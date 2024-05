Roberto Bou pierde terreno en la tercera etapa en Gran Canaria

Por

Las sensaciones eran positivas, pero esta vez la realidad no acompañó. Roberto Bou perdió fuelle en la tercera etapa de la Fred.Olsen Transgrancanaria Bike y volvió a perder posiciones. Así, Bou finalmente no pudo acabar más arriba de la octava posición, con un tiempo de 1:49:05. No obstante, con este resultado puede mantener el sexto puesto de la clasificación general.



Roberto Bou arrancó la primera etapa de la prueba canaria con buenas sensaciones, pero tuvo ciertos problemas en la cadena de su bicicleta que lo hicieron perder puestos y acabar el primer asalto en ocatava posición. En el segundo día pudo remediarlo con una gran actuación en la crono, aunque esta no es su especialidad, pues es más de distancias largas, en la que pudo recortar diferencias y acabó en sexta posición, para subirse también al mismo número en la general.



Así pues, después de las buenas sensaciones que le había dejado la segunda etapa, que no era una prueba muy favorable para Bou, el ciclista se sentía fuerte para continuar con la remontada en el tercer día, pero la cosa no marchó como esperaba. Su cabeza fue por un lado, pero su cuerpo por otro, y es que la mentalidad para remontar la tenía, pero las molestias musculares lo mermaron, de manera que Bou no pudo hacer más que repetir el resultado de la primera etapa. Aun así, con ello Bou sigue sexto en la general y espera mantenerlo o mejorarlo en el cuarto día de competición que tendrá lugar hoy.



Durante el tercer día, y dado el rendimiento inesperado del ciclista, Roberto Bou se dedicó, sobre todo, a tratar de neutralizar los ataques de la parte de atrás hacia su compañero en el Klimatiza Toteemi Cabberty, Miguel Muñoz, quien se encuentra peleando por los puestos de cabeza. Así, pudo echarle una mano, para que este siga cerca del podio.



A lo largo del día de hoy tendrá lugar la cuarta y última etapa de la prueba. Esta es la más favorable al ciclista morano, ya que cuenta con una distancia más larga. La culminación del evento constará de un recorrido de casi 70 kilómetros que lo tiene todo. Largos tramos para rodar, zonas onduladas y el inicio y final en el centro de la Transgrancanaria Bike; Parque Sur en Maspalomas. Así, en este último asalto, aprovechando las características favorables, Roberto Bou espera reencontrarse con su mejor versión y concluir la prueba canaria de la mejor de las maneras para embolsarse unos cuantos, siempre bienvenidos, puntos UCI.