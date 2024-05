Una última expedición calamochina para despedir un año de bonanza (17:30)

Por

Llega el punto y final a una temporada más en el grupo aragonés de la Tercera Federación, una temporada llena de momentos de todo tipo, pero que deja un sentimiento de plena satisfacción en al entidad jilocana. Tamarite será ese punto y final, y es que el Calamocha viajará hasta el municipio literano para cerrar un año más que positivo en cuanto a resultados. El encuentro dará comienzo a partir de las 17:30 horas de la tarde, como todos los partidos de este domingo, y ambos equipos saldrán a por todas para acabar la 2023-2024 por todo lo alto. El Tamarite tratará de celebrar con su afición una última victoria, mientras que el Calamocha buscará resarcirse de su última derrota en casa, que acabó con sus sueños de luchar por los play-offs de ascenso. Para este choque la situación de los de Sergio Lagunas no cambia mucho, y es que el técnico seguirá sin poder contar con Obere, Adán, Tenorio y Fuertes, por lo que deberá de nuevo apelar a la creatividad para elaborar el once. En este sentido, este fin de semana Lagunas no podrá contar con el refuerzo de los juveniles Bilal y Pellejero, ya que estos estarán con su equipo peleando por ascender a la Liga Nacional.



A falta de un partido y con todo prácticamente resuelto para ambos conjuntos, pues los dos equipos están salvados y no tienen opciones de optar a cotas más altas, es posible que para muchos no tenga enjundia el partido que protagonizarán Tamarite y Calamocha a lo largo de esta tarde. Sin embargo, todos los deportistas de estas divisiones comparten algo en común: el gen competitivo. Es ese gen el que les hace pelear cada partido como si fuera el último. El que les mueve y les motiva a seguir independientemente de los contextos. Por ello, aunque el ambiente este fin de semana pueda ser algo más distendido, de lo que no hay duda es de que estos jugadores, tanto de un equipo como del otro, darán el todo por el todo para culminar un año redondo de la mejor manera, con una victoria. Favorito al triunfo Hablar de favoritos entre Tamarite y Calamocha es complicado, ya que se trata de dos equipos con mucha experiencia en la Tercera Federación y con plantillas muy competitivas. En el partido de ida el resultado favoreció a los de la Litera por 0-2, por lo que muchos podrían situar al Tamarite como favorito para llevarse el triunfo. Sin embargo, cabe destacar que en aquel momento el Calamocha pasaba por su peor momento de la temporada, mientras que ahora lo que ocurre es precisamente lo contrario. Ahora las fuerzas están más igualadas e, incluso, si se tiene en cuenta el pasado reciente de ambos equipos, se puede apreciar que el Calamocha llega en mejor estado de forma, ya que este resume sus últimos cinco partidos en tres victorias, un empate y una derrota, mientras que el Tamarite acumula un total de tres derrotas y dos empates en las últimas cinco jornadas. Además, el Calamocha está más arriba en la clasificación con nueve puntos de diferencia y cuatro victorias más que su rival este domingo. Así pues, este factor decantaría la balanza hacia el lado calamochino.



En definitiva, todo el mundo puede hacer cábalas de cara a los posibles resultados del choque entre estos dos conjuntos, pero lo cierto es que ambos presentan argumentos de peso para poder llevarse la victoria. No obstante, pase lo que pase esta tarde, nadie podrá borrar del imaginario colectivo el gran año del Calamocha, que, por momentos, llegó a soñar con la Segunda RFEF.