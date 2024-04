Utrillas y Calamocha vuelven a igualar en un derbi intenso y movido

Por

CD Utrillas y Calamocha CF empataron a un gol en el segundo derbi de la temporada en Tercera RFEF, el enfrentamiento provincial de las buenas noticias y el disfrute con el objetivo de la salvación logrado por ambos conjuntos turolenses y con la intención de ofrecer un buen espectáculo a los alrededor de 300 aficionados que poblaron bien las gradas de La Vega. Fue, al final y en efecto, un partido movido y entretenido, más eléctrico que de pie fino, pero en ningún caso se trató de un duelo descafeinado. Fue empate porque así se repartió el acierto en ambas áreas. Cualquiera de los dos se lo pudo haber llevado.



Lo comenzó mandando el cuadro local, que decidió apostar por lo que mejor se le da, balón al suelo y a buscar superioridad en banda. Aquí destacó el lateral izquierdo Jorge Ruiz, pie atinado en el despliegue desde su perfil, desde donde llegaron acercamientos locales con un disparo desde frontal del área como mejor opción. Respondería Calamocha como le mandan sus cánones, balones rápidos a la espalda y la búsqueda del balón parado, desde donde trataron los colorados de llevar peligro.



En este intercambio, el Utrillas logró golpear primero. Un gran pase de Royo, filtrado entre la defensa visitante, encuentra al goleador Tena que define con sutileza, pase a la red, inutilizando la oposición del arquero Unai. El primer tanto abría un escenario nuevo en el derbi, con el Calamocha obligado a buscar la igualada. No renunció a ello el equipo de Lagunas, que tuvo rápido un disparo desde fuera del área a cargo de Nieto. No anduvo lejos del palo, pero se le marchó fuera.



Realmente, el último cuarto de hora de la primera parte fue buena muestra de que el Calamocha, equipo con perfil recio y de menos apuesta por el toque, sabe también bajar el balón al suelo y tejer entre líneas. Un par de aproximaciones esbozaron al filo de la media hora. Y en una arrancada con calidad de su lateral derecho David Sánchez, el conjunto del Jiloca amarró el empate. Salió decidido el dorsal 3, que recorrió la banda, buscó un buen apoyo con pared en su volante y puso un centro raso, malicioso y bien dirigido, que fue rechazado in extremis por la zaga local. Recogió ese rechace Christian Castro, que colocó el esférico pegado al poste, lejos del dominio de Miralles. Empate a uno, a diez minutos del descanso. Acabó mejor el primer acto el Calamocha, que aún dispuso de otro tiro lejano a cargo de Héctor Otín. Segunda parte disputada Así que al descanso tocaba resetear y reiniciar, y en ese ínterin Utrillas y Calamocha decidieron volver a sus raíces. Los mineros recuperaron el dominio de la pelota tras el paso por vestuarios, los jiloquenses pertrecharon bien la medular en presión a tres cuartos para salir rápido a la contra con pocos metros hacia área rival. Se sintieron más cómodos los visitantes, que armaron algunas recuperaciones con peligro. Pero las defensas tendieron a tener más acierto, de tal manera que a las porterías se acercaron ambos poco, y casi siempre en balones parados.



En los carruseles de cambios fue pasando el tiempo, con cada vez menos intensidad y fuerza en la presión de unos y otros. Lo que, paradójicamente, benefició al Utrillas, a quien se le plantó una ocasión ideal para decantar el derbi. A cinco minutos del final, un buen movimiento de Tena por banda dejó a Adrián Hernández solo en el área. Le llegó la bola algo atrás, lo que le impidió armar la pierna más rápido; el portero salió ágil y paró, y el empate quedó fijado para buen sabor de ambos, ya con la frontera de los 40 puntos alcanzada.