Nuevo podio para Gonzalo Sánchez en Barcelona

No hay descanso para Gonzalo Sánchez Meléndez y este fin de semana afronta la cuarta cita del Campeonato de España de SBK, lo que supone superar el ecuador de la temporada. No comenzó todo lo bien que el piloto del Team Arco desearía ya que las modificaciones en la moto no acabaron de convencerle y después de un duro trabajo del equipo, Gonzalo logró el viernes mejorar las sensaciones iniciales con la moto y prueba de ello es la pole lograda el sábado por la mañana.

Ya en carrera, el piloto turolense realizó una buena salida, logrando ir líder durante al comienzo de la prueba, pero no logró escaparse y a pesar de sacar un segundo a sus rivales en los primeros giros, en la vuelta cinco lograron cogerlo y la lucha por la victoria pasó a ser cosa de cuatro, con Gonzalo Sánchez, Tomás Alonso, Daniel Ocete y Uriel Hidalgo, dejando al resto de pilotos muy distanciados.

Las últimas vueltas fueron de lucha constante, sucediéndose los adelantamientos sin parar entre los cuatro pilotos, hasta llegar a la última vuelta, donde Gonzalo llegó a liderar la prueba, pero en la apurada de frenada de la Caixa, Tomás Alonso intentó un adelantamiento muy arriesgado, llegando a contactar con el piloto turolense y eso hizo que casi se fuera al suelo, siendo adelantado también por Uriel Hidalgo y Daniel Ocete, aunque logró mantener la moto estable y en un final con mucho riesgo, Gonzalo logró adelantar a Daniel Ocete y terminar finalmente tercero.

Nadie ha dicho que esto sea fácil y ahora queda prepararse bien para la segunda carrera del domingo, que será a las nueve de la mañana, con la intención de quedar por delante de sus más directos rivales y mantener la ventaja inicial que le permita afrontar con garantías el último tercio del campeonato.