Rins logra en Austin su primera victoria de la temporada y la quinta en Moto GP

El español Alex Rins (Honda RC 213 V) logró su primera victoria en la temporada 2023 al imponerse con autoridad en el Gran Premio de las Américas de MotoGP que se disputó en el circuito COTA (Circuit Of The Americas), por delante del italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22), que consiguió su primer podio en la categoría, y del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).



Rins ya había conseguido la victoria en este mismo escenario en el 2019 con Suzuki y ahora suma su quinta victoria en la categoría de MotoGP, y el podio número cien de su nuevo equipo, la escudería del italiano Lucio Cecchinello.



Una vez más no falló en la salida "Pecco" Bagnaia, que se situó líder en la primera curva por delante del español Alex Rins (Honda RC 213 V), mientras que por detrás y en la tercera curva se tocaban los españoles Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22) y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), que perdió la adherencia en los neumáticos de su moto y se llevó por los suelos a su compatriota sin posibilidad de continuar.



Antes de concluir el primer giro todavía se produjo otra baja de uno de los aspirantes al título, el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), quien se fue por los suelos en la curva doce del trazado.



Por delante, Bagnaia intentaba escaparse de sus perseguidores mientras Alex Rins, con vuelta rápida de carrera en el segundo giro, intentaba neutralizar el ataque del italiano, y tras ellos un grupo encabezado por el australiano Jack Miller (KTM RC 16), el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y los italianos Luca Marini y Marco Bezzecchi, ambos sobre sendas Ducati Desmosedici GP22.



Alex Rins persistía en su actitud y con una vuelta rápida nuevamente en el cuarto giro, para refutar la vuelta también rápida que antes había hecho el italiano, conseguía mantener las diferencias respecto a él.



Por detrás, Jack Miller intentó no perder comba respecto al dúo de cabeza, rodando a ocho décimas de ellos y manteniendo vuelta tras vuelta las diferencias con ellos, aunque el fuerte ritmo que se vio obligado a mantener le acabó pasando factura en la sexta vuelta, con mención especial a un Alex Rins que aguantó a la perfección el ataque de "Pecco" Bagnaia.



Pero la sorpresa llegó en la séptima vuelta, cuando el líder de la carrera volvió a cometer un error y se fue por los suelos en la curva tres. La frustración de "Pecco" Bagnaia era más que evidente, pues se quedaba sin puntuar en la carrera larga y dejaba el camino expedito a Alex Rins, sólido y en solitario en la primera posición, con el dúo formado por Fabio Quartararo y Luca Marini peleando por la segunda posición a 2,3 segundos del líder de la prueba.



La dureza de la carrera estadounidense se cobró tres nuevas víctimas con el español Joan Mir (Repsol Honda RC 213 V) primero, después con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), si bien el segundo volvió a subirse a la moto para intentar acabar la carrera.



En el decimotercer giro de carrera Luca Marini superó a Fabio Quartararo, si bien el francés, campeón del mundo de MotoGP en 2021, intentó mantenerse tras su estela a la espera, seguramente, de un error de su rival.



Por delante de ellos, Alex Rins mantuvo un ritmo firme y sólido, con una ventaja de más de dos segundos respecto a sus más inmediatos seguidores, Luca Marini, quien poco a poco también se fue distanciando de su oponente, y de Fabio Quartararo, que por ese orden acabaron la carrera.



En la cuarta plaza consiguió situarse el español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), que salía octavo, por delante del portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) y del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23), entre otros.



Los temores ante la dureza que todos los pilotos exteriorizaron el sábado para la carrera larga se cumplieron con la gran siniestralidad que registró la misma, con caídas de Alex Márquez, Jorge Martín, Jack Miller, Aleix Espargaró, "Pecco" Bagnaia, Joan Mir, Brad Binder, Takaaki Nakagami y Stefan Bradl.