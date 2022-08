La LXX edición del Open de tenis Ciudad de Teruel llega con ánimos renovados

Por

Con ánimos renovados y un incremento en la cuantía de premios el Open de Tenis Ciudad de Teruel da sus primeros pasos hacia su edición número LXX. La competición más antigua de esta disciplina de cuantas se desarrolla en España cuenta ya con 27 inscritos. Todo apunta a que finalmente se alcanzará, e incluso superará, la cota de 32 participantes por lo que será necesario disputar una fase previa antes del cuadro final. En este sentido se ha notado un incremento importante entre jugadores del propio Club de Tenis de la capital.

Después de muchas dudas en cuanto a su organización los responsables del Club de Tenis ya tienen casi todo listo para llevar a cabo el torneo más antiguo de cuantos se disputan el territorio nacional, por encima incluso del Conde de Godó. La fase rincipal del torneo se desarrollará del 22 al 27 de agosto, y los días 20 y 21 están reservados por si fuera necesario desarrollar una fase previa para acceder al cuadro final.

El goteo de inscripciones está siendo constante a lo largo de los últimos días y son ya 27 los jugadores que han confirmado su presencia en Teruel. Cifra esta muy superior a la de ediciones precedentes, donde apenas si se llegaba a la cota de 16 jugadores.

Dos han sido los factores clave que han incidido en este importante incremento. Por un lado “el tenis está viviendo un momento de expansión en la ciudad. Hace unos meses el club apenas si contaba con tres jugadores federados y ahora somos ya 13 los que acudimos a diferentes competiciones”, explicaba Francisco Quesada, responsable de la organización junto a Cristian Belenchón y Javier Egeda.

Por otro, también se ha trabajado a la hora de incrementar el capítulo de premios. “Hasta ahora repartíamos 1.400 euros en premios, este año subimos el presupuesto en 360 euros ya que abonamos una cantidad a aquellos que alcanzan los cuartos de final. Además también hemos conseguido pagar el alojamiento a los ocho primeros cabezas de serie, lo que hasta ahora no hacíamos”.



Incentivos

Estos incentivos han ayudado a animar a una serie de jugadores que hasta ahora no acudían a una cita que se nutría con jugadores de la zona de Zaragoza y de Valencia. “El campeón del último año, Jorge Hernando, no puede estar, pero si nos ha confirmado su presencia Daniel Ledesma que está siutuado en el puesto 122 del ránking nacional y llegó a ocupar plaza entre los 50 primeros”, explica el propio Quesada.

Las puertas del club permanecerán abiertas para el libre acceso de todos los aficionados que quieran presenciar un torneo que poco a poco va recuperando un sitio que ya ocupó hace algunos años. “Estos días se mueve mucha gente. Llevamos tiempo luchando y poco a poco vamos consiguiendo cosas. No podemos compararnos con actividades como el CV Teruel o el CD Teruel pero un evento de este calibre no se queda atrás con otras acitividades que se desarrollan en la ciudad”, aseguró el propio organizador.



Eventos importantes

Precisamente sobre este mismo aspecto se refirió Carlos Aranda, concejal de deportes, durante la presentación del evento. “Esta competición pone en valor los eventos que se desarrollan en la ciudad y hay que luchar por mantenerlos”, explicó.

Mientras que Javier De Diego, Director General de Deportes del Gobierno de Aragón, resaltó la trayectoria del Club de Tenis en los últimos años. “El club está potenciando la implantación del tenis en Teruel. El trabajo que se está desarrollando está produciendo una expansión de este deporte en la ciudad”, indicó.