Manacor borra a Pamesa de la pista con un aluvión de saques directos

Apenas una hora y cuarto de partido le bastó al Conectabalear CV Manacor para llevarse ayer el partido correspondiente a la cuarta jornada de esta Superliga de vóley, el que le enfrentaba a un Pamesa Teruel que no entró mal al polideportivo Miguel Ángel Nadal, que aguantó con solidez en los momentos en los que el juego consistía en defensa, bloqueo y ataque, pero que no supo encontrar respuestas ante el enorme acierto de los sacadores manacorís. Una sucesión de puntos directos de saque en momentos clave de los tres sets en liza dejó los puntos en territorio insular; no es un drama la derrota de Manacor, Pamesa sigue bien colocado en la tabla, con los siete puntos con que inició la jornada.

Pero el duelo de ayer en el Miguel Ángel Nadal dejó algunas sensaciones un tanto desagradables. La primera, en lo clasificatorio: daba buena vibra observar al Pamesa segundo en la Superliga, con sus buenos triunfos en casa, el puntito arrancado en Soria... Ahora el Pamesa baja varios puestos. No se descabalga de la zona noble, pero ya están por encima Manacor, Soria y Leleman, y eso devuelve al equipo naranja a la realidad de una categoría que se le presumirá sufrida, igualada e intensa. Lo saben los de Muraco, y por eso no entraron mal al arranque del partido en el polideportivo mallorquín.



Así fue en la primera manga, en la que los puntos de Petar y el buen trabajo defensivo de los centrales mantenía con vida a un Pamesa que no entró incómodo al parquet mallorquín. Eso sí, superado el empate a ocho, la primera rotación de sacadores de Manacor hizo zozobrar al equipo por primera vez. Fue el argentino Calvo el primer artillero de los locales, primeras ventajas suyas para colocar un 12-9 mediada la manga que acercó a Manacor hacia el primer punto del choque. Y una vez que llegó el turno del eslovaco Vanco y de Romaní, la ventaja terminó haciéndose insuperable, máxima de 22-15 que se transformó en 25 a 17 al final de la primera manga.

Manacor avisó entonces de lo que se vendría encima a Pamesa, y aunque el entrenador Muraco trataba de interrumpir esa dinámica de saques ganadores con diversos tiempos muertos, el equipo lograba ralentizar la sangría pero en absoluto interrumpirla lo que, finalmente, fue el detalle fundamental que dejó el partido y los puntos en territorio balear.

Segundo set más parejo

Visto que Conectabalear tenía tres martillos pilones al saque, Pamesa entró en el segundo set concienciado de que tendría que tomar alguna ventaja cuando la rotación le fuera más favorable y el partido rodase por derroteros más disputados. Lo fue logrando, con sufrimiento, con no demasiada holgura, pero con un comportamiento colectivo correcto que encontró de nuevo la aportación regular e incansable del opuesto Hristoskov. Petar acabó el duelo con 16 tantos, buena muestra de que por sus manos pasaron la mayor parte de las opciones de Pamesa.

A sus brazos, con buenas manos también de Ferrández y a ratos de Hoyos, Pamesa logró estirar la segunda manga manteniendo ventajas hasta que, para su desgracia, el momento del saque volvió a llegar a ese tridente, Vanco, Romaní y Calvo, a los que además se le añadió Ribas para peor pronóstico turolense. A partir de la igualada a 15, la segunda manga se decantó nuevamente a terreno local para ir despegando el marcado poco a poco; un parcial de seis a dos dejaba el set en franquía para Manacor, a pesar de nuevos intentos de Muraco por frenar la dinámica.



Al final del segundo set, 25 a 20, 10 a 5 en los puntos finales para confirmar que Manacor, en circunstancias normales con la efectividad mostrada por sus sacadores, va a ser un rival muy a tener en cuenta en la configuración de la zona alta de la clasificación de esta Superliga. Encontró ayer un rival digno, bien puesto y organizado, no se descompuso Pamesa en el partido, pero no tuvo capacidad de respuesta en los no menos de diez saques directos a punto que fueron capaces de ejecutar los de Rubén González. Así se llegaría al set decisivo, en el que el equipo naranja se veía obligado a realizar una machada, tratar de voltear un dos cero en contra para apostar por un partido largo.

Rápido desenlace

No hubo opción, y tampoco Pamesa fue capaz de oponer defensa y bloqueo ante el martilleo constante de Manacor. Fue ayer el primer día en el que la baja de Scarpa se notó en toda su extensión, con Vildósola multiplicándose en su función pero sin que fuera posible cambiar la dinámica para tratar de arañar al menos un set. La igualdad de inicio en las dos primeras mangas fue mucho menor en el tercer acto, y Manacor empezó a guardar diferencias y ventajas desde el comienzo para llegar ya a un 11 a 5 que decantaba la partida hacia los locales, hacia sus tres puntos. Con el 13 a 6 Muraco detuvo de nuevo el encuentro, pero ya no fue posible encontrar en los jugadores el posicionamiento necesario para evitar la derrota.

Los últimos minutos de partido, con fiesta entre los dos centenares largos de espectadores de las gradas del polideportivo manacorí, sirvieron para que unos y otros levantaran el pie y dejaran pasar puntos y posesiones para dibujar un marcador final, 25 a 15, que resume lo visto ayer en la pista balear, fundamentalmente la importancia de contar con artilleros que sean capaces de ir sembrando ventajas desde la línea de saque. Leandro Calvo acabó con catorce puntos, once sumó Adrian Vanco, otros diez se anotó Romaní, y ocho más añadieron Ribas y Cairus, buena parte de ellos surgidos de una efectividad al servicio digna de análisis.

Porque contrastó de manera muy amplia y llamativa frente a los pobres porcentajes de servicio de los turolenses, mucho más tímidos en esta suerte, menos agresivos y con múltiples errores también. La próxima semana, ante Palma, oportunidad de volver a las victorias en el pabellón de Los Planos. Pero, entre tanto, se abre una semana de entrenamiento y preparación en la que este tipo de cuestiones tendrán seguramente su espacio de práctica.