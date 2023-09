París ya es una realidad para Alba Bautista

Por

París ya es una realidad. Alba Bautista logró el objetivo de clasificarse a los Juegos Olímpicos en Valencia después de realizar un Mundial para la historia. Utrillas estará perfectamente representado por su gimnasta local en la cita más importante del deporte a nivel intercontinental. Aunque ella reconoce que todavía no ha asimilado el hito conseguido, su presencia en las Olimpiadas, con tan solo 21 años, ya es una realidad. Algo que supone un tremendo orgullo y una gran ilusión para la tercera mujer turolense en participar en unos Juegos Olímpicos.



-En muy poco tiempo ha conseguido escalar hasta lo más alto de la gimnasia rítmica española y ahora se encuentra entre las mejores gimnastas del planeta, con el billete para los próximos Juegos Olímpicos asegurado tras su gran actuación en el Mundial de Valencia. ¿Cómo se encuentra?



-Bueno, ahora estoy asimilándolo. Yo no me lo creo todavía. Esta felicidad es tremenda. No solo es el trabajo de estos meses, sino de toda mi vida para que mi sueño se cumpliese. Gracias al trabajo y a la constancia al final lo hemos conseguido.



-Aunque en muchas ocasiones ya había comentado que no sentías presión debido a que todavía es joven, sus buenos resultados la colocaban como una de las favoritas para estar en París 2024. ¿Se quitó un peso de encima cuando supo que estaba clasificada?



-Un peso de encima para nada. Es la primera vez que me encuentro en esta situación, de tener que jugarme una plaza olímpica. Como ya he dicho muchas veces, la vida no se acaba ahí si no la hubiera conseguido. Soy joven y podría haberlo intentado también para Los Ángeles 2028, pero había que tener las cosas claras y sabíamos que si lo hacíamos podíamos estar ahí. Estoy súper feliz.



-Conseguirlo en Valencia, que es como una segunda casa para ti, imagino que también supuso una inmensa alegría.



-Cuando volví a la realidad, vi al alcalde de Utrillas y me hizo un montón de ilusión, vi a familiares, a amigos de toda la vida.



-¿Cómo han sido los días desde que conseguiste el billete para los Juegos Olímpicos?



-Si te digo la verdad, casi sin dormir. No podía, porque el subconsciente no me dejaba y no me creía que lo hubiera conseguido. La cabeza me daba vueltas. También he disfrutado y lo he celebrado mucho con familia y amigos a más no poder. Estaba alucinando.



-Y, ¿ahora qué?



-Sobre todo voy a descansar; disfrutar de la familia y los amigos, que no lo he podido hacer durante todo el año; y desconectar. Si me preguntan qué es la gimnasia rítmica no quiero saber ni lo que es.



-El descanso mental también va unido al descanso muscular. Imagino que tocarán días tranquilos, ¿no?



-En estas semanitas voy a ser un poco persona normal y no me voy a mover casi nada. Haré paseos y esas cosas, pero creo que después de todo el año mi cuerpo necesita algo de relax.



-Tras las vacaciones tocará empezar a pensar en esa cita olímpica.



-Por supuesto, ahora cuando volvamos de vacaciones tocará montar nuevos ejercicios y mejorar mucho. Cada año yo no me conformo y yo siempre quiero más. Con ejercicios nuevos y motivación nuevo me fijaré el objetivo de ir a las Olimpiadas de la mejor manera posible.



-Es usted la tercera mujer turolense que va a unos Juegos Olímpicos. ¿Qué le supone representar al deporte femenino y a la provincia en una cita como esa?



-Un orgullo. Representar a la provincia desde que era pequeñita me enorgullece un montón. Quiero intentar hacerlo lo mejor posible para no defraudar a nadie.



-Supongo que no se marcará ningún objetivo concreto, pero ¿cree que está permitido ilusionarse con la gimnasia rítmica española?



-Por supuesto. Vistas las circunstancias en las que me encuentro ahora mismo a nivel mundial no doy nada por perdido. Sí que puedo decir bien alto y bien claro, porque lo he demostrado que estoy entre las ocho primeras del mundo y, oye, ¿por qué no soñar con un diploma olímpico? ¿por qué no? Trabajaremos paso a paso y ya vendrán las cosas. No me gusta anticiparme a nada y que las cosas surjan sobre la marcha.



-Además, dio un golpe sobre la mesa con un aparato, como el aro, que no era su especialidad. ¿Supuso una sorpresa para usted que el aro le diera el billete para París 2024?



-Ha sido muy inesperado. El ejercicio lo tenía bastante controlado, era el que menos me costaba, aunque no sé muy bien por qué. Iba muy preparada con los cuatro, aunque el que más me costaba era el de mazas, porque siempre he tenido menos destreza con ese aparato. No puedo ser buenísima en todo (risas). Siempre me ha dado muchas alegrías la cinta y la pelota. El año pasado pasé a las finales de pelota y cinta y este año he pasado a la de aro. Estoy súper feliz de ir tocando cada año diferentes aparatos.



-Viendo su evolución, ¿quién le dice que en los Juegos Olímpicos no vaya a destacar con las mazas?



-Oye, yo encantada. Así cada vez vamos tocando uno.



-Antes de los Juegos, ¿la volveremos a ver por Utrillas?



-Tengo muchas ganas de volver, sobre todo para ver a mí familia. Me gusta estar con mi pueblo. Seguro que me recibe con los brazos muy abiertos.