Miller, Gardner y Öncü brillan el primer día en Motorland

Los australianos Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) y Remy Gardner (Kalex), junto al turco Denis Öncü (KTM), fueron los encargados de hacer brillar sus respectivos colores durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Aragón de motociclismo en el circuito Motorland, en Alcañiz.Miller aprovechó al máximo su último juego de neumáticos de la jornada, de compuesto blando, para ser el más rápido en la primera jornada y uno de los pocos pilotos que rompió la barrera del minuto y 48 segundos en completar una vuelta al trazado.A las puertas de ese objetivo se quedó por la mañana el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que rodó en 1:48.048 para ser entonces el más rápido, si bien por la tarde no pudo rebajar ese registro e incluso sufrió una caída, sin consecuencias, durante la sesión, que le relegó a la octava plaza.Una vez más, Marc Márquez fue el referente inicial de la segunda sesión y de la jornada al rodar en 1:48.951, que era más de seis décimas de segundo más rápido que su inmediato perseguidor, el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), aunque duró poco su situación pues por detrás le superaron tanto el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), como el propio Nakagami.Márquez, que seguía la estela de su hermano Alex Márquez (Honda RC 213 V), se fue por los suelos en la curva dieciséis, la curva de entrada a la recta de meta, y tuvo que dejar la moto abandonada, con algún tipo de problema técnico que le obligó regresar a su taller en una de las motos de las asistencias del circuito.Mientras el piloto de Repsol Honda regresó a su taller como pudo, todos sus rivales comenzaron a bajar los tiempos y de esa manera pasar del liderato a una más que discreta vigésima posición el ocho veces campeón del mundo de motociclismo, aunque en el global de la jornada seguía siendo el más rápido con su tiempo de la mañana.Así, el piloto de Repsol Honda se convirtió en uno de los pocos pilotos de cabeza que no conseguía "arañar" milésimas de segundo a su marca personal, como tampoco el español Joan Mir (Suzuki GSX RR) y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), aunque éste acabó siendo el líder del primer día, por delante del español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), podio en Silverstone y aquí aspirante a mejorar ese resultado e incluso a pensar en la victoria, y del británico Cal Crutchlow (Yamaha YZR M 1).El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) fue quinto, con Márquez octavo, siendo el único que no mejoró su tiempo de la mañana, y se quedaron pilotos como Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), Alex Rins (Suzuki GSX RR), Brad Binder (KTM RC 16), Alex Márquez (Honda RC 213 V), Joan Mir (Suzuki GSX RR) o Maverick Viñales en su debut con la Aprilia RS-GP.El australiano Remy Gardner (Kalex) dejó un mensaje claro a todos sus rivales, el de que es y pretende seguir siendo un sólido líder, y para ello marcó un mejor tiempo de 1:52.743 con el que dominó la jornada, aunque lo hiciese por escasamente siete milésimas de segundo de ventaja sobre Augusto Fernández (Kalex) y apenas una décima de segundo respecto a Raúl Fernández (Kalex).El piloto madrileño supo dosificar su actuación a lo largo del primer día para que las molestias por su lesión en la mano derecha no le impidiese estar al mejor nivel posible.El turco Denis Öncü (KTM) fue el encargado de marcar la pauta en Moto3, por delante del español Izan Guevara (Gasgas) y del surafricano Darryn Binder (KTM), mientras que el líder del mundial, el español Pedro Acosta (KTM) acabó en la decimocuarta plaza y su rival más directo por el título, el también español Serhio García Dols (Gasgas) era cuarto.