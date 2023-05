Buj (PP) quiere impulsar el acceso al Mausoleo por la plaza Amantes

La candidatura del Partido Popular en Teruel dio a conocer que quieren promover en la plaza de los Amantes el acceso al Mausoleo en la fachada de la actual fuente, un proyecto cuyos estudios previos están ya hechos y que facilitaría el itinerario por el interior del conjunto, uno de los polos de atracción turística más importantes de la ciudad.

Para desarrollar este acceso sería necesario modificar la actual fuente de cerámica de la plaza, una estructura que a la actual alcaldesa y candidata a repetir en el cargo, Emma Buj, no le convence. “Fue un proyecto que el Partido Popular heredó, estaba el dinero estaba el dinero y estaba para ejecutar y por lo tanto así se hizo pero no es un diseño que a mí me hubiera gustado”, confesó. Ahora, “proponemos que esta plaza se convierta en la entrada al Mausoleo de los Amantes y parte de lo que hoy es fuente se convierta en un acceso que permita que los visitantes que ahora, cuando hay cola tienen que hacerla en la calle, puedan tener un espacio adecuado para poder esperar y se permita una mejor deambulación por dentro del edificio, que está ya preparado para hacerlo”, explicó.

“Nosotros promoveremos este proyecto”, señaló y lo subrayó así teniendo en cuenta, como recordó, que el Ayuntamiento forma de un patronato, el de la Fundación Amantes, con otros patronos que son la Diócesis de Teruel y Albarracín, la Diputación de Teruel, el Gobierno de Aragón e Ibercaja.

“Como alcaldesa de la ciudad promoveré que esta plaza se convierta en la antesala del Mausoleo de los Amantes dignificando la plaza, un espacio que está en el Centro Histórico, “donde acuden muchos turolenses y muchos turistas”, comentó.

Este proyecto supondrá “una mejora considerable de la estética de la plaza y permitirá dar un mejor servicio, sin ninguna duda, a los más de 100.000 visitantes que recibe al año el Mausoleo de los Amantes”. El diseño ya existe, recordó, y lo que quiere ahora el PP es “impulsarlo” y que sea “prioritario” para la Fundación Amantes porque la idea que existe “es la mejor”.