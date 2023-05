El PP hace gala de la “unión y fortaleza” de sus candidatos para la Sierra de Albarracín

El Partido Popular hace gala de la “unión y fortaleza” de sus candidatos para mejorar el futuro de la Sierra de Albarracín. Este jueves se presentó a los candidatos municipales en la Sierra de Albarracín, que aúnan experiencia, juventud e ilusión, en un acto que contó con la presencia de la candidata a las Cortes de Aragón por Teruel, Ana Marín, y del presidente provincial del Partido, Joaquín Juste.

Todos los municipios de la Sierra de Albarracín van a disponer de una candidatura del Partido Popular destinada a mejorar la vida de los habitantes de esta comarca. Unas candidaturas que se presentaron en la tarde del jueves en Orihuela del Tremedal en un acto público, en donde abordaron el presente y el futuro de un territorio que “tiene mucho que decir” en los próximos años.

Los candidatos populares en las localidades de la Sierra de Albarracín hicieron gala de la “unión y fortaleza” con la que encaran las elecciones del próximo 28 de mayo y también los próximos cuatro años. Son, en palabras de la diputada provincial y candidata a la Alcaldía de Orihuela del Tremedal, Rosa María Sánchez, un equipo que “aúna experiencia y juventud”, sumado a “una inmensa ilusión por mejorar el lugar en el que vivimos”.

Tal y como recalcó la representante de los populares de la comarca en la Diputación Provincial de Teruel, el PP presenta un equipo “decidido” a “tomar las decisiones firmes que sean necesarias en defensa del futuro de esta tierra”, máxime cuando las actuaciones que se están adoptando en los últimos tiempos “esquilman y devastan nuestros recursos y el de las próximas generaciones en beneficio de intereses económicos y políticos”.

Un hecho que “pone en peligro nuestra riqueza natural paisajística y donde nuestros servicios pueden desaparecer por una falta de defensa firme y decidida”, manifestó con motivo de la presentación.

“A todos nos une el amor por este territorio y nuestro fin es mejorar la vida de los demás, pero sobre todo que nos dejen vivir aquí, que es lo que queremos”, señaló.

Actores del territorio

Rosa María Sánchez indicó que todos los candidatos “quieren ser actores fundamentales en el territorio” y escapar así de “aquellos que deciden desde lugares muy alejados de aquí y con el pleno desconocimiento de nuestro día a día”.

En ese sentido, aclaró que “no queremos depender de medidas que se toman por nosotros desde la moqueta de un despacho y que pueden provocar el éxito o fracaso de nuestro futuro”, sino “ser determinantes” porque “se está hablando de nuestra vida y la de nuestros hijos”.

“Vivir en un pueblo es una elección, una forma de vida, a la que se llega por propia y pura convicción. Y esto no determina tener éxito o fracaso en la vida; es un ejercicio de libertad”, recalcó Sánchez durante el acto.

Joaquín Juste es el presidente del Partido Popular en la provincia de Teruel

Joaquín Juste: “Los turolenses tienen ilusión por el cambio”

A escasas horas para que diera comienzo la campaña electoral para los comicios del 28 de mayo, el presidente del Partido Popular de Teruel se mostró muy esperanzado en que los ciudadanos de la provincia y del conjunto de la comunidad van a impulsar un nuevo Ejecutivo que resuelva los verdaderos problemas de la gente.

“Los turolenses tienen ilusión por el cambio y por un Gobierno del Partido Popular”, recalcó Juste, momentos antes de que empiece la “hora de la verdad”.

“En el recorrido por todo el territorio estoy percibiendo muchas ganas entre los ciudadanos de las diez comarcas para exigir que se hagan las cosas de otra manera desde el Pignatelli”, señaló.

Juste puso de manifiesto el malestar de la ciudadanía turolense que “no quiere tener las peores carreteras y listas de espera de España, ni tampoco desea que le quiten las ambulancias del medio rural”. Lo que sí aspiran a tener, subrayó, son viviendas, pero “no prometidas”, sino que “construidas de verdad”.

“Hechos y realidades, no falsos anuncios que luego no son verdad”, resumió el máximo responsable de los populares turolenses, que lamentó que, en los últimos ocho años, “han sido muchas las promesas y muy pocas las realidades”.

Es por ello por lo que mostró su convencimiento en que el próximo 28 de mayo se producirá el cambio que “necesitan los aragoneses”. “Vamos a seguir trabajando en esta campaña para conseguirlo”, aseguró. Juste incidió en que “ha llegado el momento” del cambio y así se va a dar a conocer durante esta campaña.

Se mostró convencido de que “en Teruel se puede emprender y se puede tener éxito”, por lo que consideró que se puede atraer talento a esta provincia, que es “tierra de oportunidades”.

“Tenemos que intentar que se genere empleo aquí”, dijo y para ello utilizar la fortaleza que supone ser una provincia extensa com esta. “Me hace gracia cuando se habla de solidaridad, no hay que trasladar nuestros recursos aquí sino transformarlos en el territorio”, dijo. “Es hora de la verdad”, agregó “y de no engañar a la ciudadanía, con promesas que no se cumplen”. Por eso las promesas que va a hacer el PP son “porque se van a cumplir”.