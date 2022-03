Ramón Navarro: "El CD Teruel está preparando a dos años vista un proyecto mucho más profesional"

Ya estamos dando pasos para la siguiente temporada. Queremos hacer un proyecto ambicioso a la vez que realista que en dos años nos permita aspirar a algo más. Tenemos depositada una gran ilusión y queremos que la gente sienta lo mismo. Lo mínimo que buscamos es mantener la línea de crecimiento que llevamos hasta ahora.

La derrota sufrida en Terrassa escoció especialmente en el seno del CD Teruel. Todos los integrantes que forman de un modo u otro parte de la entidad se muestran especialmente afectados por el varapalo sufrido. En este contexto la directiva, que encabeza Ramón Navarro, quiere mandar un mensaje de tranquilidad y apoyo a los jugadores. Al mismo tiempo el presidente avanza también que desde el club se están dando pasos al frente para modernizar la institución en un plan a dos años vista que incluye ir profesionalizando varias áreas de trabajo.“Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a los aficionados que se hayan sentido mal con el 6-0. Es un resultado que duele y nosotros también estamos escocidos-señala Ramón Navarro-. Los jugadores ya han pedido disculpas a través de las redes, pero creo que se trató sólo de un mal día y por tanto de un accidente”.En este sentido el máximo responsable del club aboga por que este domingo frente al Peña Deportiva vuelva a verse un equipo de similares condiciones al rendimiento que ha ofrecido a lo largo de la temporada. “Nos interesa apoyar más que nunca a la plantilla. Esperemos que el domingo sea un día nuevo y que el grupo se sienta arropado. Estamos muy contentos con la temporada que están haciendo y tienen todo el apoyo de la directiva y esperemos que el de la afición también”, señala.Con el primer puesto un poco más lejos la directiva tiene la ilusión de disputar la fase de promoción. “Ahora mismo no descartamos nada. Cuando empezó la temporada nuestro objetivo era la salvación y ya está logrado, ahora si no podemos lograr el campeonato, alcanzar la promoción sería un éxito muy grande”, indica Ramón Navarro.Poder estar en la lucha por llegar a Primera RFEF sería completar una de las campañas más históricas de la entidad, por encima o como mínimo a la altura del año en el que el club alcanzó la cuarta plaza en Segunda B, en un tiempo que no había promoción de ascenso. “Llegar a la promoción sería una clasificación histórica; nunca hemos estado en esa situación-asegura Ramón Navarro-. Por parte del equipo hay un gran compromiso y hemos estado muchas semanas en el primer puesto lo que nos ha hecho sentirnos muy orgullosos. Si fuese una decisión como en el boxeo, ya seríamos campeones”.Con la mente puesta en la promoción, Ramón Navarro asegura que una de las cosas que más le duele es que, en caso de llegar, los aficionados no puedan disfrutar en las instalaciones del Ensanche de un momento tan bonito de la temporada. “Toda la vida hemos vivido en Pinilla eliminatorias de promoción con la afición volcada. Ahora nos da pena que por el sistema elegido tengamos que jugar todos los partidos en una sede única, que en este caso será en Alicante. Por buscar algo positivo dentro de este trastorno es que la otra sede que se barajaba pasaba por ir hasta Galicia un escenario que hubiera complicado todavía más el desplazamiento de nuestros seguidores’.Pero el club no quiere que esta situación tan positiva se convierta en flor de un día. De hecho desde hace varios meses se mantienen varias líneas de trabajo para desarrollar un plan a largo plazo. “Estamos moviéndonos porque estamos profesionalizando el club en muchos aspectos. Vamos a incorporar nuevos colaboradores y también va a entrar gente en la parcela directiva que aporten ideas nuevas para poder seguir creciendo”.Estos movimientos afecta igualmente a un apartado deportivo que se quiere ir potenciando de cara al futuro. “Ya estamos dando pasos para la siguiente temporada. Queremos hacer un proyecto ambicioso a la vez que realista que en dos años nos permita aspirar a algo más. Tenemos depositada una gran ilusión y queremos que la gente sienta lo mismo. Lo mínimo que buscamos es mantener la línea de crecimiento que llevamos hasta ahora”.Aunque en los últimos años la directiva que preside había reiterado la posibilidad de dejar sitio a otros responsables, la nueva aventura en la que se trabaja invita a pensar en la posibilidad de que el presidente se mantenga al frente de la entidad. No obstante él mismo asegura que estaría dispuesto a dejar sitio a otro responsable que esté dispuesto a trabajar en esta línea. “Esta entrando gente que nos va a apoyar e iremos viendo los cargos que pueden ocupar. No implica que alguno pueda tomar el relevo o que de otro lado puedan producirse otro tipo de relevos, incluso que alguno se haga cargo de la propia presidencia”.Con estas premisas sobre la mesa Ramón Navarro manifiesta la trascendencia que de cara al futuro puede tener la próxima asamblea de socios que tendrá lugar cuando acabe la temporada. “Ahora mismo mi intención no es dejar nada a mitad de temporada. Me gustaría que la gente acudiera en masa a la próxima asamblea porque creo que allí es el sitio donde se van a tratar temas tan importantes como los que estamos hablando”.