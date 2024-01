Teruel recupera su rally diecisiete años después de la última edición

Los coches pasando por el Torico en la edición de 2003. Archivo

Instantánea del primer rally de Teruel en 1984. Archivo

A falta de uno toma dos tazas. El rally de Teruel regresa después de diecisiete años por todo lo alto, y es que en esta nueva edición ya están confirmadas dos pruebas. Una los días 22 y 23 de marzo, que será puntuable para el Campeonato de Aragón de asfalto, y otra los días 29 y 30 de noviembre, que también será puntuable para el Campeonato de Aragón y para el Campeonato de la Comunidad Valenciana de la especialidad de rallys. Además, estarán contempladas dos modalidades, la de velocidad y la de regularidad.Durante el día de ayer tuvo lugar en el Ayuntamiento de Teruel la presentación de la VI Rally de Teruel Ciudad Mudéjar que se celebrará los días 22 y 23 de marzo por 342 kilómetros de las comarcas de Teruel y Gúdar-Javalambre. Asimismo, Teruel también acogerá la VII edición de la prueba programada para los días 29 y 30 de noviembre.En el acto de presentación estuvieron presentes la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, el presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo (FADA), Ánchel Echegoyen, el secretario general y director deportivo de la FADA, Jesús Baquero, el organizador, José Manuel Punter, y el concejal de deportes, Jesús Artigot. Todos ellos se mostraron muy satisfechos por la recuperación de esta prueba y muy agradecidos por la colaboración de las partes implicadas.La alcaldesa, Emma Buj, destacó que la recuperación de dicho evento era una “extraordinaria noticia para Teruel” por todo lo que ello supone y que espera que haya llegado “para quedarse” y así la ciudad de Teruel se vincule al automovilismo y se consolide como un “referente”, algo que ya lleva haciendo unos años con la Baja Aragón, que se celebra en julio.Posteriormente el presidente de la FADA, Ánchel Echegoyen, admitió que para la federación era todo un “orgullo” recuperar esta prueba y agradeció la colaboración de todas las partes: “Agradecer esta colaboración público-privada tanto de empresas privadas como de patrocinadores y el Ayuntamiento de Teruel, que se ha esforzado en sacar esta prueba adelante”, comentó.A continuación, tomó la palabra el principal organizador de la prueba José Manuel Punter, quien se encargó de explicar todos los aspectos más técnicos del evento.Así pues, de acuerdo a sus explicaciones, la prueba de los días 22 y 23 de marzo, organizada por Punter, junto a la escudería valenciana Bengala, en colaboración con el Automóvil Club Teruel Mudéjar, la FADA, el Ayuntamiento de Teruel, y con el apoyo del Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel, discurrirán por 4 tramos distintos dentro de las comarcas de Teruel y de Gúdar-Javalambre. En total la prueba contará con 345 kilómetros, de estos 246 kilómetros serán de enlaces y los 96 kilómetros restantes serán de tramos cronometrados. En los enlaces los pilotos tienen que ir cumpliendo las normativas de tráfico hasta que llegan al tramo que ya está cortado y es donde empieza a correr el cronómetro. No obstante, todos los kilómetros serán valiosos, pues los enlaces también pueden hacerte perder un rally, ya que en el recorrido que va desde el enlace al tramo se deben cumplir unos horarios y en caso de no hacerlo los pilotos pueden acumular sanciones que les acaben penalizando. “Son tramos espectaculares, hay distinto asfalto, hay distinto trazado, hay zonas muy rápidas, hay zonas muy lentas.... Estamos encantadísimos”, comentó el propio Punter en relación a los tramos.El centro de operaciones de la prueba se llevará a cabo en torno al Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, de manera que en sus instalaciones se realizarán las verificaciones técnicas y administrativas de los pilotos y, además, en este lugar quedará ubicada la dirección de carrera.El parque de asistencia, por su parte, donde los equipos participantes tendrán la zona de trabajo se ubicará en el aparcamiento de dicho palacio, quedando así abierto para que todos los aficionados puedan estar cerca de los pilotos y los vehículos de competición, que tras completar cada sector regresarán a esta zona.La ceremonia de salida se llevará a cabo en la tarde del viernes y la entrega de trofeos se realizará el sábado. Ambos, al igual que la llegada a meta, estarán ubicados en la plaza del Ayuntamiento de Teruel: “Es un agradecimiento grande que el Ayuntamiento nos haya permitido en este espacio tan emblemático el poder hacer la salida y la llegada”, comentó al respecto el propio organizador.Respecto a la participación, según el propio organizador, el reglamento está cerrado a 70 participantes y esperan llenar todas las plazas: “Con las noticias que nos llegan día a día de muchos pilotos tanto de Teruel como de la Comunidad Valenciana y del resto de comunidades, vamos a alcanzar seguramente los 70 inscritos”, explicó José Manuel.Por el momento, esta es la información que pueden compartir desde la organización, pero más adelante habrá una rueda de prensa para explicar más detalles y el 22 de febrero publicarán el reglamento en la página web del rally de Teruel (www.rallyteruel.com). Aunque los tramos no se podrán conocer hasta el día uno de marzo para evitar posibles problemas. En este sentido, los pilotos podrán entrenar en el recorrido los tres sábados previos al evento.El concejal de deportes, Jesús Artigot, fue el encargado de cerrar la presentación y lo hizo compartiendo su optimismo: “Esto es una buena noticia para la ciudad. Estamos seguros de que va a hacer que venga mucha gente y que nos sigan visitando. Esperemos que sea todo un éxito, que seguro que lo va a ser”, finalizó.Así pues, diecisiete años después del último rally de Teruel, que se celebró en 2007, y cuarenta años después del primero, celebrado en 1984, la prueba llega con más ganas que nunca con dos fechas y con argumentos para quedarse.