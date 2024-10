La Vega empuja para materializar la primera victoria del Utrillas en la temporada (2-0)

Por

Toda La Vega la estaba esperando y en esta quinta jornada del campeonato liguero el CD Utrillas consiguió sumar su primera victoria la temporada y de paso poner fin a una racha de tres jornadas consecutivas perdiendo tras el empate en la inaugural. Un triunfo muy valioso en lo anímico para los de Pitu Lerga y tremendamente meritorio por producirse ante uno de los gallitos del grupo como la SD Huesca B, pero es que además sería una victoria muy sufrida y quizás por ello todavía más celebrada por la siempre animada parroquia utrillense.



Y es que el partido se le puso muy de cara al Utrillas con un gol tempranero de David Muñoz en su primera llegada, pero desde entonces y hasta el descanso los turolenses jugarían en todo momento angustiados por un oponente que durante muchos minutos bordó el fútbol y que generó tantas ocasiones como para marcharse a los vestuarios con la remontada en el bolsillo. Sin embargo, en el reinicio tras el descanso, y ese es seguro el mayor mérito del grupo de Lerga, el Utrillas supo rehacerse de los tan malos como afortunados momentos vividos en la primera parte y, de esta manera, logró competirle mucho mejor al filial oscense, que ya no tendría ni tantos ni tan buenos espacios como para atacar, pero donde, además, se vio obligado a defenderse no pocas veces. De esta manera, y gracias a la pegada mostrada por un David Muñoz que marcó los dos goles, una noticia excelente para los locales, el Utrillas conseguiría, y no sin tampoco apuros en la segunda mitad, sumar el primer triunfo del año.



El once de Pitu Lerga no podía comenzar el partido de mejor manera y prácticamente en su primera llegada a puerta rival lograba hacer daño con un gol tempranero a un oponente de tanta envergadura como el Huesca B. Fue tras una gran jugada que terminó con un centro de Nieto desde la derecha y el remate de cabeza de David Muñoz. Un tanto que ponía el encuentro en una posición muy favorable cuando apenas había comenzado y no sólo por el marcador, ya que el factor anímico resultaba relevante, pues conviene recordar que la racha triunfal del filial oscense con tres triunfos en las primeras jornadas del campeonato se vio truncada la semana pasada ante otro rival turolense como el Calamocha, que venció en la Base Aragonesa de Fútbol por la mínima con un solitario gol de Quique Navarro.



Tan pronto como la grada celebró el tanto el once dirigido por Íñigo Ros contestó a la grande redoblando la presión sobre pelota con una coordinación y exigencia física que tuvo su premio inmediato, pues directamente se hizo dueño y señor del balón y pasó a jugarlo con mucho criterio y sentido pero también a gran velocidad. El Utrillas poco pudo hacer ante el vendaval de fútbol que se le vino encima y buscando la seguridad del grupo el once local se parapetó compacto intentando dejar pocos espacios a su oponente. Pero el joven cuadro oscense demostró tener tanta imaginación como calidad y no cesó un instante en sus acometidas sobre un David Soto que terminaría siendo casi tan protagonista como el finalmente bigoleador David Muñoz.



El Huesca B por momentos empotró al Utrillas en su área y sirva decir que se vieron dos palos, un par de grandes paradas de Soto y un despeje de Tatín bajo palos cuando el cuero ya se colaba. Ocasiones múltiples y muy claras, pero el filial no tuvo acierto de cara a puerta y al descanso el Utrillas no sólo estaba vivo, sino que todavía tenía esa mínima ventaja.



En el descanso se crearía expectación por ver qué deparaba el partido. Sin tenerlas todas consigo, La Vega respiraría con la buena predisposición de un Utrillas más aguerrido y, sobre todo, más inteligente para competirle al Huesca B. Los de Pitu Lerga también jugarían a remolque, pero sin sufrir tanto y además teniendo la posibilidad de estirarse en alguna ocasión, avisando a un filial que en el ecuador del periodo se llevó el segundo golpe cuando Marvin realizó una gran jugada individual para enviar el esférico al área oscense y que David Muñoz pudiera recogerlo para, sin pensárselo dos veces, girar sobre si mismo y rematar fuerte y arriba sin que Jaime García pudiera hacer nada por evitar que el balón cruzase la línea de meta.



De ahí al final el Huesca B jugó sin cuerda de seguridad, de hecho, al poco del segundo, David Muñoz tuvo el hat-trick en una jugada sin portero donde un defensa sacó el balón bajo palos. Aunque los oscenses no se rindieron y volvieron a generar muy buenas ocasiones, se encontraron con un David Soto que paró mucho impidiendo que se metiera en la pelea por el resultado.