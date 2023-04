Victoria de Toni Ariete y Lorena Romero en el VI Rally de Barbastro

Por

El equipo formado por el valenciano Toni Ariete y la catalana Lorena Romero, se impusieron en el VI Rally de Barbastro a los mandos de un Ford Fiesta R5, comandando la clasificación de principio a fin de una prueba, que se completó a lo largo de dos jornadas en las que el público se volcó con la segunda cita del regional de Rallyes y Regularidad, tanto en la ceremonia de salida en la propia localidad de Barbastro, como en los tramos cronometrados.



En la noche del viernes arrancaba la prueba con el primero de los tramos de la prueba, único de esa jornada, en el que las cosas ya comenzaban a tomar orden en cuanto a los grandes favoritos. En el arranque Ariete y Romero ya marcaban distancias con 33 segundos sobre Alberto Martínez y Javier Lahuerta (Nissan Micra N5) y 45 con respecto a Ismael Pîna y Carlos Serrano (Opel Manta GT/E). A mas de 1 minuto se situaban ya cuartos Adrián Lecha y Belén Maniega (Ford Fiesta N5).



La jornada del sábado arrancaba con la primera baja importante, la de Martínez y Lahuerta, debido a vuelco que no les permitía seguir en carrera, llegando por entonces ya la cuarta baja de la prueba, tras las dos primeras del viernes por avería y una antes de la salida de este segundo tramo.



Los líderes provisionales, tuvieron que conformarse con el tercer puesto en este sector, en el que los más rápidos fueron Lecha y Maniega, que se colocaban ya segundos de la general, justo por delante de Luis Bonillo y Moisés Sánchez (Mitsubishi Lancer Evo IX), que eran segundos en el tramo, superando a Ariete y Romero.



Los otros tres tramos matinales, sobre los recorridos de Hoz de Barbastro y Puebla de Castro, se completaban con victoria para los líderes. Por detrás siempre estuvieron los turolenses Lecha y Maniega. Ya en el cuarto tramo, otro de los favoritos, el equipo formado por Bonillo y Sánchez sufría un accidente y aunque pudieron acabar el tramo, se veían fuera del podio, siendo este su último paso por el recorrido, ya que no tomaban la salida en el quinto de los recorridos cronometrados. Ante esta ausencia, Ismael Pîna y Carlos Serrano alcanzaban la plaza de podio finalizando sextos en los dos pasos por el tramo de Hoz de Barbastro y cuartos en los del de Puebla de Castro.



Ya por la tarde las cosas no cambiarían en los puestos de honor de la clasificación provisional, tras completarse por dos veces los tramos de San Roque y El Pino. Ariete y Romero volvían a marcar el mejor tiempo en las dos pasadas por San Roque, siendo segundos en El Pino, mientras Pina y Serrano se imponían en el primer paso por El Pino, haciendo lo propio en el último tramo Lecha y Maniega.



Al final del Rally, Toni Ariete y Lorena Romero se hacían con la primera plaza con una más que importante renta, 1’39”, con respecto a Adrián Lecha y Belén Maniega, que se situaban segundos, siendo los mejores entre los representantes aragoneses. Estos dos equipos dominaron la clase 3.



El podio lo completaban los también aragoneses Ismael Pina y Carlos Serrano, primeros de clase 2, sumando una desventaja de 2’59” con respecto a los vencedores, tras una interesante puga con Joel Belmonte y Marina Culebras (Renault Clio RS) a los que aventajaron en 27 segundos a pesar del buen hacer de estos últimos, que marcaron el tercer mejor crono en tres de los últimos cuatro tramos.

La quinta plaza final de la prueba organizada por el club BTRally, se le adjudicaron los catalanes Luka Larrosa y Brigitte Sauri, a los mandos de un Peugeot 206 con el que lograron imponerse en la clase 1.



Tras la cita oscense, segunda de la temporada, los bajoaragoneses Adrián Lecha y Belén Maniega se sitúan como nuevos líderes del certamen con 8 puntos de ventaja con respecto a Ismael Pina y Carlos Serrano.



Del total de 32 equipos que tomaron la salida en la modalidad de Rally (velocidad), 11 no pudieron completar el total de los tramos, nueve, en la mayoría de los casos por averías mecánicas, excepto tres por sendos accidentes sin consecuencias.



Copa de Regularidad

En la Copa de Regularidad, que contó con la participación de 24 equipos, la categoría Sport fue dominada por Joan Sabaté y Albert Sánchez (Renault Megane), logrando el mejor resultado en ocho de los nueve tramos de la prueba, con un total de 275,2 puntos. La segunda plaza final fue para Ángel Miguel Martínez y Luis López (Lancia Delta HF Integrale) con 370,9 puntos acumulados. El podio se completó con la tercera plaza de Roberto Rubert y Juan Ortiz (Ford Escort RS).



Por su parte Josep Plá y Josep Sumalla se imponían en Regularidad a los mandos de un Volkswagen Golf GTI, con el que obtuvieron las mejores puntuaciones en cuatro de los tramos, acumulando un total de 55,5 puntos. La segunda plaza fue para José Manuel Cabellud y David Lafarga (Renault Clio S), con 64,8 puntos, completándose las plazas del podio con el tercer puesto de Andreu Vigue y Josep María Casas (Renault 5 Turbo) con 89,0 puntos.



Después de dos pruebas, Joan Sabaté y Albert Sánchez siguen dominando la provisional de la Copa en la categoría Sport, mientras José Manuel Cabellud y David Lafarga mantienen el primer puesto en Regularidad.