Joaquín Egea, candidato a la alcaldía de Alcañiz por Teruel Existe: “La lista de TE en Alcañiz está formada por gente joven y muy comprometida”

El candidato a la alcaldía de Alcañiz por Teruel Existe (TE), Joaquín Egea, asegura que cuenta con un equipo “potente” para hacer realidad sus propuestas para la ciudad y conseguir que abandere las reivindicaciones del Bajo Aragón Histórico.

-En la presentación de su candidatura dijo que Alcañiz debía volver a ejercer como capital del Bajo Aragón. ¿En qué se traduce esta afirmación?

-Alcañiz es la capital del Bajo Aragón Histórico, es la segunda población más grande de la provincia, y tiene que ser la que lidere y capitanee las reivindicaciones de esta parte del territorio en temas como las infraestructuras hospitalarias, el transporte sanitario, la educación... Como centro neurálgico, tiene una responsabilidad con las comarcas que, de una u otra forma, tienen relación con la ciudad.

-También se mostró a favor de estrechar lazos con Teruel. ¿Siguen dándose la espalda?

-Decía en mi presentación a las elecciones generales que yo nací en el Bajo Aragón, me críe en el Jiloca y me formé en la Comunidad de Teruel en lugar de hablar de Alcañiz, Calamocha y Teruel. Y es que sólo la unión de las comarcas nos hará fuertes y nos permitirá tener voz propia en las instituciones. Alcañiz y Teruel han vivido a lo largo de la historia con cierto desapego en lo físico por la gran estructura montañosa que se sitúa en las Cuencas Mineras y que dificultaba los desplazamientos. Por eso, Alcañiz tenía más relación por proximidad con Zaragoza. Pero será la unión y comunión de las 10 comarcas la que nos dé fuerza, sin olvidar las importantes relaciones culturales y económicas de Alcañiz con las provincias vecinas, como Zaragoza, Tarragona y Castellón.

-TE es la primera vez que se presenta a las elecciones municipales. ¿Qué expectativas tiene en el caso concreto de Alcañiz?

-No nos hacemos ni muchas ni pocas y no hacemos mucho caso a las encuestas. En Alcañiz contamos con una lista potente, con gente muy joven y muchas ganas de trabajar, comprometida con su pueblo y convencida de vivir allí. Por eso me sorprenden las habladurías y algunos comentarios malintencionados del alcalde (Ignacio Urquizu), que no son más que bulos, sobre la lista de TE.

-¿Fue difícil configurarlo?

-Nos ha costado a todos mucho y las formaciones políticas tenemos que empezar a reflexionar sobre la desafección de la calle hacia la política. Hay mucha gente que está de acuerdo con el proyecto, pero que muestra sus reticencias cuando le dices que lo defienda contigo. El clima político es desagradable y difícil; se ha convertido en un campo de batalla en lugar de un lugar para confrontar ideas y llegar a acuerdos.

-¿Quiénes le acompañan?

-En general, son personas que ya estaban en el movimiento asociativo alcañizano. De Elena Roda, segunda en la lista, destacaría su energía, su capacidad de diálogo y su sonrisa. Esto último es muy importante porque hay que negociar con personas dado que las ideologías en un pueblo importan muy poco. David Ibáñez (tercero) es una persona muy vinculada al sector emprendedor y al mundo del motor ya que fue jefe de explotación del circuito, por lo que aporta un conocimiento de cuál es la realidad de Motorland y su potencial.

-¿Cuáles son los pilares que sustentan su programa electoral para Alcañiz?

-Vamos a presentar a la ciudadanía un programa de futuro para potenciar las riquezas que ya tiene. No hay que cambiar nada, sino construir sobre lo que hay para que las condiciones de futuro sean mejores y se consiga la prosperidad de la ciudad. Es importante que todos los ciudadanos evalúen el mensaje y hacer una buena campaña para explicar qué queremos hacer y cómo lo podemos hacer. Me gustaría que se produjera un debate público entre los candidatos a la alcaldía, no solo con los del PP y el PSOE, para que la gente pueda informarse de las propuestas de cada partido.

-Teruel Existe defiende el trazado de los ejes previstos en los planes estratégicos de infraestructuras...

