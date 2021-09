Marc Márquez dice que está "contento con el día" a pesar de su caída en la primera jornada de entrenamientos del GP de Aragón de MotoGP

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que fue octavo al final de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Aragón de MotoGP, señaló que, a pesar de sufrir una caída, está "contento con el día". "Es cierto que la caída ha cambiado un poco el plan, que era usar el neumático blando en distancia de carrera y hemos tenido que adaptarnos, pero ha cambiado el plan de la tarde aunque no cambia el del fin de semana", aseguró el ocho veces campeón del mundo.

Sobre la caída, aclaró: "No me ha estorbado mi hermano; venía yo por detrás pero vienes de una recta muy larga, más el rebufo, más el viento de cola y he renunciado -a hacer la trayectoria-, pero no lo suficiente y cuando he entrado en la zona sucia me he caído sin más". "Me ha dado rabia porque era una situación que tenía controlada por el interior, incluso he pensado irme un poco largo y luego volver, pero no he aflojado lo suficiente, aunque al menos no nos hemos hecho nada", comentó el piloto de Repsol Honda.

"Vamos dando pasitos, pero pequeños, pero parece que todos los pilotos Honda vamos mejorando y ya dije hace tiempo que una cosa era mi físico y otra la moto; no se cambian los problemas de una carrera a la otra por lo que hay que seguir trabajando y aquí vamos mejor y éste es un circuito para sacar un buen resultado", afirmó.

Los más rápidos

El piloto australiano Jack Miller (Ducati), el turco Denis Oncu (KTM)) y el australiano Remy Gardner (Kalex) fueron los más rápidos este viernes tras los entrenamientos libres de MotoGP, Moto3 y Moto2 del Gran Premio de Aragón, decimotercera cita del Mundial de Motociclismo.

Miller marcó el mejor tiempo en el circuito de MotorLand Aragón tras una segunda tanda frenética en su tramo final, donde casi todos cambiaron a neumáticos nuevos, y que dejó a los diez mejos registros de la jornada en apenas medio segundo de diferencia.

La 'Desmosedici' del oceánico fue la mejor y se marchó a preparar el sábado encabezando la tabla de tiempos con 1:47.613, 273 milésimas mejor que el español Aleix Espargaró (Aprilia), que parece dispuesto a volver a estar delante como en Silverstone.

Tras ellos, cerrando el 'Top 3' se situó el británico Cal Crutchlow, con la 'M1' del equipo oficial de Yamaha y el francés Johan Zarco (Ducati), ambos también rodando en 1:47. La buena jornada de las motos de la fábrica de Borgo Panigale se vio refrendada con el quinto y sexto puesto del español Jorge Martín y el italiano Francesco Bagnaia, justo por delante del líder del Mundial, Fabio Quartararo (Yamaha).