 33 - CD Teruel - Sestao River - Sábado, 20 de abril, 18:00 horas

JORNADA 34 - Fuenlabrada - CD Teruel - Sábado, 27 de abril, 18:00 horas

JORNADA 35 - CD Teruel - Unionistas de Salamanca, Sábado, 4 de mayo, 18:00 horas

JORNADA 36 - Cultural y Deportiva Leonesa - CD Teruel, Domingo, 12 de mayo, 18:00 horas