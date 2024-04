Victoria incontestable de los Royo-Villanova en Alcañiz

Por

Alcañiz revalidó este fin de semana su título como Ciudad de Motor con la celebración del Raid AutoClassic Ciudad de Alcañiz, que se desarrolló por tierras de la provincia de Teruel y recorrió más de 350 kilómetros de caminos de montaña, pinares, paisajes desérticos, cañones, etc. en un puzle de imágenes de excepcional belleza.



El equipo formado por Roberto y Javier Royo-Villanova de Caspe con su Citroën AX fueron los vencedores incontestables de esta edición del Raid al ganar dos de las tres etapas, subiendo a lo más alto de pódium en la clasificación general. Tras ellos, La segunda posición fue para David Barbas/Domingo Rodriguez a los mandos de un Peugeot 205; y la tercera plaza se la llevó Ramón Franquesa Alberti/ Carlos Guevara con un Volkswagen Golf Country.



En la categoría Pre-80, para vehículos fabricados con anterioridad a 1980, el primer puesto fue para Francisco Carrillo y Esther Ricart con el Seat 600 de 1972, el vehículo más antiguo inscrito en la prueba. La segunda posición recayó en Conrado Gómez/Diego Luna con un Renault 12 y el tercer puesto fue para Jaime Pinilla/Miguel Lanzuela con un Citroën 2 CV.



En camiones, el cajón más alto del pódium fue para el equipo formado por Juan Donatiu/Jordi Padros/Pere Serrat a los mandos de un Man M2000. Un equipo avalado ya por su triunfo en la primera edición del Spain Classic Raid (2015) y del Dakar Classic en 2021. En segunda posición quedó el Mercedes Unimog de Ignacio Corcuera Livingston y Oskar Ordoñez.



Un centenar de equipos procedentes de Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Aragón, entre otros, tomaron la salida el viernes, 5 de abril, pero cumplieron la totalidad del recorrido 92. Esta prueba que combinaba turismo y aventura y discurrió por un trazado de más de 350 kilómetros que recorrió la provincia de Teruel desde la frontera con la provincia de Zaragoza por el norte hasta el Convento del Desierto de Calanda por el sur; desde La Codoñera por el este, hasta Muniesa por el oeste. Con el centro neurálgico situado en el recinto ferial de Alcañiz, donde se ubicó el parque cerrado con todos los vehículos participantes, las tres etapas de raid y los trece tramos que la configuran discurrieron por Alcañiz, la pedanía de Puig Moreno y los términos municipales de Albalate del Arzobispo, Ariño, Andorra, Muniesa, Oliete, Calanda, Jatiel, Castelnou, La Codoñera, Torrecilla de Alcañiz y Castelserás.



La organización de Raid estableció unos premios especiales que recayeron en Francisco Carrillo y su Seat 600 de 1972 por ser el vehículo más antiguo inscrito en la prueba; en Miguel Ángel Esteban, alcalde de Alcañiz, por su implicación directa en el evento, participando como un aficionado más en el raid, cumpliendo una etapa y viviendo las contratiempos propios de una prueba de estas características (averías, grúa y abandono en parajes dispersos); y al equipo local de Alcañiz, formado por Javier Mir y Jorge Egea, que compitieron a los mandos de un Volvo 480.



El Raid AutoClassic Ciudad de Alcañiz es una iniciativa que promueve el Ayuntamiento de Alcañiz en su afán de posicionar a la ciudad como espacio comprometido con capital del motor por su historia y su proyección futura. La celebración de Raid ha generado un impacto económico directo en la hostelería de Alcañiz superior a los 150.000 euros, registrándose cerca de medio millar de pernoctaciones en la ciudad de participantes y equipo organizativo. Pendiente de valorar queda la generación de negocio que representa este evento en otras áreas de la economía local como servicios, abastecimiento etc.



La tercera y última etapa del raid se disputó en la mañana de este domingo en el circuito de velocidad de tierra del circuito de Motorland. Una experiencia que encandiló a todos los participantes.

La valoración de la celebración de este raid entre los aficionados, participantes y empresas vinculadas ha sido de máxima satisfacción. Destacando la actividad permanente, la belleza de los parajes y la acogida de la población local hacia este tipo de iniciativa.



En esta prueba de regularidad histórica, en la que se valora el disfrute y la regularidad en la conducción no la velocidad, se ha n podido ver en acción míticos automóviles clásicos como Seat Panda, Renault 4, Peugeot 205 o Citroën Dyane 6 y 2CV que compartieron experiencia con otros más acomodados a estas experiencias como los Mitsubishi Montero, Suzuki Vitara, Nissan Patrol, Toyota RAV4 o Jeep Grand Cherokee. El denominador común de todos ellos es que debían tener una antigüedad superior a 25 años y ocho del total de vehículos participantes habían sido fabricados con anterioridad a 1980. En este Raid han participado una veintena de mujeres que han ejercido labores de copiloto, acción imprescindible en el éxito de la prueba.



El Raid AutoClassic Ciudad de Alcañiz, promovido por el Ayuntamiento alcañizano, ha estado organizado por la Escudería Etcétera y Expo Motor Events y patrocinado por Zalba-Caldú By Aon, sociedad líder en el sector del seguro. Ha contado con la colaboración de la empresa aragonesa Mañocao, que ofreció un chocolate a todos los participantes del raid al finalizar la etapa reina del sábado.