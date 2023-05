El debate a nueve sobre Aragón: dos modelos fiscales y sin pistas sobre pactos tras las urnas

El debate a nueve protagonizado ayer lunes por los candidatos a la presidencia de Aragón, en el que todos fueron a asegurar sin arriesgar, dejó pocas novedades, la constatación de que en la comunidad hay dos modelos fiscales claramente diferenciados y casi ninguna nueva pista sobre las preferencias, o vetos, a la hora de pactar.

Javier Lambán (PSOE), Jorge Azcón (PP), Carlos Ortas (Ciudadanos-Tú Aragón), Maru Díaz (Podemos-Alianza Verde), José Luis Soro (CHA), Alejandro Nolasco (Vox) Alberto Izquierdo (PAR), Álvaro Sanz (IU) y Tomás Guitarte (Teruel Existe) debatieron durante dos horas y cuarto sobre economía, servicios, las relaciones de Aragón y España y la comunidad del futuro.

Ocho hombres y una mujer (como bien se encargó de recordar Maru Díaz) que pusieron sobre la mesa una única coincidencia, pedir una financiación autonómica justa para cubrir el coste efectivo de los servicios, y muchas diferencias, en política fiscal, en la gestión del agua, en la relación entre lo público y lo privado o en la consideración de la labor del cuatripartido en esta legislatura.

Para Lambán, la presión fiscal está en Aragón por debajo de la media de España, y en esta línea se ha comprometido a no incrementarla y a analizar cada año la carga impositiva, algo en lo que no coincidió Azcón, para quien los aragoneses “pagan mucho más” del dinero que reciben, por lo que el actual presidente “no puede prometer algo que no hace”.

Un “infierno fiscal” es Aragón para Nolasco, quien reclamó acabar con los gastos duplicados y superfluos, entre otros los de las comarcas, aunque Soro le replicó que no es cierto: “No hay un infierno fiscal, lo que hay son paraísos”, dijo, para asegurar que sin impuestos no hay servicios de calidad y que no se trata de recaudar más, sino de recaudar “mejor” y acabar con los “jetas” que no pagan impuestos y con la “política de trileros”. “Cuando el PP habla de quitar impuestos, es siempre a los mismos”, lamentó

Sin perder derechos

El aragonesista Alberto Izquierdo apostó por bajar impuestos sin perder derechos, de forma progresiva y evitando las ayudas lineales, mientras Ortas prometió que un gobierno con Ciudadanos bajará la presión fiscal diez puntos, cinco en tramo autonómico del IRPF y cinco en el nacional.

Para Guitarte, es necesario un pacto fiscal “alejado de demagogias y redistributivo” que ayude a los territorios “con más problemas”, y Sanz insistió en que no hay que bajar impuestos “a la carta”.

Díaz, por su parte, manifestó que el “fin del mundo” que vaticinan las derechas “no llega”, y que frente a quienes se dedican a “meter miedo”, Aragón lidera la creación de empleo, por lo que era “mentira” que había que elegir entre la economía y salvar a las personas.

Aunque fueron directamente interpelados sobre pactos, pocas pistas dieron los candidatos sobre sus preferencias de negociación más allá de lo que ya han revelado en esta campaña.

En este sentido, Guitarte recalcó que Teruel Existe no participará en ningún gobierno en el que esté Vox, lo que sería “profundamente contradictorio con la defensa del Estatuto de Autonomía”, aunque Lambán llamó la atención sobre el hecho de que la opción de Vox será la única que tendrá el PP.

Y reivindicó al PSOE como la única fuerza capaz de llegar a acuerdos con todos para formar un gobierno “de amplia base, transversal y moderado”.

“Con quien no voy a pactar yo es con Bildu”, replicó Azcón sin referirse a Vox, mientras que Soro mostró su “repugnancia” como demócrata por el hecho de que haya etarras en las litas pero también por que en otras candidaturas haya “franquistas declarados y orgullosos” con los que, dijo, el PP está dispuesto a pactar.

Ortas hizo un llamamiento a la ciudadanía que no está dispuesta a que el centro político de Aragón desaparezca, porque “no se puede crecer desde los extremos”, mientras que Izquierdo advirtió de que el PAR no pactará con nadie que ningunee a Aragón o que se “lleve el agua”.

IU, dijo Sanz por su parte, de una forma “honesta y coherente” es quien puede garantizar que no gobernará la derecha, pero que gobiernos “en teoría progresistas” tampoco implementan políticas de derechas.

Para Díaz, cuando gobierna Podemos “se nota”, con medidas que han mejorado el escudo social, y en este sentido propuso un pacto aragonés para los cuidados que blinde un dos por ciento del PIB para estas políticas.

Nolasco reivindicó a Vox como representante del “cambio real”, porque es una formación “previsible” que defiende lo mismo allá donde está.