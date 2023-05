Javier Lambán, candidato a la presidencia de Aragón por el PSOE: “El Partido Socialista ha dado un impulso muy importante a la provincia”

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, es candidato a revalidar por tercera vez consecutiva la presidencia de la Comunidad Autónoma, con lo cual pretende culminar el proceso seguido en los últimos ocho años para colocar este territorio en una posición de liderazgo en el conjunto del país. Asegura que han sido los socialistas quienes han dado un “impulso” definitivo a la provincia de Teruel.

-¿Por qué quiere seguir siendo presidente de Aragón?

-Porque estoy en el mejor momento de mi carrera política, porque tengo la serenidad que da el paso del tiempo y la experiencia, y porque tengo la fuerza, la creatividad y la rasmia necesarias para terminar un trabajo que hemos desarrollado en los últimos ocho años. Aragón ha encontrado su camino, un camino de éxito, que fundamentalmente se ha debido a los dos gobiernos que he presidido, y creo que es hora de rematar la tarea consiguiendo certificar definitivamente nuestra posición de liderazgo tanto en empleo como en calidad de vida e igualdad.

-¿Con qué aval se presenta ante la provincia de Teruel, está satisfecho de lo realizado?

-Fundamentalmente sí. A Aragón le han sentado bien los gobiernos presididos por el Partido Socialista, casi siempre en coalición con el PAR. Hemos rematado proyectos de la etapa de Marcelino Iglesias, como Galáctica, el Observatorio de Javalambre o el Aeropuerto de Teruel. Hemos empezado otros en materia agroalimentaria; los regadíos de Sarrión; hemos ampliado Dinópolis y dado una solución al gravísimo problema que se generó con el cierre de la economía del carbón. El Partido Socialista hemos dado un impulso a la provincia muy importante y hemos cumplido con la promesa de los hospitales de Teruel y Alcañiz, resuelto el problema de las ambulancias. También hemos reforzado el Campus y anunciado dos nuevos grados, que es la Universidad la que tiene que plantearlos. Es improcedente lo que ha hecho el señor Azcón al hablar de implantar Medicina en Teruel sin tener en cuenta lo que diga la Universidad.

Teruel empieza a convertirse en una referencia nacional en el terreno de la aeronáutica y de la economía circular con empresas tan magníficas como Térvalis, y todo eso ha sido un impulso del sector industrial turolense, pero siempre acompañado e impulsado por el Gobierno que he presidido.

-¿Cuál es su compromiso con Teruel para la próximo legislatura?

-Terminar y darle un impulso definitivo a las infraestructuras, a los sectores estratégicos principales y alcanzar el pleno empleo, un empleo de calidad y poner en funcionamiento los hospitales con los nuevos equipamientos sanitarios y de transporte urgente. Y desde luego seguir reforzando los servicios públicos. En los próximos años se van a generar no menos de 4.000 empleos, ya anunciados por los propios inversores, y eso nos obligará a hacer un esfuerzo muy importante en vivienda, en formación. Eso son retos absolutamente ineludibles. Teruel ya no es el paradigma de la despoblación, ahora lo es Galicia o Castilla y León. El señor Feijóo no podrá darnos muchas lecciones de cómo resolver los problemas de financiación y de despoblación, toda vez que la región que él ha presidido está cayendo en picado en términos demográficos y, sin embargo, Aragón está creciendo demográficamente.

-¿En qué va a consistir el organismo independiente que se ha comprometido a crear para mejorar la gestión del Fite?

-Se trata de profesionalizar todavía más la gestión del Fite y de que cada vez tengan más impronta los empresarios en la decisión de la distribución de los fondos, y de agilizar la gestión. Es obvio que todo lo que se hace por la administración ordinaria es más lento que lo que se puede hacer a través de organismos independientes de esta naturaleza. Lo que pretendemos es constituirlo para esos fines, para profesionalizar, para impregnar las decisiones de las propuestas de los empresarios y, evidentemente, para agilizar.

-El PP les acusa de falta de gestión, con el Fite y con sus políticas, ¿qué opina de esas críticas y cómo ve a su rival Jorge Azcón?

-El Partido Popular está descalificado para criticar al Partido Socialista en Teruel porque todos y cada uno de los avances que ha conocido la provincia en los últimos cuarenta años se deben a gobiernos en solitario o en coalición del PSOE. El PP tiene en blanco su hoja de servicios a la provincia de Teruel, y en materia del Fite, el PP de Mariano Rajoy estuvo a punto de acabar con el Fondo de Inversiones impidiendo su plurianualidad.

