Un total de 39 equipos se retan este sábado en el XVIII Rally Bajo Aragón

Un total de 39 equipos participarán este sábado en el XVIII Rally Bajo Aragón, la segunda edición desde que el Real Automóvil Club Circuito Guadalope (RACCG) la recuperó en 2023 y que aspira a consolidar con la colaboración institucional que está recibiendo, especialmente por parte del Ayuntamiento de Alcañiz. Se trata de la segunda prueba del Campeonato de Aragón de Rallies y de la Copa de Regularidad, y una de las citas de la Súper Copa Aragón de Rallies.



Pilotos de casa de la talla del actual campeón de Aragón, Adrián Lecha, asistido por Belén Maniega (Ford Fiesta N5), competirán contra otros tándems llegados de fuera como el que forman el excampeón de España de Rallies Cristian García y Themis López (Citroën C3 N5), o los valencianos Toni Ariete y Noemí Garrido (Skoda Fabia R5). La pugna está servida y hay un grupo de media docena de equipos con posibilidades de ganar, explicó este jueves el presidente del RACCG, Jesús Baquero, durante la presentación de la prueba en la plaza de España de Alcañiz, a la que asistieron también el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Estevan, y el concejal delegado de Deportes, Eduardo Orrios.



Dos vehículos, los de los locales Rodrigo Espés y Raúl Sodric, presidieron el acto. “Adrián Lecha es el máximo estandarte del club. Llega como campeón de Aragón el pasado año, junto a Belén Maniega, y son líderes” también este año “después de la prueba celebrada en Teruel y máximos aspirantes a luchar por la victoria, que no va a ser fácil”, dijo Baquero, quien no olvidó al “ramillete de pilotos del Bajo Aragón” que irán rápido por las pistas bajoaragonesas para lucirse ante su gente. Buena participación En esta ocasión hay 39 inscritos, algunos menos que los de la edición anterior. “Coincidía con otras pruebas de renombre que nos han quitado alguna posible participación en Velocidad, y una en el Campeonato de Cataluña que nos ha perjudicado en cuanto a Regularidad”, dijo Baquero. Por clases, la 3, que integra a los vehículos más potentes, cuenta con la presencia de 12 equipos. En la clase 2 hay un total de 14, siendo la más numerosa, mientras que en la clase 1 están inscritos 5 vehículos. Entre todos ellos hay un total de 8 equipos que puntuarán en la categoría de Clásicos. En la categoría de Regularidad hay 8 coches inscritos, 3 de ellos en Sport.



Con todo, se han alcanzado unas “cifras muy interesantes” en un campeonato “muy reforzado este año con respecto al año pasado”, con “mejores vehículos” y “pilotos que hacen elevar el nivel. Baquero recordó que el año pasado la prueba resurgió de sus cenizas después de 15 años y “fue un éxito a pesar de la lluvia”. Este fin de semana las previsiones son más halagüeñas para la práctica de esta actividad y su seguimiento por parte de los aficionados. Este año hay nueve equipos con representación de la zona y el que más volverá a mover será el propio RACCG, cuyo presidente celebró que los pilotos hayan recuperado la “pasión” por los rallies. Tres tramos y cercanía La prueba se celebrará en tres tramos. El primero será el Desierto de Calanda (9,8 kilómetros); el segundo, Belmonte de San José (10,6 kilómetros), con paso del tramo cronometrado por el propio casco urbano; y el tercero, Valdealgorfa (6,8 kilómetros). Aunque no entra dentro de la competición, la prueba tendrá una salida protocolaria este viernes a las 20:00 horas en la plaza de España de Alcañiz, donde todos los coches estarán expuestos para disfrute del público.



El primer participante saldrá el sábado del paddock de Motorland Aragón a las 11:00 horas. “Esta año no tenemos tramo espectáculo como hubo el año pasado en Motorland y los participantes, por lo tanto, desde Valdealgorfa pasarán por un control de paso en la ciudad de Alcañiz, concretamente en la avenida de Aragón, a la altura del número 43 frente al parque infantil, donde los vehículos están obligados a parar antes de retornar de nuevo a Motorland”, explicó Baquero.



El presidente del RACCG añadió que los pilotos darán tres vueltas a cada uno de los tramos, entre las 11:30 y las 19:00 horas (tabla). La entrega de trofeos tendrá lugar en el podio de Motorland Aragón a las 20:45 horas del sábado, abierta al público que se quiera congregar para celebrar con los pilotos sus festejos. Baquero aseguró que el objetivo del RACCG y de las instituciones y entidades colaboradoras es consolidar la prueba, en cuya organización participan de forma desinteresada más de cien socios del club. “Es un trabajo y gasto importantes pero merece la pena ese esfuerzo porque hay que hacer resurgir este tipo de pruebas que se habían quedado en el olvido y que entendemos que son importantes para el club. Junto al Premio Ciudad de Alcañiz, siempre han sido nuestras pruebas élite, dentro de nuestro modesto calendario”, destacó Baquero.



El presidente del club bajoaragonés por excelencia ensalzó especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Alcañiz y Caja Rural de Teruel, así como el apoyo de los consistorios de Calanda, Belmonte de San José, Valdealgorfa; la Federación Aragonesa de Automovilismo; la Comarca del Bajo Aragón; la Diputación de Teruel; Motorland Aragón y el Gobierno de Aragón. “Desde el Ayuntamiento de Alcañiz todo son facilidades”, aseguró Baquero, quien destacó la necesidad de que “la historia de lo que fue el circuito urbano quede reflejada en esta ciudad” a través de un proyecto museístico para que no “caga en el olvido”, algo para lo que el club y el consistorio trabajan “codo con codo”, según dijo.



“Hay que agradecer enormemente al RACCG, tanto por esta iniciativa” como por “tantas más que a lo largo del año van a venir”, anunció Estevan, quien celebró que, “una vez más”, este fin de semana “Alcañiz vuelve a ser epicentro del motor en Aragón con esta magnífica 18 edición del Rally Bajo Aragón”. “Alcañiz es motor, gasolina y pasión por los coches y todo lo que engloba ese espectáculo”, dijo el alcalde. “Iniciativas como estas son las que crean pasión a la gente”, concluyó.



Por su parte, Orrios aseguró a Baquero que “vamos a consolidar esta prueba dentro del calendario” y recordó que si Alcañiz es ciudad del motor “es gracias al RACCG. Prueba de ello, dijo Orrios, es la Medalla de San Jorge que recibió hace una semana del Gobierno de Aragón”, al Mérito Social, “por una trayectoria amplia” en favor del “motor, los coches y la gasolina que llevamos por las venas los alcañizanos”. El concejal delegado de Deportes animó a los vecinos a visitar, el viernes en la plaza, la “exposición de todos los coches” que competirán, y el sábado a asistir la zona de paso de la avenida de Aragón durante toda la jornada.