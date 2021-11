La inversión para que La Vega acoja el partido Utrillas - Valencia rondará los 30.000 euros

Por

El Ayuntamiento de Utrillas valora en unos 30.000 euros el coste global de los trabajos a acometer para hacer frente a todos los gastos que puede suponer la inversión a realizar en las instalaciones de La Vega para acoger el partido de la primera eliminatoria de Copa del Rey entre el conjunto minero y el Valencia. La corporación que encabeza Joaquín Moreno está recibiendo los últimos presupuestos y está dispuesta a realizar el esfuerzo que supone organizar este compromiso. El montante final de la operación depende todavía de la decisión sobre “si adquirimos en propiedad las luminarias necesarias para poder transmitir el partido por televisión o finalmente las alquilamos para este compromiso”.

Pese a que desde la visita que responsables de la Federación Española realizaron a las instalaciones mineras se daba por seguro que el partido se iba a disputar en La Vega a última hora da la tarde del martes no se tenía constancia oficial del informe que habían anunciado que iban a remitir al club. Este informe debía incluir los aspectos a retocar en la instalación para poder albergar el compromiso.

Pedro Asensio, presidente del Utrillas, confirmaba este extremo. “Nos han dicho que nos lo iban a enviar y estamos mirando constantemente el correo, pero no hemos recibido nada”, aseguraba.

Con todo algunos medios de comunicación reconocían en la tarde de este martes que tras una reunión en la sede de la propia Federación Española producida a mediodía se había dado luz verde a que el choque se desarrollara en La Vega.

Aunque hasta que no llegue la confirmación no se puede dar por seguro, el ayuntamiento de la localidad trabaja de forma insistente con la idea de que el Utrillas y el Valencia salten al césped de La Vega el jueves 2 de diciembre para disputar el choque de la primera eliminatoria copera. El consistorio sigue dando pasos al frente para llevar adelante la iniciativa y está dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para que la localidad disfrute con el enfrentamiento entre el conjunto local y el Valencia de la Primera División.

Joaquín Moreno insiste en que el club cuenta con el apoyo de la corporación. Las últimas horas han sido frenéticas y hasta su sede llegaban los presupuestos solicitados. El Alcalde tiene clara las obras a realizar. “El presupuesto para instalar el graderío puede alcanzar los 15.000 euros. Las obras de acceso a la zona de vestuarios las realizaremos a través de la brigada municipal. Para montar la sala de prensa aprovecharemos la zona de los bajos del propio vestuario. A estas tareas hay que unir lo que nos cuesten el resto de peticiones que realiza la Federación Española, como las torres para la ubicación de las cámaras de televisión y las iluminarias de refuerzo que se necesitan para que el partido se transmita por televisión”.

A falta de los últimos aspectos a concretar el presupuesto general de los trabajos a realizar puede rondar “los 30.000 euros. Todo está en función de la decisión que adoptemos con respecto a las luces. Barajamos tanto la posibilidad de adquirirlas en propiedad o bien alquilarlas tan solo para este compromiso”.

Desde que se conoció el resultado del sorteo el alcalde busca compañeros de viaje que acompañen al Ayuntamiento a la hora de hacer frente a los gastos que genera esta organización. “Estamos gestionando la posibilidad de que otras instituciones y empresas de la provincia nos ayuden a hacer frente a esta inversión”, aseguró el primer edil.



Promoción de la provincia

En este sentido, Moreno quiere aprovechar la ocasión para dar a conocer no solo el nombre de la localidad, sino también poner en valor los de las Cuencas Mineras y el resto de la provincia de Teruel. “En La Vega se van a enfrentar el equipo más modesto de la Copa del Rey y uno de los grandes del fútbol nacional. Será el único partido que se transmita ese día en abierto a través de Cuatro. Además también lo dará una plataforma como DAZN. En total el potencial de espectadores se estima que puede rondar los 4 millones de personas. Estamos ante una buena oportunidad de que nos sirva como escaparate para toda la provincia”.

El alcalde también quiere que el club se implique en el aspecto económico. “Nos tenemos que sentar a hablar para ver como gestionamos el tema de las entradas, pero queremos que el ayuntamiento tenga que afrontar el menor número de gastos posible”.



Pantalla gigante

La ilusión generada tanto en la propia localidad como en zonas limítrofes asegura un éxito total de esta iniciativa. De hecho Joaquín Moreno estaría dispuesto a habilitar una zona cercana para que todos aquellos que no tengan cabida en La Vega puedan disfrutar del partido. “En el campo no vamos a caber todos los que quieren estar. Para acoger a todos aquellos que no puedan estar igual ponemos una pantalla gigante en la nave de las fiestas y poder ver el partido todos juntos”.