Al señor Azcón lo veo como un hombre jovial, dicharachero, festivo, pero totalmente desconocedor de la realidad aragonesa. Manifiesta una oceánica ignorancia sobre la realidad aragonesa, como cuando viene a Teruel a anunciar un grado de Medicina, ignorando que es la Universidad quien gestiona y toma las decisiones en la materia, o cuando viene a Teruel a arrogarse méritos con las ayudas al funcionamiento, cuando al PP jamás se le pasó por la cabeza que pudieran existir estas ayudas. Si existen fue por la iniciativa del Gobierno de Aragón y hemos conseguido lo fundamental, que el Gobierno de España acepte que se pueden dar. Decirle a los turolenses que se van a incrementar de golpe y porrazo hasta llegar al 20% es tormarles el pelo a los turolenses e insultarles a su inteligencia. Conseguir el incremento de las ayudas será el resultado de trabajar mucho los mismo que lo hicimos posible.

-La desafección de la política no cesa, ¿qué les diría a los turolenses para hacer frente al desencanto?

-Lo que más desencanta de la política a los ciudadanos es la trifulca, el ruido, la crispación, el enfrentamiento que por desgracia está dominando mucho y tiñendo mucho la política nacional. El PP lo que está haciendo es traer la política de Madrid a Aragón, y eso significa traer ruido, crispación y enfrentamiento. Esa es una de las razones de que la gente se desentienda de la política. A mí me gustaría exportar la calma de Aragón al resto de la política española.

-¿Qué supone votar al PSOE en Aragón?

-Supone seguir apostando por un camino de éxito. Hemos encontrado un modelo económico basado en las alianzas políticas, sociales y económicas con todos, basado en la innovación y en el talento que está produciendo unos excelentes resultados. Además, el Partido Socialista hemos recuperado los servicios públicos de los destrozos que causó el Partido Popular entre 2011 y 2015 con Rudi.

-¿Debe gobernar la lista más votada o la que consiga más consensos?

-Debe gobernar la lista que consiga una mayoría parlamentaria. Eso sí, yo estoy dispuesto a gobernar siempre y cuando hacerlo no sea el precio de renunciar a mis convicciones y al modelo que yo tengo para Aragón. Para mí no vale el poder a cualquier precio, solo vale el poder para transformar la sociedad. Por cierto, a los electores de Teruel se les va a plantear un problema serio, que es qué va a pasar con Teruel Existe. En este momento la única posibilidad que tiene el PP de Jorge Azcón para gobernar es sumar a Vox y a Teruel Existe. Yo estoy dispuesto a pactar con todos los partidos menos con Vox; el señor Guitarte tendrá que aclarar si está dispuesto a formar una mayoría con Vox, esté Vox dentro o fuera del Gobierno, que a la postre viene a ser exactamente lo mismo, y explicarles a los turolenses qué hará con su voto.

El perfil del candidato

Si fuera un animal, sería...

Me gustaría ser un león.

¿Qué le gusta comer?

Me gusta mucho la verdura y el ternasco.

¿Qué hace cuando se enfada o está estresado?

Respirar profundamente, contar hasta veinte, y últimamente tengo un recurso que es pensar en mis nietas.

¿Qué le relaja?

Me relaja mucho estar en mi casa los fines de semana y leer.

Un recuerdo de infancia.

La primera vez que me dijo mi maestro que abandonara mi pretensión de ser agricultor, que es lo que yo quería, que tenía ciertas aptitudes para estudiar.

¿Qué es lo que no soporta en una persona?

El cinismo y sobre todo no soporto a los cínicos que dicen no soportar el cinismo.

Una canción, un libro y una película o serie...

Si mañana me preguntara a lo mejor decía otras, pero hoy le digo Por una cabeza de Carlos Gardel y El Quijote, pero lo de la película lo tengo claro, El Padrino.

¿Cuál es la noticia que más le ha marcado en su vida?

Hubo una que fue un tanto demoledora de entrada que fue hace ya dos años, la notificación de que tenía un cáncer de colon.

¿Cuándo se le pasó por la cabeza por primera vez dedicarse a la política?

Me gusta desde la adolescencia, pero dedicarme a la político en torno al año 87 o así.

Elija su rincón favorito de la provincia de Teruel.

Tengo muchos favoritos, pero en este momento el que lo es por excelencia es Andorra, porque viven mis nietas allí.

Elija un personaje turolense que le ha inspirado.

Hay muchos, hay uno que es Isidoro de Antillón.