Segundo triunfo de la pretemporada para un CD Teruel cada vez más serio (1-0)

El CD Teruel sumó este sábado su segundo triunfo de la pretemporada en un duelo disputado en el que volvió a mostrar una versión sólida y muy trabajada, tanto en el apartado defensivo como en el ofensivo. El estreno goleador de Gabarre puso la guinda a una buena tarde que solo tuvo de negativo la lesión de Facu en el arranque del segundo tiempo.



Volvió el CD Teruel a Pinilla para disputar su cuarto encuentro de pretemporada y lo hizo en una tarde soleada, aunque no excesivamente calurosa. Para no perder la costumbre de lo que se lleva viendo este verano, Víctor Bravo volvió a partir de inicio con Borja Romero en la posición de segundo delantero acompañando a Villa en la zona de ataque. Arnau Gaixas sustituyó al lesionado Cabetas en la zaga y Tena y Facu conformaron la dupla en el centro del campo, junto a Alastuey y Borja Martínez en los costados.



Y el plan del técnico zaragozano salió parecía funcionar en el tramo inicial del encuentro. Ante un rival con mucha calidad como es el filial valencianista, los turolenses optaron por adueñarse del esférico y generar peligro por las bandas, especialmente con la figura de Borja Martínez brillando con luz propia. De las botas del habilidoso extremo salieron las dos ocasiones de mayor peligro cuando tan solo se habían disputado diez minutos.



El balón era de los locales y los mejores acercamientos, también. Villa pudo inaugurar el marcador tras un gran pase filtrado por Alastuey en el minuto quince. Los valencianos, con muchas ausencias debido a la convocatoria del primer equipo con varias fichas del filial, poco podían hacer ante un CD Teruel muy seguro con balón que demostró estar una categoría por encima de su rival.



Sin embargo, con el paso de los minutos el ritmo del duelo bajó considerablemente. Los turolenses dieron un par de pasos hacia atrás y el Valencia Mestalla elaboró de manera mucho más pausada. La lentitud se prolongó hasta el parón de hidratación, tras los primeros treinta minutos.



El parón de hidratación vino bien para recuperar algo de dinamismo y Villa volvió a estar cerca de hacer el primero para su equipo, con un buen disparo que el meta valencianista logró desviar a córner. Se le resistía el gol al bloque rojillo, pero era el que más cerca estaba de conseguirlo.



Aunque la historia cambió por completo al filo del entretiempo, cuando el cuadro visitante ganó presencia en campo contrario y tuvo la más clara de la primera mitad. El palo se alió con Taliby para que el esférico no traspasase la línea de su portería y el Teruel se salvó por poco. Una jugada después, los valencianistas también reclamaron un posible penalti por mano, pero el árbitro consideró que se trataba de una acción involuntaria al venir el balón rebotado por un oponente. El árbitro mandó a ambos equipos hacia los vestuarios todavía con empate a cero.



Tras el descanso, Gabarre y Buenacasa formaron la pareja de ataque de un equipo que solo mantuvo a la pareja de centrales y a Facu de los once que habían comenzado el encuentro.



Sin embargo, el centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego cuando se habían disputado cinco minutos del segundo tiempo. La cara de Víctor Bravo al ver cómo se le lesionaba una nueva pieza de su puzzle hablaba por sí sola. Y más todavía cuando el juez de línea le comunicó al técnico zaragozano que no podía volver a introducir a jugadores que ya habían sido sustituidos anteriormente, a pesar de que el entrenador rival, Miguel Ángel Angulo, sí que había aceptado la propuesta de realizar cambios ilimitados.



El encuentro tenía el principal aliciente de ver debutar al nuevo delantero de la entidad turolense. Gabarre dejó detalles que permitieron empezar a reconocer su estilo, sobre todo dentro del área rival. Un cabezazo suyo, en posición antirreglamentaria, hizo lucirse al meta valencianista, que con un paradón evitó el primero del CD Teruel, aunque la acción estaba invalidada por fuera de juego.



A la segunda fue la vencida. Gabarre se estrenó como goleador en Pinilla tras una jugada de libro de los atacantes rojillos. Aparicio le puso un caramelo en forma de pase a Buenacasa, que en vez de chutar decidió cederle el gol en bandeja a su compañero en la delantera. El último fichaje la empujó a placer al fondo de la red para la alegría del banquillo turolense, que celebró la primera diana de la tarde en el minuto 70.



Con mínima renta en el electrónico, el CD Teruel supo estar bien plantado. Los de Víctor Bravo no cedieron apenas ocasiones a los de Miguel Ángel Angulo e incluso entraron en la recta final teniendo una presencia mayor a lo que suele ser habitual en ese tramo de partido en el campo contrario.



El minuto 90 llegó y el segundo triunfo de la pretemporada se certificó. El CD Teruel mantuvo la imagen seria de los anteriores encuentros y superó a un rival que fue de menos a más, pero que poco pudo hacer ante un oponente que sabe muy bien a lo que juega.