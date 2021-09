Las nuevas tecnologías, salvavidas de la comunicación de MotoGP en pandemia

Si Dorna ha tenido que dedicar enormes esfuerzos para adaptar el Mundial de MotoGP a la situación actual de pandemia, no menos importante ha sido la adaptación de los medios de comunicación y los periodistas para ofrecer la mejor y más completa información a los aficionados.Mela Chercoles lleva como enviado especial a los Grandes Premios del Diario As desde el año 1999. Por aquel año era un joven periodista que tuvo el privilegio de dar la bandera nacional al ganar Álex Criville el único Campeonato del Mundo de 500 cc. Hoy en día es sin duda uno de los periodistas más conocidos del paddock y destaca que el campeonato de hace dos décadas con el actual no tiene nada que ver. “La aparición de internet ha cambiado todo. Con la implantación de los medios digitales ha cambiado radicalmente la forma de trabajar, ahora todo es mucho más rápido ya que la información online requiere que acabe la carrera y a los cinco minutos esté la crónica hecha. Esto significa que se pierde capacidad de análisis pero se gana inmediatez y lo otro va más tarde, una vez hablas con los protagonistas y tienes la información suficiente para contar toda la información”, dice el periodista.En su dilatada trayectoria jamás se hubiera podido imaginar una situación como la actual “como esta” y asegura que si se le “dicen hace diez o quince años no lo habría creído. Hemos pasado de viajar por los cinco continentes a trabajar desde casa y eso ha sido posible gracias a las tecnologías. Evidentemente el toque de calidad lo da el estar ahí en el circuito ya que tienes un contacto más personal y cercano, pero con las condiciones iníciales era incluso más cómodo trabajar desde casa, aunque a veces tratabas de hacer algo en las limitadas ocasiones que podías ver a alguien. Para mí fue duro no estar paseando por el paddock y hacer entrevistas cara a cara y el ver las gradas vacías como sucedió la primera vez en Jerez era muy triste, se te caía el alma a los pies, aunque pensándolo fríamente era un mal menor ya que se salvó el campeonato y con ello muchos puestos de trabajo. Para mí, Carmelo Ezpeleta podría ser hasta un buen Presidente del Gobierno”. De cara al futuro, desea seguir viviendo con la pasión el Mundial de MotoGP y seguir disfrutando de todo lo que rodea un fin de semana de carreras.Juan Antonio Llados está considerado por muchos como la referencia de los periodistas. Sus comienzos al frente de la información del motociclismo en la Agencia EFE fueron en 1987 y desde 1988 lleva ya de manera continuada hasta nuestros días. Por aquel entonces las nuevas tecnologías no estaban presentes, por lo que su método de trabajo era muy diferente al actual. “Los primeros años teníamos muchas dificultades en más de una ocasión para enviar la información ya que no teníamos grandes medios. Me acuerdo que, no solo en el motociclismo ya que también hice ciclismo y unos juegos olímpicos y por aquel entonces utilizábamos una máquina que se llamaba Porta Bubble, que transmitía por burbujas, la conexión se cortaba cada dos por tres y no paraba de darnos problemas. Luego tuvimos las Tandy, que teníamos que llevar un juego de destornilladores para desmontar las rosetas de los teléfonos e intentar pinchar las pinzas del cocodrilo en los cables apropiados para poder transmitir, en resumen, podría contar mil anécdotas de aquellos tiempos de lo que teníamos que hacer para poder transmitir nuestras noticias desde donde estábamos. Afortunadamente ahora todo es mucho más sencillo y rápido por lo que se ha ganado inmediatez, aunque se ha perdido análisis”.A lo largo de su carrera como profesional, ha compartido muchos campeonatos con míticos periodistas, como Valentín Requena o Tomás Díaz Valdés, que recuerda “mucho aquella etapa y los años que compartí con grandes periodistas de aquella época y tengo un cariño inmenso a muchos, pero especialmente a Valentín Requena”.Sin duda la experiencia y su capacidad de adaptación le ha servido para seguir ofreciendo la información a un gran número de medios de comunicación que utilizan sus textos. “La situación es la que es y aunque el ritmo de trabajo todavía no es el normal que debería de ser, pero empieza a aproximarse. Hacer el año pasado todas las carreras desde casa no deja de ser un problema ya que te trastoca un ritmo de trabajo de más de treinta años, pero había que mantener unos protocoles y una seguridad y creo que las partes implicadas lo han resuelto bastante bien y esperamos que en el 2022 volvamos a la normalidad y disfrutar de un Gran Premio como este, que por cierto es uno de los Grandes Premios donde mejor lo paso, con un circuito magnífico donde es muy agradable trabajar y siempre nos planteamos el reto de venir en moto de campo, atravesando zonas maravillosas como la Sierra de Albarracín y otros pueblos de las Cuencas Mineras y Bajo Aragón o Matarraña que se deberían conocer, además de compartir casa rural con compañeros de prensa que conoces de hace muchos años y pasar momentos magníficos y probar los productos de la tierra. Siempre me llevo unos Melocotones de Calanda”.Mucho más joven, Chechu Lázaro lleva desde el 2015 cubriendo la información del Mundial de MotoGP para la revista Motociclismo, una referencia para todo aficionado a las dos ruedas aunque llegó a la redacción en el 2006, cubriendo el Mundial de Superbike y posteriormente el FIM CEV Repsol. Ha vivido el paso del dominio del papel, a compaginarlo con la web, realizando una doble labor de inmediatez y análisis “Cuando llegué me encontré la última época en el que el papel aun tenía bastante peso, con una tirada semanal bastante buena, pero en una década la web ha tomado bastante protagonismo. De todas formas, nosotros como medio especializado combinamos las dos cosas, la inmediatez de la web con el análisis del papel, donde contamos por qué pasan las cosas ya que hace falta más tiempo para hacer un análisis detallado de todo, del que creo todavía tiene su espacio ya que hay aficionados que quieren tener más información de las carreras, no un simple resumen”.Chechu es un apasionado el motociclismo y comparte las motos con una de sus grandes pasiones, viajar. Como persona positiva, destaca el gran compañerismo existente en un paddock de MotoGP y que la pandemia ha traído una serie de cambios que posiblemente permanecerán en el tiempo “En el paddock siempre he destacado la buena relación existente entre todos los compañeros, mecánicos, pilotos y organización y una de las cosas que pienso seguirá en el tiempo son las video llamadas y las ruedas de prensa por vía telemática”Otro periodista con una larga trayectoria es Borja Gonzalez, actualmente en DAZN, que destaca el gran avance de la cobertura televisiva desde que la emisión de las carreras se hace en formato de pago. “Está claro que los tiempos han cambiado y ahora domina en muchos casos el formato de pago, pero ahora tenemos a un precio módico muchas más horas televisadas y la calidad es muy superior a lo que había antes. La estética de lo que se vende, con imágenes inimaginables hace una década, la organización es mucho mayor y hay una mayor cercanía”.