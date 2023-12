Sufrida victoria del Pamesa Teruel (3-2) ante CV Palma para despedir el 2023

El Pamesa Teruel sufrió, pero sacó adelante un encuentro que se le complicó tras la marcha de Zelayeta debido a un golpe en la cabeza. El conjunto turolense fue muy superior en la primera manga, pero se vio superado en la segunda y fue capaz de despedir el 2023 con dos buenos puntos ante un CV Palma que no dio su brazo a torcer en ningún momento.

Ante un CV Palma con ausencias en el que Abel Bernal volvió a ser uno de los hombres que estaban en pista, el Pamesa Teruel quería cerrar el año con victoria.

El inicio de partido fue arrollador. Los de Maxi Torcello consiguieron hasta siete puntos de ventaja antes de que los baleares pidieran el primer tiempo muerto de la contienda. El equipo local rozaba la perfección en el saque, se mostraba muy serio en la recepción y atacaba con todas sus piezas para ir sumando puntos a su casillero.

Rubén Lorente distribuía a un lado y a otro para que Emilio Ferrández y Zelayeta fuesen los encargados de superar a la defensa rival.

La hinchada turolense aclamaba al receptor argentino tras un gran bloqueo individual que ponía el 13-6 en el marcador. El Pamesa superaba el ecuador de la primera manga con la sensación de poder llevarse los tres puntos a medio gas, pero aún así los de Torcello siguieron proponiendo más que sus rivales en los siguientes puntos.

Vildósola empezó su rotación de saque con un potente servicio que descolocó por completo a la recepción insular y que puso a los turolenses con diez de ventaja en el electrónico. Sin embargo, sus siguiente saque se quedó en la red. Ese fue uno de los pocos fallos que cometió el conjunto naranja en una primera manga que llegaba a la recta final con dominio aplastante de los de casa (20-11).

Una preciosa pipe de Vildósola y un nuevo error no forzado de los visitantes dejaba el primer set de la tarde en bandeja para los de Torcello. Emilio emulaba la acción que su compañero había ejecutado tan solo un par de puntos antes y colocaba a los suyos con bola para cerrar el set. Tras un punto del CV Palma, que trataba de aferrarse a la vida como podía, el Pamesa cerró el set (25-15).

En la pausa, el pabellón de Los Planos reconoció con un fuerte aplauso a los triunfadores de la gala del voleibol aragonés, que tuvo lugar el pasado jueves. Antonio Giménez, que recibió el premio a su trayectoria, fue el más ovacionado por la hinchada turolense.

De vuelta a la pista, el Pamesa Teruel arrancó con más dudas de las que había tenido en todo el anterior set. Eso lo aprovechó el CV Palma, que se puso por delante por primera vez en toda la tarde. Los de las Islas Baleares consiguieron pasar por encima del muro de Teruel hasta en dos ocasiones, aunque eso no hizo bajar los brazos a los muchachos de Torcello. Emilio Ferrández seguía intratable a la hora de atacar y colocaba las tablas en el marcador, cuando se habían disputado los primeros diez puntos de la segunda manga.

El partido entró en una fase de muy buen juego por parte de ambos equipos. Cada punto costaba mucho más de conseguir que el anterior, pero la defensa del Pamesa marcaba las diferencias. Los de Maxi Torcello se llevaron un par de puntos muy trabajados gracias al esfuerzo colectivo. Y así consiguieron una ventaja de dos puntos que sirvió para coger confianza y mostrar las evidencias de su mejoría.

El Pamesa peleaba y peleaba a pesar de la insistencia del CV Palma en igualar la batalla. El público celebraba el esfuerzo de los suyos, pero en un momento el ruido se convirtió en silencio. Zelayeta corrió para tratar de salvar un balón que se había ido hacia la banda, todo el banquillo turolense se apartó para que pudiese llegar. Y lo hizo. Pero el receptor argentino terminó chocando de manera contundente con el suelo y quedó conmocionado durante algunos minutos. Finalmente, Zelayeta se marchó a los vestuarios con ayuda de dos compañeros y Miguel Ángel Martínez entró en su lugar.

El percance enfrió el choque por momentos y el CV Palma encontró, con el servicio de Arjones, su mejor nivel. Los de Abel Bernal no solo recortaron diferencias, sino que lograron darle la vuelta al marcador (17-18).

Sin embargo, fueron los turolenses los primeros en llegar a la veintena. Miguel Ángel Martínez quería recuperar el terreno perdido sobre la pista. El opuesto colombiano sumó un buen ataque y un potente servicio para colocar el 22-20 que volvía a levantar los ánimos de la hinchada local. El CV Palma, a su ritmo, seguía sin perderle la cara a un segundo set, que fue de mayor calidad que el primero. De hecho, Rodríguez devolvía el empate con otro saque directo que sorprendió a la recepción naranja.

La rotación del 9 de los baleares generó problemas al otro lado de la red. Hasta en tres ocasiones su servicio hizo sufrir a los de Torcello, que vieron como su rival era el que contaba con la primera pelota para cerrr el set. Abel Bernal lo logró con un gran servicio.

A recuperar la confianza

El accidente de Zelayeta dejó al equipo dubitativo. Con empate en el marcador de sets, el Pamesa debía volver a jugar como al principio y recuperar la ventaja. Áxel Téllez parecía tenerlo claro y le daba a los suyos las dos primeras ventajas en la tercera manga (3-2).

