Primera prueba de fuego para el CD Teruel en Majadahonda este sábado

El Rayo, a seguir su línea

La visita al Cerro del Espino supone la primera prueba de fuego para un CD Teruel sin presión, pero con ambición por conseguir los tres puntos. El cuadro rojillo arranca “su liga” y tratará de hacerlo de la mejora manera posible, después de un inicio más complicado de la cuenta. Los de Víctor Bravo, con la única ausencia de Cabetas, se verán las caras ante un Rayo Majadahonda que viene con la moral alta después de haber logrado su primer triunfo en la jornada pasada ante la SD Logroñés. Sin embargo, el cuadro madrileño no llega confiado, sino más bien con la cautela necesaria para contener la furia rojilla, tras haber estudiado detalladamente al equipo aragonés a lo largo de la semana. Carlos Cura, que llegó al banquillo madrileño este pasado verano, recupera para la cita a Álvaro Arnedo, uno de sus mejores jugadores para el centro del campo.Víctor Bravo se quitaba la presión de encima el jueves en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Rayo Majadahonda. El técnico aseguraba que la liga del CD Teruel comienza este fin de semana, por lo que los tres puntos todavía no son de extrema necesidad. Pese a ello, tanto el propio Víctor como todos los hombres que defienden la camiseta rojilla saben que la primera visita a la capital puede marcar un punto de inflexión en el devenir de la temporada.Por ello, el bloque turolense tratará de dar con la clave para encontrar ese equilibrio entre la parcela ofensiva y la defensiva en el que tanto ha insistido Víctor Bravo durante las últimas semanas. El técnico zaragozano ha trabajado de manera insistente a lo largo de la semana para que la mejora ofensiva vista ante el Real Unión no repercuta en la gran especialidad de su escuadra, las labores defensivas. “El año pasado era adelantarnos y era imposible hacernos un gol, pero este año el talento de los rivales es muy superior al del año pasado, por lo tanto ya no solo tenemos que defender bien, sino que tenemos que intentar atacar mejor para que no nos ataquen tanto”, comentaba un Víctor Bravo que buscará presionar asfixiar a su rival en campo propio con la intención de recuperar el balón lo más arriba posible para que el “talento” de sus hombres de arriba aflore y los turolenses puedan ponerse por delante en el marcador del Cerro del Espino.Enfrente el preparador zaragozano tendrá a un Carlos Cura que respira algo más aliviado después de conseguir el primer triunfo el fin de semana pasado ante la SD Logroñés en el mítico estadio de Las Gaunas. El técnico madrileño, que llegó al Rayo Majadahonda este verano después de conseguir ascender al equipo filial a la Segunda RFEF, reconoció que el plan de los locales pasará por seguir el mismo guion que ante su último rival, ya que eso les funcionó a la perfección: “Debemos mantener la línea del partido anterior, que es la que creemos que nos va a dar éxito”.Sin embargo, el Rayo Majadahonda no llega con ínfulas de grandeza. Los madrileños son conscientes de que el CD Teruel puede ser un rival directo en la pelea por salvar la categoría, por lo que afrontan la cita con todo el respeto que merece un equipo que el curso pasado logró el ascenso directo de manera sobrada. “Pese a ser recién ascendido y que la clasificación ahora diga una cosa no hay que tenerlo para nada en cuenta. Todos los rivales son muy competitivos. Tenemos que estar muy preparados y muy competitivos”, explicaba el técnico del conjunto de la capital en la conferencia de prensa previa al duelo, en la que también confesó que pese a no llegar con aires de grandeza sus muchachos sí que van con la moral alta tras el triunfo de la pasada jornada: “El equipo está muy concentrado y está muy bien. Una victoria siempre te da ese plus”.Un solitario gol del delantero Rubén Enri, al que Carlos Cura elogió en rueda de prensa, fue suficiente para que el Rayo Majadahonda, que hasta el momento no sabía lo que era ganar, se hiciese con la primera victoria de la temporada en un territorio complicado, como es Logroño.En las cuatro primeras fechas, los madrileños apenas habían anotado dos goles, que les sirvieron para sacar dos empates ante el Gimnástic de Tarragona y ante el Celta Fortuna, ambos jugando como local.Lejos de Madrid, los de Carlos Cura también puntuaron ante el Dépor en el estreno liguero, con un empate a cero, pero cayeron de manera contundente (4-0) ante el Real Unión en el estadio por el que pasó el CD Teruel la semana pasada. Precisamente, esa goleada hizo reaccionar a un Rayo Majadahonda que la temporada pasada encajó 51 tantos y que este año se ha propuesto reducir esa cantidad. “El equipo sabe que no encajar es sumar y en esta categoría es muy importante. Estamos trabajando mucho para encajar lo menos posible y minimizar los errores. Es un ejercicio muy complicado en cada partido, porque todo el mundo tiene grandes armas para hacer goles”, explicó el técnico de los madrileños.Con esos resultados, el cuadro majariego suma seis puntos y aventaja al bloque dirigido por Víctor Bravo en cuatro unidades, por lo que el compromiso de este sábado puede reducir las diferencias al mínimo o abrir un hueco que puede empezar a resultar complicado de cerrar a medida que avancen las jornadas. La primera prueba de fuego para el CD Teruel se dirime en el Cerro del Espino.