Tercera medalla de bronce consecutiva para Fabio Mazzilli

Por

Fabio Mazzilli, el púgil promesa de Teruel, cayó con honor en las semifinales del campeonato de boxeo de España celebrado en León, en un combate frente al sevillano Salvi Flores que se decantó para el andaluz por decisión dividida de los jueces.

EL combate no empezó muy bien para Fabio, quien perdió el primer asalto por unanimidad del jurado, pero sacó la casta maña y mejoró en el segundo round aunque no fue suficiente para los jueces, ya que por decisión dividida se lo dieron a Salvi. En el último round Fabio salió con todo y fue mejor que su rival, pero no lo suficiente para terminar ganando un combate que se luchó hasta el final y que dejó la sensación de que si hubiera durado más, el resultado podría haber sido distinto ya que el aragonés se fue creciendo en el ring durante la pelea.

Finalmente, por decisión dividida (4-1), el combate se lo llevó el boxeador andaluz, que ya había sido campeón de España en categoría -60 kg y venía de haber peleado por una plaza en París en el preolímpico.

Con esto, el joven púgil turolense logra su tercer bronce consecutivo en este campeonato de España y sigue sumando podios para el boxeo aragonés y turolense, algo que seguro quiere mejorar en los próximos años donde seguro volverá a tener la oportunidad de pasar esta barrera de semifinales que más pronto que tarde tiene pinta que podrá superar.

En la otra semifinal del campeonato se enfrentaron Santiago Zanetty y Enrique Kakulov, el verdugo de Fabio en la pasada edición donde acabó consiguiendo la plata, en un combate más dispar ya que Enrique se lo acabó llevando por decisión unánime de los jueces y buscará mañana en la final hacerse con el oro que Oier Ibarreche, quien se encuentra en París preparando los Juegos Olímpicos, le arrebató en la pasada edición.

Habrá que esperar al campeonato de España de el año que viene para ver si consigue volver a colgarse una medalla al cuello, algo que por mucho que lo está normalizando no es nada fácil, o incluso la consigue mejorar superando esa barrera de semifinales, dando así un gran paso en la historia del boxeo aragonés y turolense.