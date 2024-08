Roberto Bou acude al Campeonato de Europa de XCM en busca del ‘top-ten’

Por

Este fin de semana se celebra el Campeonato de Europa de XCM, modalidad de ciclismo BTT que en esta cita europea reúne a los mejores del continente, que es casi como decir del mundo, en la ciudad de Viborg, en Dinamarca. Entre la lista de participantes están los nombres de los mejores bikers de XCO de la actualidad. Y, entre ellos, el turolense Roberto Bou, parte de una selección española en la que están puestas una buena cantidad de esperanzas para realizar un buen papel: junto a Bou, Sergio Mantecón, Miguel Muñoz, Luis Francisco Pérez, Pablo Rodríguez, Jose María Sánchez y David Valero. Natalia Fischer y Txell Figueras correrán en categoría femenina.



La carrera se disputa este domingo, a partir de las nueve de la mañana, y discurrirá por un recorrido de 83 kilómetros con 1.600 metros de desnivel positivo. “Es realmente un recorrido rápido y sinuoso donde no hay largas subidas”, explica Roberto Bou en la previa de la carrera, “pero sí hay muchas sendas rápidas con repechos que estoy seguro que lo convertirán en un trazado exigente”. Son tres vueltas en total a un circuito semiurbano junto a Viborg, “de muy fácil acceso para todos los públicos” dentro de un país, Dinamarca, en el que la bicicleta y el transporte sostenible forman parte del propio urbanismo de sus ciudades y poblaciones.



“A priori no es un circuito para mí”, pero Bou confía en que el ritmo de la carrera seleccione rivales y le permita adentrarse en el último tercio de la prueba en las posiciones delanteras camino al podio. Aunque es una incógnita saber qué pueden hacer la selección española y Roberto Bou en este Europeo de XCM de Dinamarca, es previsible un domino nórdico en la competición. Habrá algunas bajas importantes entre los participantes, pero aún así los españoles tendrán ante sí a algunos de los mejores bikers de la modalidad.



Empezando por el defensor del título, el corredor belga del equipo Buff Megamo Wout Alleman. También el vencedor del europeo de 2022, Fabian Rabensteiner, que forma parte de una selección italiana donde faltan algunos nombres relevantes. El país con mayor presencia y con la lista más larga de estrellas es, sin duda, Alemania, con aspirantes como Andreas Seewald a Lukas Baum o Simon Stiebjahn. Hans Becking, Marc Stutzmann o Martin Stosek. Son las referencias que Bou no deberá perder de vista para poder estar arriba en la carrera de este domingo.