Primer aviso al CD Teruel, que cae en Getxo ante un arenas más intenso (2-0)

Tres empates ante tres adversarios con empaque habían logrado esconder, al menos atemperar, las carencias de este CD Teruel recién remendado tras la desbandada después del descenso de Primera Federación. El equipo viene mostrando poca mordiente y poco gol, pero su orden y buen trabajo colectivo le permitían navegar invicto mientras Mendia termina con la reconstrucción. Pero esta tarde de sábado, en Getxo, en el campo del histórico Arenas, esas carencias quedaron desnudas por completo. Dos goles uno al inicio de cada tiempo suponen la primera derrota de la temporada para el conjunto mudéjar al que le urge, como respirar, abrir caminos en tres cuartos para asustar a sus rivales, porque por ahí se le crecen.



Al medio minuto, la presión alta e intensa de los vizcaínos ya había dejado la pelota franca para un centro limpio de Collado, que se coló con finura en el arco de Taliby. A la primera, golpe en el mentón del Teruel, que no le perdió la cara al choque pero que adoleció de los mismos problemas en el frente de ataque que le caracterizan desde el principio del curso. Mandó Febas una clarísima al larguero cuando lo fácil era empatar, pero es que al minuto el Arenas rozó el dos cero que, de hecho, fue masticando a lo largo de una primera parte en la que fue netamente superior a los rojillos.



Tras el descanso, diversos cambios en el Teruel depararon un poco más de empuje mudéjar hacia el campo local. Varias entradas por banda derecha entre Dufur, Domínguez y Peru generaron algo de peligro aunque el Arenas asustaba bien a la contra. Con todo, superioridad turolense que terminó poco antes de la hora de partido, justo en el momento en el que Taliby midió mal su salida a la medular, no contactó bien con el balón y lo dejó franco para el dos a cero que anotaría también Collado. Demasiado golpe para el Teruel, que no le perdió la cara al choque pero no fue en ningún momento una amenaza para el triunfo local.



Bien al contrario, el déficit atacante afecta ya al medio campo del Teruel, cuyos jugadores se cargaron de tarjetas y lesiones, como el caso de Parra que debió dejar su sitio a Fruniz. Pagan ellos, al final, el que está resultando ser el punto más débil de este Teruel de inicio de temporada. Orden y trabajo colectivo pudieron compensar en los primeros tres partidos el déficit persistente que presenta el equipo en esos veinte metros entre el centro del campo y la delantera en los que se cocina el gol y, al fin y al cabo, se marcan diferencias en este deporte. Lo de Getxo fue explícito; sólo los laterales ofrecieron algo de salida ofensiva por banda. Peru fue un islote cuyo trabajo, infatigable y siempre útil, no encontró jamás premio. Y así se gestó la primera derrota del Teruel, que queda anclado con tres puntos de doce posibles.