No obstante, el CV Palma estaba empeñado en querer arruinarle la tarde al conjunto turolense. Su imagen de la primera manga distaba mucho de la que estaba mostrando durante las dos siguientes y eso se traducía en nerviosismo para los de casa. Con una finta en la red, los insulares se ponían dos por encima y su ventaja subía hasta las tres unidades tan solo una acción después, tras un error no forzado de Emilio Ferrández. Maxi Torcello tenía que pararlo para que el partido no se les fuese de las manos (5-8).

Tras el paso por el banquillo, la situación no mejoraba. Solo los remates en red de Miguel Ángel Martínez le daban motivos para creer a un equipo al que le estaba costando mucho recibir bien y cerrar el bloqueo. La ventaja de los visitantes se marchó hasta los cuatro puntos, pero Emilio Ferrández conectó una pipe para cortar la mala racha de anotación (8-11).

Parecía que las desconexiones ya eran cosa del pasado, pero el equipo volvía a toparse con ellas con el tercer set llegando a su ecuador. Ahora le tocaba salir adelante.

Una polémica decisión del árbitro aumentaba los decibelios en Los Planos y motivaba a los hombres de naranja. Áxel Téllez se echaba al equipo a la espalda y forzaba el tiempo muerto del CV Palma al rebajar las diferencias hasta solo los dos puntos (12-14).

El apoyo de la afición y el buen hacer de los naranjas hicieron que el empate llegase al electrónico. Con Rubén Lorente al saque, el bloque de Torcello volvió a ponerse por delante. El Pamesa llegaba a la recta final de la tercera manga con la confianza que había echado en falta unos minutos antes (19-17).

Emilio Ferrández volvía a salvar una pelota complicada y Miguel Ángel Martínez recuperaba su idilio con Los Planos para poner el 20-17. El opuesto colombiano llevaba a los suyos a acariciar el segundo set con varias acciones de mucha calidad y una rotación de saque casi perfecta. Áxel Téllez complementó la faena de su compañero con un último gran bloqueo para poner el 2-1 y confirmar el despertar turolense, tras un letargo de set y medio (25-18).

Desesperación

El inicio del cuarto set no fue el esperado para los de Los Planos. El CV Palma se mostró sólido en la red y tomó una primera renta de tres puntos que obligó a Torcello a pedir tiempo muerto (1-4).

Los baleares salieron mucho más agresivos que los aragoneses para tratar de volver a poner el empate y forzar el quinto set. El Pamesa volvía a sufrir y su oponente se marchaba en el marcador (3-8).

Tras varias acciones que cayeron del lado insular, Maxi consumió el segundo tiempo muerto en busca de una solución antes de que fuese demasiado tarde. El técnico argentino sustituía a Emilio Ferrández por Isaac Valiño para tratar de detener al CV Palma, que contaba con siete puntos de ventaja (5-12).

Con trabajo y solidez en la red, el conjunto local redujo diferencias y se acercó a su rival. Los de Palma de Mallorca no querían perder su ventaja y detuvieron el encuentro, pero el Pamesa Teruel ya estaba otra vez con la mente puesta en la remontada (12-15).

Aunque los de Torcello consiguieron mantenerse cerca en todo momento, era el CV Palma el que tenía más boletos para llevarse el cuarto set, al llegar a la veintena con tres de ventaja. El equipo naranja seguía remando a contracorriente y Áxel Téllez sumaba casi todos los puntos de su equipo.

Con el 20-23 en el marcador, el central mexicano metía un saque directo y volvía a hacer rugir a Los Planos, que quería que los suyos sumasen los tres puntos. Sin embargo, el set llegaba a su fin con un doble fallo local. El reparto de puntos ya era una realidad (21-25).

El desempate

Era el momento de desequilibrar una balanza que había estado igualada durante varias fases del encuentro.

El primer punto caía del lado naranja. El siguiente, del opuesto. Y a partir de ese momento, Áxel Téllez se volvió a convertir en la peor pesadilla de los insulares. El mexicano forzó el tiempo muerto del rival al conseguir el 4-1 con un gran bloqueo.

Miguel Ángel Martínez también quiso tener su parte de protagonismo en el tie-break. Con dos buenos remates agrandó la ventaja de los suyos y les colocó con cuatro de ventaja (7-3).

En la siguiente acción, el árbitro cortó la racha positiva de los de casa con una decisión polémica. Sin embargo, los hombres de Torcello no se dejaron influenciar y siguieron en busca del triunfo (8-5).

Con tres de ventaja, el servicio del CV Palma volvió a generar problemas en la reecepción turolense y Maxi tuvo que pedir tiempo muerto para que la situación no fuese a peor. Sin embargo, la pausa no detuvo el buen hacer de los visitantes que se pusieron a tan solo un punto (10-9).

Los de Torcello querían el primer triunfo de la segunda vuelta costase lo que costase. Tras una jugada colectiva, Emilio Ferrández colocaba el 12-10 y Áxel Téllez aumentaba la renta hasta los tres puntos con un gran saque directo.

Fresquet hizo el 14-11 y Los Planos se puso en pie en busca del punto definitivo. Emilio Ferrández salvó una nueva bola casi imposible y el error del CV Palma confirmó el triunfo turolense (15-12).