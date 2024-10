Manacor fulmina a Pamesa a base de saque y bloqueo (3-0)

Por

Apenas una hora y cuarto de partido le ha bastado al Conectabalear CV Manacor para llevarse el partido correspondiente a la cuarta jornada de esta Superliga de vóley, el que le enfrentaba a un Pamesa Teruel que no entró mal al polideportivo Miguel Ángel Nadal, que aguantó con solidez en los momentos en los que el juego oponía defensa, bloqueo y ataque, pero que no supo encontrar respuestas ante el enorme acierto de los sacadores manacorís. Una sucesión de puntos directos de saque en momentos clave de los tres sets en liza dejó los puntos en territorio insular.



Así fue en la primera manga, en la que los puntos de Petar y el buen trabajo defensivo de los centrales mantenía con vida a un Pamesa que no entró incómodo al parquet mallorquín. Eso sí, superado el empate a ocho, la primera rotación de sacadores de Manacor hizo zozobrar al equipo. Fue el argentino Calvo el primer artillero, primeras ventajas suyas para colocar un 12-9 que acercó a Manacor hacia el primer set. Y una vez que llegó el turno del eslovaco Vanco y de Romaní, la ventaja terminó haciéndose insuperable, máxima de 22-15 que se transformó en 25 a 17 al final de la primera manga.



Salió concienciado y convencido Pamesa en el segundo acto, y abrazó tímidas ventajas iniciales que llegarían incluso a un 6-8 que demostraba que, en efecto, en juego vivo, con la pelota en disputa, apunta a ser superior el conjunto de Muraco. Pero, nuevamente, la efectividad de los baleares en su servicio fue decantando la balanza. A partir del 15 a 15 el set volvió a decantarse de lado local, y el acierto de los artilleros baleares terminaría colocando una nueva ventaja, 21 a 17, que se plasmaría en el 25 a 20 con el que el electrónico marcaría ya el dos a cero.



Partido encarrilado para Conectabalear, que sólo tuvo que aguantar el inicio orgulloso de Pamesa en busca del set del honor. Aún aguantaron menos los turolenses, que vieron una rápida ventaja de 11-5 en contra que ya no se levantaría. Incluso una máxima de nueve de ventaja, de nuevo edificada a base de saques inapelables, convirtió el pabellón mallorquín en una fiesta en el final de un choque que deja a Pamesa bien colocado en la tabla, con los siete puntos con los que inició la jornada, eso sí, viendo cómo le supera Manacor, y también Leleman, que se deshizo de Unicaja en feudo almeriense.