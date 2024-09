Un gol tras el descanso le sirve al Calamocha para diluir al Huesca B (0-1)

El Calamocha logró su primer triunfo del presente curso liguero en el grupo 17 de la Tercera Federación, después de dar la sorpresa y vencer en el campo Base Aragonesa de Fútbol a uno de los cocos del campeonato, el Huesca B, al que venció por 0-1 este domingo. El único gol del partido lo marcó Quique Navarro en el inicio de la segunda parte.



Con esta victoria, los calamochinos salen de los puestos de descenso y se sitúan en el séptimo puesto de manera provisional con cinco puntos. Este encuentro se presentó con dos equipos que llevaron dinámicas diferentes en este inicio de campeonato. El conjunto del Jiloca no comenzó con buen pie en esta categoría, sin conocer la victoria, penúltimo con solo 2 puntos en su bagaje global a lo largo del presente curso liguero.

Solo pudo puntuar el Calamocha en casa donde logró sendos empates, el primero de ellos en el debut liguero ante el Ebro en un partido donde fue incapaz de derribar el muro de su rival empatando sin goles. Su segundo punto lo logró también como local ante el Fraga. En este encuentro, los turolenses dejaron escapar dos ventajas en el marcador, adelantándose por 1-0 y 2-1, con los goles de Fonsi y Nilton, pero no supo cerrar el choque.



Su única derrota en la liga la logró a domicilio en el campo del Caspe por 2-1, dejando de nuevo escapar una ventaja de 0-1 con el tanto anotado por Torcal. Por su parte, el filial oscense tuvo un arranque espectacular de liga, logrando un pleno de victorias, que le llevó a colocarse en la segunda plaza con 9 puntos. Los azulgranas debutaron con un trabajado triunfo a domicilio en el campo del Almudevar, posteriormente ganaron en casa al Brea por 2-1 y la pasada jornada volvieron a lograr un serio triunfo como foráneo ante el Monzón por 1-3.

Igualdad previa, e inicial

Sin embargo, las estadísticas en el enfrentamiento entre ambos equipos estaban muy igualadas en las dos últimas temporadas, con dos victorias para cada uno en sus últimos cuatro partidos disputados. El Calamocha venció en casa por 1-0 en la campaña 2022-23 y también logró vencer a domicilio a los oscenses por 0-1 en la 2023-24. Mientras, el equipo oscense ganó sus compromisos ligueros ante los turolenses en casa por 4-0 en la 22-23 y también se impuso a domicilio por 0-1 en la 23-24.



Con todos estos precedentes, el equipo dirigido por Sergio Lagunas saltó al terreno de juego con la intención de enderezar el rumbo en liga y tratar de doblegar a un rival que se estaba mostrando intratable en los primeros partidos. Y el Calamocha planteó un partido muy serio. Maniató el juego de su rival, que no jugó cómodo y se vio superado por el buen partido táctico planteado por Lagunas. Los calamochinos cerraron bien las bandas y anularon las ofensivas de su rival. La defensa del Calamocha se mostró inexpugnable, anulando los ataques del filial oscense, que, conforme transcurrían los minutos, comenzó a ponerse nervioso.



El encuentro estuvo intenso, aunque no se crearon demasiadas ocasiones de gol, debido al buen trabajo defensivo de ambos equipos. La primera parte llegaba a su fin y el partido estaba donde quería el Calamocha. El cuadro azulgrana no encontraba espacios para superar a su rival, mientras que los calamochinos se encontraron muy cómodos sobre el campo, a la espera de dar un zarpazo de cara a la segunda mitad.

Gol rápido en la reanudación

Tras el paso por los vestuarios, Sergio Lagunas realizó un cambio, dando entrada a Álex Tenorio y dejando en el banquillo a Escuín, buscando dar mayor profundidad y frescura en el juego de ataque. Y la jugada le salió a la perfección, ya que cuando apenas se cumplía el primer minuto de la segunda parte, el Calamocha se adelantó en el marcador con un gol del centrocampista Quique Navarro. Este tanto reafirmaba el buen trabajo colectivo de los calamochinos, que cogieron mucha confianza con este gol psicológico.

El Huesca B se las veía y se la deseaba para superar el entramado defensivo de su contrincante. Su técnico, Íñigo Ros, trató de buscar soluciones para darle la vuelta al marcador adverso, realizando un triple cambio ofensivo dando entrada a Ojeda, Moha y Willy. Pero el Calamocha no quería cometer los mismos errores de los anteriores partidos en los que dejó escapar un marcador favorable. Esta vez los chicos de Sergio Lagunas estuvieron muy concentrados, realizando un gran desgaste físico, y finalmente recogieron sus frutos estrenando su casillero de victorias.