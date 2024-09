Quince minutos sentencian al Utrillas que cae ante el Fraga (2-1)

El Utrillas encadena su tercera derrota consecutiva tras perder este domingo ante el Fraga en el Campo de La Estacada por dos goles a uno en un duelo directo de intereses. El partido se puso cuesta arriba en los primeros quince minutos de encuentro, en una primera mala mitad, y ya nada se pudo hacer para recuperarlo pese a los intentos y el esfuerzo de los de David Lerga. Del mismo modo, con este resultado, el Fraga consigue su primera victoria esta temporada y coge aire con la zona baja de la tabla, donde se encuentra cerrándola el equipo minero.

Los jugadores del Utrillas salieron al campo faltos de concentración, con muy poca atención hacia el rival. Los nervios eran visibles, y ya en el minuto uno pudo adelantarse el Fraga si no llega a ser por la gran intervención de Cea para evitar el tempranero tanto. Sin embargo, los errores persistieron y los rivales lo aprovecharon. Las pérdidas tontas de balón propiciaron contras peligrosas a los locales, y César finalizó una de ellas superando al meta del Utrillas para poner el 1-0 en el electrónico. Un gol que supuso un jarro de agua fría y que, lejos de activar a los de David Lerga, los descolocó aún más.

Cinco minutos después, Alexis repitió con una jugada similar en la que el balón terminó colándose en la red entre el tiro del jugador del Fraga y la ayuda del meta de Cea. Un fallo defensivo que supuso el 2-0 y que dificultaba mucho sacar un buen resultado en La Estacada. Con la ventaja, Miguel Ángel Rubio ordenó a los suyos dar un paso atrás y asegurar el marcador, ofreciéndole más balón a los rivales pero mostrándose fuertes en defensa.

Poco a poco, los del Utrillas fueron sintiéndose más cómodos sobre el césped, y las ocasiones empezaron a llegar. Especialmente en los últimos 15 minutos de la primera parte, con ocasiones peligrosas de Redolar y Adrián Nieto, aunque ninguna de ellas vio a portería. Eso sí, sirvieron para enfilar el camino a vestuarios con más confianza que en al inicio del encuentro.

Tras el descanso, David Lerga movió el banquillo con tres cambios ofensivos con los que buscó ir con todo a por el mejor resultado posible. El Utrillas se veía mejor en el terreno de juego, y una gran jugada por la banda derecha de Víctor Fernández acabó con un gol que se coló entre las piernas de Gasca y con el que lograban recortar distancias. Parecía que los visitantes iban a ir a por más, pero el Fraga se sentía cómodo con la ventaja y jugó a un fútbol práctico con el que sumar tres puntos vitales.

David Lerga siguió moviendo el banquillo transformando a su equipo en un once puramente ofensivo, con jugadas en las que todos ellos se volcaban arriba y les exponía mucho atrás. Lo intentaron todo, haciendo esfuerzos extra en defensa, pero el gol no llegó. Eso sí, todos sus esfuerzos fueron más corazón que cabeza.

David Muñoz rozó la escuadra en un tiro lejano con el que buscó sorprender a la defensa local y Falo llegó a tocar el exterior del palo en una falta lateral, pero ninguno engañó al guardameta Gasca. Al final, a punto estuvo el Fraga de aumentar la ventaja aprovechando los huecos defensivos con contras peligrosas, pero también sin suerte.

Tras cuatro jornadas, parece que las incorporaciones de esta temporada aún no se han adaptado a su nueva casa, y la sensación es de que las piezas no acaban de encajar. El campeonato apenas acaba de empezar, queda mucho por delante, pero la pérdida de puntos en este arranque es de las que come la moral y te aleja del objetivo. Veremos cómo lo gestiona David Lerga en los próximos duelos, que tampoco serán fáciles, para tratar de retomar el rumbo y seguir sumando para alejarse del descenso.

La próxima semana, el Utrillas recibirá en casa la visita del filial del Huesca en un duelo que se prevé muy duro, con uno de los aspirantes claros al título, mientras que el Fraga también tendrá que emplearse a fondo para llevarse algún punto en su desplazamiento al campo del Fuentes.