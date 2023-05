El PAR presenta un programa municipal para “facilitar la vida” de los turolenses

La candidata a la alcaldía de la ciudad de Teruel por el Partido Aragonés, Eva Fortea, presentó las líneas generales de su programa electoral que se centrará en “facilitar la vida” a los turolenses desde una “opción política moderada y de centro”.

“En el programa electoral del Partido Aragonés le damos mucha importancia al Teruel de cada día y nuestra intención es trabajar para solucionar esas cuestiones que disgustan a los turolenses, que les supone una molestia o les generan un problema”, señaló la cabeza de candidatura municipal del PAR en la capital para las elecciones del 28 de mayo, en un acto en el que estuvo acompañada por los integrantes de la lista Carlos Gracia, Rocío Casino, Estíbaliz Tolosa, Alberto Pérez, Rosa Pacheco y Fernando Marqués.

Las propuestas para esa política de los problemas diarios de la gente son de los ámbitos de limpieza, movilidad, medio ambiente, parques jardines y mascotas, equipamiento urbano, urbanismo y seguridad.

Fortea detalló dos medidas para ese apoyo a los vecinos. Por un lado, la creación de una oficina de facilitación digital para ayudar a cualquier ciudadano que pueda encontrar dificultades en la tramitación digital de temas municipales. “Tenemos una población mayor que no solamente no es nativa digital sino que puede encontrar ciertas dificultades en esta tramitación o simplemente no cuenta con la tecnología para hacerlo”, comentó la candidata.

Además, se pondrá en marcha el programa El Ayuntamiento sale a la calle, con la creación de la figura del concejal responsable de barrios. “Cada concejal tendrá asignado un barrio, el mismo durante los cuatro años de legislatura, al que se desplazará periódicamente a charlar con los vecinos, recoger las propuestas y tomar nota de las reivindicaciones y de las necesidades”, explicó Eva Fortea.

“Se pretende implantar la política que creemos que es absolutamente necesaria de rendición de cuentas a los ciudadanos sobre las cuestiones políticas y facilitar la comunicación del ciudadano con el Ayuntamiento, que sean los concejales los que salen de los despachos a la calle y no siempre que el ciudadano tenga que ir al Ayuntamiento”, defendió la candidata a la Alcaldía del PAR.

Por otro lado, Fortea explicó que el programa se organiza en capítulos sobre diferentes aspectos de la gestión municipal todos ellos precedidos del título común Yo voto por... “Lo que hemos querido remarcar es que el ciudadano turolense vota a la persona, pero por algo y para algo: para que hagamos realidad aquello que hemos dicho que vamos a hacer”, argumentó.

Palacio de Exposiciones

En el ámbito de las propuestas sobre la empresa, el comercio y los autónomos, Fortea se refirió al Palacio de Exposiciones y Congresos y defendió que “no se debe desvirtuar la actividad para la cual fue concebido”: la organización de ferias y congresos, aunque puntualmente se pueda utilizar para alguna actividad cultural.

“Apostamos por ser referente en la organización de congresos y ferias en ámbitos sectoriales o en temáticas en las que somos punteros a nivel nacional e internacional como la astrofísica, la paleontología, la aeronáutica y otros muchos temas”, detalló.

“Es triste que el Ayuntamiento no haya sido capaz de dotar a la ciudad de un auditorio y nos tengamos que quedar sin palacio de exposiciones para dotarlo de actividad cultural”, criticó la candidata ante las propuestas de otras formaciones en este sentido.

Por otro lado, defendió que varias propuestas que está haciendo el Partido Popular para Teruel las había planteado hace tiempo el PAR. “Estamos muy halagados por los anuncios del PP de estos días que piden una facultad de medicina para Teruel, que tal y como recogen los medios, ya pedía el PAR en mayo de 2019 y volvió a pedir el PAR hace menos de un año, en septiembre del 22”, comentó y detalló que el PAR hacía extensiva su petición a la Universidad de Zaragoza y también a la privada San Jorge. “Apostamos siempre por la colaboración público-privada”, dijo.

La candidata a la Alcaldía de la capital por el PAR también aseguró que la construcción de un auditorio en Cofiero fue una idea de su partido.

Oficina de voluntariado

El número 2 de la candidatura municipal del PAR al Ayuntamiento de Teruel, Carlos Gracia, explicó algunas de las propuestas del programa en el ámbito de los servicios sociales. Una de las grandes apuestas es la creación de una oficina de voluntariado que, por un lado, promueva y, por otro, optimice los recursos de los que disponen las asociaciones y colectivos de la ciudad.

“Creemos que en esta ciudad hay mucha gente con talento, creativa, inquieta, que dedica su tiempo y sus esfuerzo a las distintas organizaciones sociales de nuestra ciudad para dinamizar su entorno y es por eso que lo que el Ayuntamiento tiene que hacer es apoyar y trabajar de manera coordinada con cada una de ellas y que no ponga trabas”, defendió Gracia.

Asimismo, el candidato subrayó que el Ayuntamiento “debe llegar también a los barrios rurales” y criticó que muchas veces se trata a los vecinos de la ciudad “de primera o de segunda clase”, según dónde vivan.

“Nosotros no queremos que esto siga sucediendo y por eso proponemos crear un consejo de barrios rurales que coordine las necesidades y las actividades de estos barrios”, explicó Carlos Gracia, quien señaló que también habrá planes concretos de cada uno de ellos.