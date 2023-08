Montalbán recupera su equipo de fútbol después de 21 años de vacío

Por

Y es que no hay nada más que proponerse algo como para conseguirlo; así lo han hecho en Montalbán, ya que después de quedarse sin equipo de futbol hace 21 años, este 2023 un grupo de jóvenes de la localidad se planteó que “siempre hay tiempo para volver” y con este lema por bandera comenzaron un intenso camino que les ha llevado a jugar sus primeros partidos este mes de agosto bajo los colores del Club Deportivo Montalbán.



Todo surgió a principios de año cuando un grupo de jóvenes contactó con miembros de la antigua plantilla de futbol para plantearles la posibilidad de recuperar el club deportivo Montalbán, éstos se mostraron receptivos y les dijeron “vamos a intentarlo” comenta David Hueso, presidente del club, comenzando así con las gestiones con el ayuntamiento, patrocinadores y otras instituciones. La junta, integrada por 12 miembros, quiere destacar la labor social que con este proyecto deportivo se está realizando,” recuperar una actividad un domingo en el pueblo es algo importante para todos”, asegura Hueso, además de ser un aliciente para nuestros jóvenes. A la vista está, con 150 socios comienza la pretemporada el Montalbán, más de 200 prendas vendidas, y 300 personas en las gradas

Después de trabajar durante todo el año para reorganizar esta actividad deportiva del club comenzaron los entrenamientos porque la temporada 23-24 se echaba encima y durante este mes de agosto tienen programados diversos partidos amistosos para ver cómo funciona el equipo.



El primer partido se jugó el pasado 6 de agosto ante el Club Deportivo Alcorisa en campo rival y el sábado pasado se disputó el segundo ante el Sporting Alcañiz, primer partido que el Montalbán jugaban ante su público en el campo de El Toril. Reconocimiento a un mito Desde la nueva junta directiva quisieron aprovechar este partido para rendir homenaje a Andrés Ramos por su trayectoria, amor y valores que como capitán en el club polideportivo Montalbán mostró a todos sus compañeros. Quince años que dedicó al deporte que vivía con pasión. Un acto emotivo que comenzó recibiéndolo con aplausos en un pasillo formado por la nueva plantilla a un lado y por miembros de la nueva junta y de los que fueron compañeros de juego del homenajeado, al otro.



El club le hizo entrega de una placa en agradecimiento y sus antiguos compañeros le entregaron su camiseta del equipo firmada por todos ellos. Andrés Ramos estuvo acompañado en todo momento de sus hijos, dos de los cuales, siguiendo la tradición familiar, integran la actual plantilla, siendo su hijo Andrés JR, el vigente capitán del equipo.



Con la presentación de los nuevos integrantes del CD Montalbán con los colores amarillo y azul en sus camisetas, se desató la euforia logrando arrancar los aplausos de los cerca de 300 aficionados que se acercaron a las instalaciones deportivas para ver jugar a su equipo. Los jugadores son de toda la Comarca, de Montalbán, Martín del río, Palomar de Arroyos, Escucha, Villanueva. Es una plantilla muy joven con muchas ganas de sacar adelante esta iniciativa entrenados por Jesús Martínez, quien ha tomado este proyecto y a quien están muy agradecidos los miembros de la junta porque reconocen que no es un proyecto fácil, pero hay mucha ilusión.



Han acondicionado el terreno de juego en tiempo récord, sacando horas y contando con el apoyo de muchos voluntarios que han hecho de todo, sembrar, allanar, rastrillar terreno.

Comenzó el partido sacando los de Montalbán tras el pitido arbitral. Los de Alcañiz dominaron desde el principio, y se reflejó en el resultado final con los cuatro goles que marcó a los locales, quienes no pudieron marcar un gol que regalar a su afición, pero lucharon creando numerosas ocasiones. “El resultado hoy es lo de menos”, señaló Hueso. Todavía están en periodo de adaptación y el próximo 1 de septiembre disputarán otro amistoso, esta vez ante el CD Fuensport; todo para llegar al arranque de liga el 24 de septiembre en la 1ªregional lo más preparado posible, primer partido que jugarán en casa con el Teruel B.



El ayuntamiento de Montalbán, por su parte, está muy orgulloso de que se haya recuperado el equipo de futbol después de veinte años, y está dispuesto a colaborar en todo lo que se pueda, como aseguró Carlos Sánchez, alcalde de la localidad, “para que este proyecto siga adelante porque es importante para nuestros jóvenes y con acciones como estas también se lucha contra la despoblación”.