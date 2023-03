Patxi Artigot, el turolense que estuvo presente en el homenaje a Pau Gasol

La pasada madrugada a 9.529 kilómetros de Teruel se vivió un acontecimiento histórico para el deporte internacional. En Los Ángeles, territorio de película, Pau Gasol alcanzaba la denominación de leyenda después de que Los Angeles Lakers retirasen su camiseta y su número 16 en un acto emotivo y espectacular. Entre los cientos de miles de aficionados que pudieron presenciar un acontecimiento para la eternidad se encontraba Patxi Artigot, un profesor turolense que llegó a California en el mes de julio para trabajar durante una temporada en una escuela estadounidense: “Las entradas eran muy caras y a pesar de que era un momento histórico, descartamos ir. Pero ayer, un compañero entró en la web y dijo que habían bajado de precio. Al final, la sacamos por 150 dolares de casualidad. Pasamos de no ir a salir corriendo del colegio para llegar al partido”.Han pasado más de 24 horas desde que Patxi Aritgot, su mujer y su compañero de trabajo presenciaron la fiesta de coronación de Pau Gasol en el Crypto.com Arena, la casa de varios equipos de la ciudad de Hollywood. Sin embargo, la adrenalina todavía recorre el cuerpo del profesor turolense: “Estar allí nos produjo un subidón que todavía nos dura hoy. Fue puro espectáculo, todo giraba en torno a Pau Gasol”.En un escenario de película, Artigot y sus acompañantes vibraron con el ambiente de día grande que se percibía desde antes de entrar al pabellón, donde el turolense se sentía un poco como en casa debido a la cantidad de hispanoparlantes que decidieron acudir al encumbramiento del mito más grande del baloncesto español.La emoción se multiplicó al entrar a un recinto teñido de amarillo para la ocasión: “Cada butaca estaba cubierta con la camiseta de Gasol”. La vivencia alcanzaba niveles supremos cuando los tres aficionados españoles llegaban a sus localidades y veían que además de presenciar un acontecimiento histórico iban a poder presumir de ello vistiendo una camiseta que ya forma parte de la historia de la NBA, la del 16 de Pau Gasol en Los Angeles Lakers. Un recuerdo difícil de borrar de la mente del profesor del CRA de Aliaga, que vive una experiencia única en territorio yanqui.

El tercero, el más especial

La del martes no era la primera vez que Patxi Artigot presenciaba un duelo de la mayor competición internacional de baloncesto. Sin embargo, sí que fue la más especial. “Es el tercer partido al que voy. Hace tres años fui a ver a los Miami Heat, estas navidades estuve viendo a Los Angeles Clippers junto a mi familia y ahora es la primera vez que veo a Los Lakers. El de ayer fue el más espectacular de todos”, confiesa el turolense, que entre todos los momentos especiales que vivió junto a su mujer y a su compañero de profesión destaca uno por delante del resto: “Cuanto entró Gasol, todo el pabellón se puso de pie”.Tras varios meses en su nuevo hogar, el turolense comienza a estar aclimatado en Estados Unidos. No obstante, los inicios no fueron nada sencillos: “El principio fue duro. Llegas con el culo al aire, el alquiler es carísimo y no hay forma de encontrar una casa”.Después de varios meses y tras haber vivido un acontecimiento histórico para el deporte del país americano, Patxi Artigot ya es un poco más estadounidense. Aunque todavía le faltan cosas para completar su currículum norteamericano. “Todavía no hemos ido a ningún partido de deporte universitario, pero la gente dice que se vive incluso más que uno de NBA”, comenta el profesor turolense que durante los tres próximos años ejercerá su profesión en California.A su regreso podrá contar que él vivió en persona el paso de estrella a leyenda de un tal Pau Gasol.