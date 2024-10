Locura al final en el Endeiza para sujetar al Andorra en el podio liguero (2-1)

Por

“Ya nos falta menos para la salvación”. El mensaje en el seno del Andorra CF sigue siendo de prudencia, de humildad, el papel que debe asumir un equipo recién ascendido que, sin embargo, ha comenzado en su regreso a Tercera tal y como finalizó su andadura en la Regional Preferente, que es a ritmo triunfal. Se acostumbró a ganar el cuadro minero el año pasado, y en esta temporada no abandona los buenos hábitos. El Andorra logró un sufrido triunfo sobre la bocina que le permite seguir instalado en el trío de cabeza de Tercera a un solo punto del líder Caspe, que perdió su condición de invicto ante el Épila. Con todo, no fue fácil sacar adelante el partido a pesar de adelantarse pronto en el marcador porque el Monzón no tardó en empatar y mantuvo el pulso casi hasta el final, cuando Gracia desniveló la balanza cuando solo quedaba un minuto para el final.



Fue además la primera victoria de los mineros en el Endeiza después de los empates ante el Zuera y el Almudevar. A punto estuvo de sumar el tercero en un partido muy reñido que no supo cerrar en una primera parte en la que fue más dominante e incisivo que su rival, que restableció el empate desde los once metros. Sale siempre el Andorra valiente, estructurado desde una defensa que empuja y empuja hasta que se facilitan los ataques por simple presencia en el campo rival. Es así como inauguró Moha el tanteador para alegría de la afición del Endeiza.



A partir de ese momento quiso mandar el equipo de Carlos Gil, al que le faltó precisión en los últimos metros. Tampoco lo ponía fácil el Monzón, que pese a estar en la parte baja de la clasificación, sumar solo una victoria y ser el equipo más goleado del grupo, mantuvo un buen tono y mejoró sus prestaciones defensivas para cerrar los caminos a un Andorra que vio, además, cómo la ventaja se desvanecía a la media hora, tanto de Javier que devolvía la igualada y con el que se llegó finalmente al descanso con todo por decidir. Los cambios, fundamentales El Andorra se precia de funcionar como bloque y de ser un bloque, los once titulares, y también los que deben reforzar el partido desde el banquillo. De hecho, los de Carlos Gil mejoraron con los cambios, sobre todo el de Alberto Gracia, que reemplazó a Cisse para sentenciar el partido. Fue la primera sustitución, ya con el partido entrando en su fase final, compareció al verde junto con el ariete Pesca, y entre ambos fueron volcando el partido hacia el área altoaragonesa para decantarlo en los instantes finales.



Fue de hecho el propio Gracia, joven jugador fichado del Sabiñánigo, el que confirmó su olfato goleador para lograr el tanto del triunfo, el 2 a 1 definitivo con el que el Andorra vuelve a sumar de tres para colocarse, con doce unidades, en la tercera posición de esta igualada y atractiva Tercera aragonesa. Le pisa los talones el Andorra al líder Caspe, y cabalga por la liga en los territorios que pisan los favoritos, el Huesca B, el Binéfar... Se aprovecha, además, de que otros gallitos como el Ebro o como el Cuarte no acaban de despegar.