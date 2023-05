Feijóo se compromete con la provincia anunciando una fiscalidad diferenciada

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió en Teruel a desarrollar una fiscalidad diferenciada en las zonas con baja densidad de población para favorecer la inversión,la compra de terrenos y viviendas, que las empresas y que las familias “puedan echar raíces en esta tierra”. El líder del PP afirmó que las elecciones del 28M son una gran oportunidad para conseguir buenos gobiernos en los ayuntamientos y diputaciones de Aragón porque esta tierra “no merece gobiernos que la traten como una tierra de segunda y que renuncien a defender sus intereses”.

Feijóo llegó a Teruel con el tiempo justo para cerrar el mitin central, que se desarrolló en la plaza San Juan, ya que a primera hora de la tarde había estado en el Senado en un cara a cara con el Pedro Sánchez. El acto, a la que asistieron unas 600 personas en una fría tarde, comenzó con la alcaldesa de Teruel y candidata, Emma Buj, y el candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón.

El presidente del PP, que en cuatro meses ha estado dos veces en Teruel, se comprometió con los turolenses a aplicar una “discriminación positiva” aplicando una fiscalidad diferenciada que permita desarrollar más servicios públicos y aplicar más incentivos como llegar al 20% en las ayudas al funcionamiento. “Se puede hacer porque lo he hecho en Galicia”, dijo, donde hay municipios de prioridad 1.

Para ello, Feijóo pidió el voto para las elecciones del próximo día 28 a los que siempre les han votado, a los que quieren que gobiernen pero votan a otros y a los “socialistas avergonzados”. Finalizó así un discurso que comenzó recordando sus orígenes rurales y asegurando que la España real es la rural para demostrar así que “mi compromiso es con todos los pueblos de España”.

Durante su discurso, el presidente del Partido Popular se refirió a la política nacional y aseguró que si dependiera del Partido Sanchista y de su “silencio cómplice” o de Podemos que expresó su “máximo respeto” a las listas de Bildu las víctimas tendrían que ver a sus verdugos como concejales. “Eso es inaceptable”, subrayó, tras reiterar que también lo es que los etarras sigan siendo candidatos a las instituciones. “No nos fiamos de su palabra porque no la tienen”, afirmó sobre el anuncio hecho público el martes. Consideró “indecente” que el Partido Sanchista utilice este mismo adjetivo para calificar la campaña del PP y las listas de Bildu.

“Es indecente, eso sí, calificar igual a quienes llevan asesinos en las listas que a quien lo denuncia. Y es indecente que quien lo dice no rectifique y siga en el cargo”, afirmó y señaló que no se podría haber derrotado a ETA si Batasuna hubiese sido socia prioritaria del PSOE o si el partido de Otegi hubiera estado presente en las instituciones del Estado. Reclamó “rebelarse contra los pactos vergonzantes de Sánchez y pidió pasar página de un sanchismo al que le vale todo. “Debemos recuperar los valores que nos unen como sociedad”, aseguró.

Pero antes Feijóo se mostró convencido de que a partir del 28M Emma Buj volverá a ser alcaldesa de Teruel y Jorge Azcón presidirá el Gobierno de Aragón. De Buj alabó la gestión realizada al frente del Ayuntamiento de la capital. “Las cosas pintan muy bien para el PP y muy mal para el PSOE, hasta el CIS de Tezanos dice que vas a ganar”, le dijo a Jorge Azcón no sin antes recordar que si gana las elecciones “Aragón y Teruel van a estar muy presentes en el próximo gobierno de España”. A diferencia de lo que ocurre ahora: “Aragón no es clave para el partido socialista”, afirmó.

En un discurso salpicado de críticas al Partido Socialista, Núñez Feijóo quiso ser optimista. “Cada vez queda un día menos para que finalice el sanchismo”, dijo convencido de que el 28 de mayo “vamos a decidir muchas cosas”.

Jorge Azcón, por su parte, acusó al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de mentir en el debate televisado de los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón, cuando ofreció las cifras de población de la provincia de Teruel y le volvió a reiterar su ofrecimiento de hacer un debate “cara a cara”, entre los dos candidatos con posibilidades de gobernar la comunidad.

Apuntó que Teruel ha perdido 4.511 habitantes en esta legislatura y aunque la capital no haya perdido la gente se ha ido de los pueblos pequeños. Hace cuatro años había 86 con menos de 100 habitantes y ahora 94, expuso y así “es imposible arreglar los problemas si los estás negando”. Apuntó que si Lambán le hubiera aceptado un cara a cara para contrastar “hubiera hablado de las ayudas al funcionamiento del 20 por ciento”. Unas ayudas “que está testado que funcionan” y puso el ejemplo de Noruega , donde ha crecido la población un 5%. “De todos los partidos solo el PP se ha comprometido al 20%”, dijo antes de recordar otra de las propuestas que tienen para Teruel como es la implantación del grado de medicina como una de las medidas para paliar la falta de médicos y ofreció algunas cifras. El año pasado hubo 20.000 jóvenes que querían matricularse y solo 7.745 plazas en toda España.

Emma Buj reitera su compromiso con la ciudad y con toda la provincia

En el mitin central del Partido Popular en Teruel, la alcaldesa y candidata a revalidar el cargo, Emma Buj, reiteró ayer su compromiso no solo con la ciudad de Teruel sino con toda la provincia. Se refirió a la despoblación y la necesidad de incrementar al 20% las ayudas al funcionamiento y la defensa de las infraestructuras que vertebran la provincia como la A-68 o la A-40 recordando que a Lambán “se le olvidó” en el discurso del Día de Aragón. Buj se comprometió a seguir reduciendo la presión fiscal para compensar la alta fiscalidad de Aragón, que es “un infierno fiscal”. “En Teruel no se paga por heredar”, recordó. “Hemos demostrado que es posible pagar menos y tener más servicios” aseguró y desgranó los logros que se han puesto en marcha en esta legislatura pensadas para turolenses “de todas las edades”. Buj se refirió también al apoyo al comercio local y al turismo que está recuperando los datos de antes de la pandemia y anunció algunos de los proyectos estrella que quieren poner en marcha si el PP gana de nuevo las elecciones como un centro de ocio sobre aeronáutica, cuando se amplíe el aeropuerto que está siendo el mayor generador de empleo que hay en Teruel. Recordó en este sentido la buena relación con el presidente del consorcio, que es de CHA. “Un ejemplo de colaboración”, dijo. No pasa lo mismo con el Partido Socialista, que Buj recordó que sacó al Ayuntamiento de los órganos de gobierno de Platea “donde no se ha inaugurado ninguna empresa en esta legislatura”.