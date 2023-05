Abascal: "Los separatistas han recibido infraestructuras que faltaban en Teruel"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró este sábado en su mitin en la capital turolense que “Teruel es importante” para su partido ya que “territorios leales” como éste han sufrido el abandono del gobierno. Previamente al acto electoral, visitó la presa de los Toranes y denunció que “en época de sequía se derriben presas”. También contestó al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, sobre la presencia de terroristas en las listas de Bildu. “El que no eres decente eres tú”, afirmó.

Abascal incidió en que Vox quiere una España próspera en todo su territorio. Afirmó que esta provincia ha sido castigada, “mientras que traidores y separatistas que han chantajeado 40 años -con la complicidad de PP y PSOE- han recibido premios, privilegios, infraestructuras e inversiones que faltaban en sitios como Teruel”.

El líder de Vox criticó el estado de las autonomías que argumentó que no ha servido “para garantizar la pluralidad y vertebrar el territorio” y ha generado “nuevos centralismos”.

En este sentido, mencionó que comprende la reacción de que surjan “partidos locales”, en referencia a Teruel Existe. Sin embargo, cuestionó que su presencia en Madrid haya servido para mejorar Teruel.

Abascal arremetió contra algunas decisiones del Gobierno central en la provincia. “En época de sequía derriba presas”, criticó en relación a la de los Toranes y añadió que cuando aún es necesario el carbón “vuela centrales térmicas” como la de Andorra.

“En el enemigo del pueblo español es el gobierno”, sentenció el presidente de la formación de ultraderecha. “La España socialista es la España al revés: el bien se confunde con el mal, parece que todo da igual”, añadió.

Decisión de Bildu

Abascal habló sobre la decisión de Bildu de incluir en sus listas electorales “a 44 terroristas” y lamentó la actitud del presidente Sánchez hacia sus socios de gobierno. “El fantoche de presidente que tenemos, que anda por EEUU dando vueltas, dice que esto puede ser legal, pero no es decente. El que no eres decente eres tú porque has llegado al poder mintiendo, diciendo que no pactarías ni con separatistas ni con golpistas y has pactado con todos ellos y mentir será legal, porque no podemos meterlo en la cárcel por mentir, pero desde luego, no será decente”, afirmó el líder de Vox que enumeró diferentes temas sobre los que dijo que podían ser legales pero no decentes como en inmigración o la ocupación de viviendas.

“Nos enfrentamos al peor gobierno de España en muchísimo tiempo”, argumentó Abascal. “Le vamos a echar cueste lo que cueste y los condenaremos a la oposición hasta que aprendan a distinguir entre el bien y el mal”, afirmó.

Las críticas de Vox llegaron también al Partido Popular, sobre el que cuestionó que quieran un verdadero cambio y que aseguró que era “cómplice” de este gobierno. “El PP dice que su prioridad es echar a Pedro Sánchez, sin embargo, no han apoyado ninguna de las dos mociones de censura que hemos presentado, a la espera de que se desgaste y heredar el desastre y no cambiar nada”, argumentó.

“El PP no tiene el coraje de cambiar las cosas de verdad, derogar leyes y dar una alternativa nueva”, continuó Abascal que defendió “un cambio de rumbo radical”.

También lamentó que los populares no quieran pactar con Vox. “En la campaña, el líder del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que si no es la primera fuerza no gobernará aunque haya una mayoría alternativa, sumando otro partido y Feijó ha dicho lo mismo en Valencia”, criticó Abascal que también reprochó que el PP no dice lo mismo en todos los sitios. “Nosotros sí estamos dispuestos, si hay una mayoría alternativa a sumar, a echar al PSOE y a gobernar”, aseguró.

El candidato a la presidencia de Aragón por Vox y cabeza de la lista autonómica por Teruel, Alejandro Nolasco, denunció las carencias de servicios básicos en Teruel como las ambulancias o las telecomunicaciones y se mostró convencido de que “otra forma de gobernar es posible” y que hay que “apostar por el cambio”.