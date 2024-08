Peru y Cabetas paran y no estarán en el amistoso ante el Lleida

Con la expectación de ver sobre el césped a las nuevas caras del CD Teruel, entre ellas el reciente fichaje de Théo Le Normand, Campo Pinilla es el escenario esta calurosa tarde de domingo del partido amistoso en el que la afición turolense, entre vacaciones y puente festivo de agosto, puede saludar al nuevo primer equipo, todavía en construcción, que competirá en su regreso a la Segunda Federación del fútbol español. Lo toma en serio el entrenador Unai Mendia, que salió con mejor rictus del amistoso del miércoles en Tudela en el que el equipo soltó buenos minutos de juego y piernas.

Pero insiste el guipuzcoano cada vez que se habla con él de la importancia de que el equipo se acople lo antes posible al que es su estadio. “Somos el Teruel, jugamos en Pinilla, y tenemos que hacer un intenso trabajo de adaptación al césped, las dimensiones y las herramientas de nuestro terreno de juego”. Máxime teniendo en cuenta que el feudo turolense es una alfombra de césped natural que tiene poco que ver con el piso artificial en el que se entrena en Zaragoza.

Así que el bolo de este domingo en casa es fundamental para trabajar en esa adaptación. Porque, además, hay que dejar una buena imagen delante de la afición, seguir compitiendo esos al menos 80 minutos que se marca como objetivo el entrenador en este periodo de construcción. Y porque delante hay un adversario además que dejará entrever información relevante. El Lleida es del grupo catalán de la Segunda RFEF, aspirante a la zona alta. Adversario de calidad, con orden y criterio. Le exigirá al Teruel, como los anteriores rivales.

Para esta convocatoria, además, Unai Mendia no contará ni con el defensa Edu Cabetas ni con el delantero Peru Ruiz. El zaguero zaragozano está renqueante con molestias en el muslo, además de la propia sobrecarga de partidos que de momento ha tenido que ir asumiendo a falta de la llegada de nuevos centrales al equipo. Para el caso del delantero vasco, estos primeros días de pretemporada va entre algodones, no está para partidos cada tres días.

Retirada de abonos

La cita de esta tarde en Pinilla está preparada por el club también para que los aficionados vayan retirando la renovación y adquisición de abonos de cara a la próxima temporada, toda vez que la campaña lleva ya varios días en marcha y avanza de momento a un ritmo mejor de lo que incluso se esperaba en el club. El partido servirá de presentación para los fichajes, sobre todo la terna de atacantes en la que se tienen depositadas buenas esperanzas debido al perfil creativo y veloz de los refuerzos. El último de ellos, Le Normand, pasa por ser un jugador de buen pie para el centro del campo del equipo; se le verán sus primeros toques.