-Teruel Existe fue quien consiguió, en la negociación del acuerdo de investidura con el PSOE, que el Ministerio de Trabajo retomara los estudios sobre los tramos que faltan de la A-68 y que ahora están en tramitación administrativa. También fue quien se empeñó en que sus dos próximos tramos se iniciaran en el entorno de Alcañiz. De igual forma, hemos defendido en el Congreso de los Diputados la extensión de la A-40 hacia Reus. El desarrollo económico de toda la provincia, y hasta su supervivencia, sería diferente con esta autovía. Y por último, pedimos la vuelta del tren. El ferrocarril llegó a Alcañiz 4 años antes que a Teruel y desapareció en 1973 sin ningún tipo de protesta. Por eso, vamos a pelear para conectar de nuevo con Samper de Calanda. Son 12 kilómetros que supondrían mucho para Motorland y para el tejido industrial.

-El Gobierno de Aragón ha prometido que el nuevo hospital de Alcañiz estará terminado este año...

-El problema del nuevo hospital es que hay un oscurantismo total hacia la ciudadanía. No sabemos el calendario porque, aunque dijeron que la obra civil estaría terminada a finales de 2023 o principios de 2024, todavía faltaría lo más importante y costoso, que es dotar al hospital de todo el equipamiento para que pueda funcionar. Todavía no están pensados los concursos públicos para estas dotaciones ni la relación de puestos de trabajo (RPT). Por otro lado, no sabemos cómo se hará el vial de acceso, tan solo que tendrá dos carriles y un carril bici de 1,2 kilómetros que enlazará con la carretera N-211 hacia Caspe, que es un lugar con mucho tráfico. Como el de Teruel, tiene que disponer de unos viales de acceso cómodos, que aporten soluciones al desplazamiento de los ciudadanos. Y tampoco se entiende que no haya un acceso directo desde Motorland.

-TTE ha pedido más inversión y un cambio en la gestión de Motorland y Technopark...

-Motorland Aragón porta con orgullo el nombre de Aragón y el Gran Premio de MotoGP es la ventana internacional más importante que tiene la Comunidad Autónoma para mostrarse al mundo. No hay ningún otro evento como ese y esperamos que se retome al año que viene. Pero hace falta una implicación real del Gobierno de Aragón y las inversiones tienen que venir de los Presupuestos Generales de Aragón y no del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). Además, es necesario mejorar la gestión, sobre todo de Tecnopark. El complejo empezó su andadura en 2007 con unos grandes gestores pero, a raíz de su salida, se ha ido perdiendo su desarrollo. Creemos que, como en el caso del Aeropuerto de Teruel, Motorland tiene que ser una palanca para el desarrollo económico. Por último, también pedimos que se haga público el informe sobre la repercusión económica real del circuito y del Gran Premio de Aragón de Moto GP.

-En alguna ocasión, ha señalado la dificultad de Ignacio Urquizu de compaginar la alcaldía de Alcañiz con su labor como diputado autonómico, pero usted de momento es senador...

-Alcañiz tiene la suficiente relevancia para que tenga una dedicación exclusiva a su labor como alcalde. Su puesto en las Cortes le exige estar 3 o 4 días fuera de la ciudad, pero eso tampoco se ha traducido en mejoras para la misma, ni tampoco su hilo directo con el Gobierno. Si yo fuera alcalde de Alcañiz, no podría continuar en el Senado.

-¿Y si solo fuera concejal?

-De momento, sí. La actividad en el Senado se paraliza en verano y en noviembre habrá elecciones generales. Mientras tanto, es beneficioso para Alcañiz tener voz en la Cámara Alta y, como concejal, se pueden hacer mucho en otras instituciones donde se definen las inversiones.

El perfil del candidato

Si fuera un animal, sería...

Cualquiera de los que se organiza socialmente.

¿Qué le gusta comer?

Me encanta probar y reproducir cocina de vanguardia, pero también tradicional, sobre todo la de mi madre.

¿Qué hace cuando se enfada o está estresado?

Aprender de los fallos.

¿Qué le relaja?

Un paseo por el campo escuchando un podcast.

Un recuerdo de infancia.

La primera vez que fui a las carreras de Alcañiz con mi padre y sus amigos.

¿Qué es lo que no soporta en una persona?

Que me mienta.

Una canción, un libro y una película o serie...

‘Sirena Varada’, de Héroes del Silencio. ‘El infinito en un junco’, de Irene Vallejo. Y la primera temporada de ‘Prision Break’

¿Cuál es la noticia que más le ha marcado en su vida?

Ver en directo por televisión el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York.

¿Cuándo se le pasó por la cabeza por primera vez dedicarse a la política?

En realidad, nunca. Vino sobrevenido en la reunión en la que se definieron las candidaturas para las elecciones generales de 2019.

Elija su rincón favorito de la provincia de Teruel.

Es difícil decidirse por uno solo.

Elija un personaje turolense que le ha inspirado.

Cualquiera que haya defendido la dignidad de nuestra provincia.