No juzgar por la portada

Cuenta la leyenda que trescientos espartanos aguerridos liderados por Leónidas fueron capaces de hacerse fuertes en un contexto y escenario concreto, de escasas dimensiones, las Termópilas, para vencer a todo un ejército formado por miles de persas a las órdenes de Jerges I. Algo similar es lo que tratará de hacer el Anguiano en su feudo este fin de semana ante el CD Teruel, y es que el equipo riojano ya ha demostrado en varias ocasiones que sabe explotar al máximo las condiciones especiales que tiene su campo para su beneficio. En este sentido, las dimensiones más estrechas y en general pequeñas del terreno de juego le permiten orientar el juego hacia un estilo mucho más directo en el que se sienten más cómodos. Por ello, pese a que por contexto y por nombre el CD Teruel parte como favorito para llevarse la victoria, la entidad rojilla viaja a Anguiano sin ínfulas de grandeza que puedan distraerla de su objetivo, el triunfo.

El CD Teruel llega a este enfrentamiento en un buen momento. La sufrida victoria del pasado fin de semana ante la SD Gernika sirvió para que los jugadores rompieran el maleficio de cara a puerta y recobrasen la confianza en sus capacidades como futbolistas. Así pues, la intención de los hombres de Unai Mendia es aprovechar este buen momento para estirar la racha de victorias y poder encadenar varias consecutivas que puedan acercar al club a su objetivo.

No obstante, son conscientes de que ganar en Anguiano no es nada fácil. Son un municipio pequeño, de hecho el más pequeño de la categoría, pero saben emplear sus armas como nadie para hacer daño, y más en casa, donde equipos de alto copete han sufrido de lo lindo para sacar algo positivo e, incluso, alguno se marchó escaldado con una derrota, si no que le pregunten al Utebo, que marcha segundo en la clasificación con todo victorias y una sola mancha en su historial, que fue precisamente en la Isla ante el Anguiano.

En las dos últimas jornadas los de Héctor Urquía, que, según el portal de sancionados de la RFEF, no podrá estar en el encuentro, ya que le han caído cuatro partidos por “incumplir su suspensión impuesta el 25 de septiembre de 2024”, se han visto doblegados por sus compatriotas riojanos de la SD Logroñés y el Arenas de Getxo, por lo que ante el CD Teruel tratarán recuperar su mejor versión para cortar esa dinámica negativa de derrotas. Un motivo más por el que los turolenses tendrán que mantenerse alerta.

Precedentes en la Isla

La Isla es un campo difícil de asaltar. La SD Logroñés y el Utebo son los dos únicos equipos que han jugado allí por el momento y pueden dar buena cuenta de ello.

La SD Logroñés sufrió durante todo el encuentro. De hecho, no halló la victoria hasta el minuto 84 con un gol en propia meta de Xabier Zaldua. Lo mismo que le ocurrió al Utebo, que se vio sorprendido por el estilo de juego del Anguiano y para cuando quiso reaccionar fue tarde, por lo que se marchó de allí con el 2-1 en contra.

Precisamente el estilo de juego que se practica sobre el césped de la Isla es el activo más peligroso del Anguiano. Allí consiguen implementar un fútbol directo, con muchos duelos y segundas jugadas. En definitiva, un fútbol de bajarse al barro donde ellos se sienten cómodos. Todo lo contrario al fútbol que viene practicando el CD Teruel, que se caracteriza por ser más asociativo, con mayor pausa y circulación del balón. Así pues, los de Mendia ya saben lo que se van a encontrar y tendrán que adaptarse para ser competitivos también en este otro sistema de juego.

En este sentido, durante toda esta semana Unai Mendia ha estado trabajando este escenario acotando las dimensiones del campo para practicar la salida de balón y la creación del juego en espacios más reducidos. Así pues, el equipo se ha preparado a consciencia para poder seguir los pasos de la SD Logroñés y sacar los tres puntos de aquel espacio cargado de tretas y trampas. Además, al igual que ocurrió con la SD Gernika, esta es la primera vez que ambos equipos se enfrentan, por lo que el CD Teruel también tratará de escribir el primer capítulo de su historia común a su favor.

Pendientes de Parra

Para este envite el entrenador vasco del conjunto rojillo cuenta con prácticamente todos sus hombres disponibles. Roger Marcé, que ya entró en la convocatoria en el anterior partido, ya está al 100% y podrá contar con minutos, mientras que el caso que sigue en duda es el de Asier Parra. Esta semana se ha entrenado solo y con el grupo, y desde el club transmiten que quieren esperar hasta última hora para saber si el futbolista podrá calzarse la botas ante el Anguiano.