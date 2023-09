Valencia Basket se lleva el III Memorial Pepe Lanzuela tras ganar 61-87 a Casademont Zaragoza en Teruel

Por

En territorio neutral y a mitad de camino entre ambas ciudades, Casademont Zaragoza y Valencia Basket han medido sus fuerzas este miércoles en un nuevo partido de preparación previo a la temporada regular.



Valencianos y zaragozanos disputaron el Memorial “Pepe Lanzuela” en el Pabellón Los Planos de Teruel, en un encuentro que cayó del lado del conjunto entrenado por Alex Mumbrú. Este encuentro homenajea al que fue alma mater del baloncesto en la capital.



El partido comenzó con un intratable Casademont Zaragoza, que conseguía un parcial inicial de 11-0, muy acertado en ataque y anulando defensivamente a Valencia Basket, que no anotó hasta los 4 minutos de partido.



Tras unos minutos de dominio zaragozano, los valencianos lograban entrar en el partido, gracias sobre todo a su efectividad en el tiro exterior, con un marcador al final del cuarto de 25-19.



En el segundo cuarto, Valencia Basket intentaba acercarse en el marcador a los aragoneses, pero un planteamiento muy serio de Casademont le permitió mantener la ventaja en el electrónico.



Al menos los primeros minutos del cuarto, pues Valencia no bajó el ritmo anotador, al contrario que Casademont, y a falta de un minuto y medio para el descanso, llegaba el 34-34.



No volvería a anotar en ese cuarto el equipo maño, que vio como los valencianos le daban la vuelta al marcador para llegar al descanso 34-38.



En el tercer cuarto, fue Valencia Basket quien salió enchufado tras el paso por los vestuarios, y pasó por encima de un Casademont al que lastraron los errores en defensa y el acierto de los de Álex Mumbrú.



Poco a poco, los de la capital del Turia fueron abriendo brecha en el marcador, ante un conjunto zaragozano que nada podía hacer ante el arreón de los valencianos, hasta terminar el tercer cuarto 16 puntos arriba 45-61.



En el último cuarto, con el partido encarrillado, los valencianos supieron mantener a raya a los zaragozanos, e incluso aumentaron la renta, que llegó a alcanzar los 26 puntos, 61-87, máxima diferencia y resultado con el que acabó el encuentro.



Ficha técnica:



61. Casademont Zaragoza (25+9+11+16):Santi Yusta (10), Lucas Langarita (4), Miguel González (4), Dejan Kravic (13), Obi Emegano (7), Mark Smith (14), Emir Sulejmanovic (5) Javier Urdiain (0), Felipe Minzer (0), Pablo Almazán (4), Youssouf Traoré (0), Javi García (0)



87. Valencia Basket (19+19+23+26):Jared Harper (2), Josep Puerto (13), Nate Reuvers (10), Jaime Padrilla (9), Chris Jones (14), Guillem Ferrando (0), Damien Inglis (9), Boubacar Toure (18), Martin Hermannson (2), Kassius Robertson (3), Brandon Davies (7), Semi Ojeleye (0)



Árbitros: Fernando Calatrava (principal), Javier Torres y Roberto Lucas (asistentes)



Incidencias: Partido Memorial “Pepe Lanzuela” disputado en el Pabellón Los Planos de Teruel.