Victoria sufrida del CD Teruel frente al filial del Espanyol

CD Teruel: Taliby, Hakim, Edu Cabetas, Kevin Lacruz (Julen m. 80), Javi Hermelo, Jaime (Borja Romero m. 68), Ibra, Aparicio, Alfredo, Emana )Leandro Torres m. 88) y Fabio Conte (Guille Andrés m. 68)



Espanyol B: Fortuño, Mahicas (Recasens m. 65), Max Svensson (Nabil m. 69), Álvaro García, Mangada (Dani Merchán m. 65), Gorjón, Roca, Javi Rodríguez, Dacosta (Abde m. 65), Roger y Omar (Leche m. 76)



Árbitro: Cristian Sánchez (Col. Madrileño). Expulsó a Roca (min. 53) por roja directa y a Javi Rodríguez (m. 56) por doble amarilla. Amonestó a los locales Romero, Guille Andrés y Hermelo y a los visitantes Omar y Álvaro García



0-1 m. 27 Dacosta. 1-1 m. 36 Emaná. 2-1 m. 53 Aparicio, de penalti. 2-2 m. 66 Abde. 3-2 m. 72 Guille Andrés





Noventa minutos de infarto dejar tres nuevos puntos en el casillero del club de Pinilla. El choque entre el CD Teruel y el Espanyol B se volvió loco en el primer cuarto de hora de la segunda mitad, en la que el colegiado del encuentro expulsó a dos futbolistas periquitos y además les castigó con un penalti. Los visitantes apretaron hasta el final aunque el marcador cayó del lado del conjunto rojillo por un ajustado 3-2.

La matinal dominical se convirtió en un sesión de resiliencia para los aficionados que se desplazaron hasta las dependencias del barrio del Ensanche. Los seguidores rojillos, que no cesaron de animar durante toda la contienda, se las prometían felices antes de empezar el choque. Sin embargo, sus corazones a punto estuvieron de estallar después de noventa minutos de máxima tensión en los que ni siquiera respiraron tranquilos cuando los españolistas perdieron a dos de sus hombres por expulsión casi de forma consecutiva.

La primera media hora tuvo color catalán. El filial del Espanyol monopolizó la posesión del balón y sus hombres se anticipaban en todas las presiones frente a un enemigo que tenía dificultades para tratar de entrar en campo contrario.

Tampoco es que el CD Teruel sufriera excesivamente en cuestiones defensivas. Los visitantes tenían más presencia en campo rival pero tampoco es que crearan una gran cantidad de ocasiones de marcar.



Campo inclinado

El campo comenzó a inclinarse cuando transcurría el minuto 20. Tres saques de esquina casi consecutivos obligaban a un esfuerzo mayor por parte de la defensa rojilla. La primera oportunidad fue para Roger Martínez, en el 25. Su disparo fue rechazado por Taliby desbaratando la ocasión.

No perdonaron en su siguiente remate. Roger Dacosta se inventó una jugada individual superando a cuantos defensores se le aproximaron. ya dentro del área conectó un disparo ajustado que desconcertó al cancerbero local.

El gol sirvió de acicate a los de Lluis Blanco. Con el marcador a favor crearon la siguiente ocasión de marcar. Fue Antonio Roca quién remató tras una acción por la derecha y su disparo acabó en la base del poste local.



Despertar rojillo

Esta acción curiosamente sirvió para despertar a los de Víctor Bravo. A partir de ahí el equipo dio un paso al frente y empezó a encontrar el balón para llevarlo con fluidez hacia el área rival.

Aparicio montó una contra en el 33. Sin embargo el colegiado detuvo la acción por fuera de juego de Emaná.

Era el primer aviso de la conexión entre el extremo izquierda y el delantero centro. En la siguiente no perdonaron. Fue en el 36 cuando el extremó controló el balón en su demarcación habitual. Levantó el periscopio para buscar a su hombre gol y lo encontró dentro del área. Emaná agradeció un envío preciso y de cabeza lo alojó en el fondo de la red.

A partir de ahí el CD Teruel puso cerco al marco del oponente. Una falta lateral sirvió para que Jaime pusiera a prueba las cualidades de Ángel Fortuño. Y todavía antes del descanso Alfredo disparó con cierto peligro.

El choque se volvió loco en la vuelta de vestuarios. El CD Teruel apretaba y los visitantes se defendían con intensidad. Fabio Conte la tuvo de cabeza y poco después llegó el turno de Hakim.

A la tercera no perdonaron los turolenses. El remate iba hacia el fondo de la red, pero Antoniu Roca desvió el disparo con la mano. Penalti y expulsión. Aparicio con frialdad adelantó a los suyos.

Era el minuto 53 y en la siguiente acción los visitantes perdieron un nuevo futbolista. En este caso Javier Rodríguez vio la segunda amarilla cuando derribó con un codazo a Alfredo Gutiérrez. El colegiado no lo dudó y los visitantes iban a disputar la última media hora con tan solo nueve futbolistas.



Llega la igualada

No bajaron los brazos los futbolistas del filial. En el 66 Abde, recién entrado al césped, controló el balón en la banda y encaró a su par a la salida conectó un remate potente que sorprendió nuevamente a Taliby.

El CD Teruel quería aprovechar la superioridad y Cabetas conectó un cabezazo que acabó en el larguero. Ya en el 72 Borja Romero encontró el espacio por la izquierda su acción en profundidad acabó con una pase de la muerte que Guille Andrés convirtió en el tercer gol.

Borja Romero tuvo la ocasión de sentenciar antes de que los visitantes apretaran en los minutos finales. El filial insistió y los jugadores rojillos no encontraban la fórmula para disfrutar de posesiones largas. El ímpetu de los catalanes no pasó a mayores.