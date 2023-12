Raúl Navarrete, piloto utrillense: "“Esta ha sido una temporada de transición para preparar el 2024”

Por

No ha sido una temporada fácil para el joven piloto turolense Raúl Navarrete. Después de conseguir en el 2022 el Campeonato del Mediterráneo con la Yamaha 125 cc, dio el salto a 300 cc con un buen comienzo, pero una inoportuna lesión le impidió competir en las dos mangas siguientes. Afortunadamente, pudo terminar en mejores condiciones y seguir aprendiendo en la nueva categoría, llegando a ganar una manga en el último fin de semana de competición.



-Se podría decir que la temporada 2023 ha sido de transición.



-Ha sido un año complicado ya que adaptarse a una nueva moto no es fácil. Además, tuve una lesión en la clavícula practicando otro deporte y eso me ha impedido competir durante un tiempo, pero a pesar de todo hemos podido aprender mucho de la nueva categoría. Podríamos resumirlo en que ha sido una temporada de aprendizaje.



-Venía de ganar el Campeonato del Mediterráneo con la 125 centímetros cúbicos.



-Veníamos de ganar la Copa OhVale ETG en el 2021 y fue un cambio importante ya que con las minimotos vas por circuitos de karting y con la 125 cc ya vas por circuitos grandes. La moto es mucho más grande, con más peso y potencia y también compites contra jóvenes pilotos que van muy bien y no queda otra que adaptarte rápido.



-¿Qué fue más complicado para usted, dar el salto a una 125 cc o a la Supersport 300?



-Creo que dar el salto a la 125 cc, ya que te montas por primera vez en una moto más grande y compites un circuitos en los que han rodado los mejores pilotos. Son motos con comportamientos muy diferentes y tienes que adaptar tu estilo de pilotaje, pero la verdad es que me sentí muy bien desde el principio y pensamos que lo puedo hacer muy bien.



-¿Qué velocidad ha alcanzado con las diferentes motos en estos dos últimos años?



-Con la 125 cc se alcanzan unos 155 kilómetros a la hora y con la 300 llegamos a los 200 kilómetros por hora en Portimao. Se nota la diferencia entre una y otra moto, pero una vez te montas en una moto grande, los siguientes pasos son más rápidos en cuanto a la adaptación.



-Hablemos un poco de por qué decidió correr con la 300 y cómo le ha ido en las carreras.



-Principalmente por temas económicos, ya que este deporte es muy caro y otras opciones no estaban a nuestro alcance. Ya hablando del año, la primera carrera se celebró en el Circuito Ricardo Tormo en Cheste y fue muy bien, ya que logramos subir al podio y las sensaciones fueron muy buenas. Luego tuve una lesión jugando al baloncesto y no pude competir en las dos mangas en el Circuito de Barcelona Cataluña en Montmeló. Pude volver en Alcarrás, pero no estaba todavía recuperado del todo y en las últimas vueltas sufrí mucho. Aun así, estuve cerca de subir al podio de nuevo, ya que terminamos cuartos en la suma final, con un tercero en la primera manga y un quinto en la segunda.



-Siempre se ha dicho que los pilotos están hechos de otra pasta, ya que el tiempo de recuperación es mucho menor que cualquier otra persona.



-Las ganas por volver a la pista son muy grandes y eso hace que trates de competir aunque todavía no estés recuperado del todo. Muchos pilotos corren con dolor, ya que todavía no están al cien por cien pero la motivación por volver a la pista puede con casi todo.



-Después de Alcarrás ya pudo competir en mejores condiciones físicas.



-Después ya me sentí mucho mejor y fui seleccionado por Yamaha junto a Gonzalo para competir en la Superfinale Europea en el circuito de Portimao. Fue un fin de semana muy importante, ya que una marca como Yamaha se fije en dos pilotos turolenses significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo. En la primera manga estuvimos entre los diez primeros y luego en la segunda estábamos en el grupo de delante y por culpa de la bandera roja no pude luchar en la última vuelta por terminar entre los ocho primeros, pero las sensaciones fueron muy buenas.



-Luego ya vino la parte final del campeonato.



-Nos quedaban dos carreras, Navarra y Calafat y la verdad es que fueron muy bien. En Navarra quedamos segundo en las dos mangas y en Calafat terminamos primero en la primera manga y segundo en la segunda. La verdad es que podemos estar contentos, ya que a pesar de la lesión, hemos ido a más y hemos terminado ganando una manga, por lo que esta temporada de aprendizaje ha ido bastante bien al final.



-Ahora hay que pensar ya en el 2024 en la que sin duda contará la experiencia de este año.



-El objetivo principal es disfrutar encima de la moto y seguir aprendiendo. Tenemos ilusión por intentar ganar la Copa de España e ir adquiriendo la experiencia necesaria con la intención de ser seleccionado otra vez para la Superfinal Europea. En ese fin de semana hay que ir a por todas, ya que si lo ganas estarías seleccionado para dar el salto al Campeonato de Europa en 2025.



-La única manera para poder llegar lejos a este deporte es estar arriba siempre y obtener los recursos económicos suficientes para poder competir en buenas condiciones.



-Es muy complicado todo, ya que en los últimos años los costes se han disparado mucho. Mi padre hace un gran esfuerzo trabajando mucho para poder reunir el presupuesto necesario, por lo que la ayuda de los patrocinadores es fundamental. Sin ayudas de las instituciones y empresas privadas es imposible hoy en día.



-¿Con qué se queda este año?



-Con lo que aprendido en la lucha cuerpo a cuerpo y a correr en grupo. En este deporte tienes que aprender a gestionar bien las carreras ya que con tener talento e ir rápido no es suficiente.



-¿Qué plan hay para este invierno?



-Entrenar muy duro, con un completo plan en cuanto a la alimentación y en el entrenamiento físico, para estar bien preparado en el comienzo del campeonato. Hemos realizado en Calafat un test con ETG y rodamos dos segundos y medio más rápido que en la carrera del comienzo de la temporada pasada, por lo que la progresión ha sido muy buena. El año 2024 será muy importante para nosotros, por lo que habrá que hacerlo bien.