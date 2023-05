José Luis Soro, candidato de CHA a la presidencia de Aragón: “Es urgentísimo empezar a hablar de las oportunidades que tiene Teruel”

José Luis Soro vuelve a ser el candidato de CHA a la presidencia de la DGA y lo hace además después de ocho años formando parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma, primero junto al PSOE y después con el actual cuatripartito.

-¿Cómo llega CHA a las elecciones?

-Llegamos muy fuertes después de 37 años de trayectoria. Son casi cuatro décadas de coherencia, estando en Gobierno u oposición, de honradez y sin una sola sombra de corrupción. De dejarnos la piel por Aragón. Y ahora llegamos con el aval de ocho años de Gobierno, donde hemos demostrado gestionar con responsabilidad, rigor y eficacia. Recorremos el territorio, escuchamos y nos comprometemos a lo que podemos cumplir. Llegamos en un buen momento y es muy importante porque seremos absolutamente imprescindibles para que pueda haber mayorías de progreso donde aportaremos aragonesismo.

-Vienen de un cuatripartito. ¿Repetirían llegado el caso o prefieren como en 2015 un gobierno con menos partidos?

-2015 fue más duro porque gobernamos sólo PSOE y CHA sin tener mayoría parlamentaria y dependiendo de Podemos, que optó por quedarse fuera del Gobierno. La experiencia ha sido buena, ha sido una legislatura complicada por la pandemia, después con las consecuencias de la invasión de Ucrania. Cuatro partidos diferentes con ópticas muy distintas en cuestiones importantes hemos sabido gestionar juntos y cumplir el compromiso con la ciudadanía. Estoy satisfecho, ha habido muchas dosis de generosidad, lealtad y diálogo y hemos sido capaces de hacer buena política gobernando juntos siendo partidos distintos.

-¿Cómo cree que afectará al resto la posible entrada de Teruel Existe?

-Está pasando lo normal, un partido político se presenta a las elecciones. La plataforma ciudadana ya no existe y me da pena porque era un instrumento muy útil para los turolenses. Me preocupa que estén dispuestos a gobernar a derecha o izquierda, porque quien dice que es apolítico y no tiene ideología no suele fallar que sea de derechas. Me voy a creer lo que dice Guitarte, que con Vox no van a gobernar, con el PP de Azcón, sí. Si el resultado electoral hiciera que tiene que haber una coalición de gobierno con Teruel Existe no tendría ningún problema. Habría que poner las reglas del juego muy claras, no puedes gobernar para el 10 % de la población. Más que he hecho yo por la despoblación con autobuses, carreteras, el Fondo de Cohesión Territorial con el que hemos rehabilitado un centenar de viviendas o el Aeropuerto de Teruel, por lo que muchas clases no nos puede dar nadie. Hay que tener una visión global, que cada uno viva donde quiera, en el pueblo o en la ciudad. Se trata de gobernar para todos, para los 731 municipios aragoneses.

-¿Cuáles son las principales infraestructuras que quieren impulsar para Teruel?

-La clave es el Aeropuerto de Teruel. He tenido el honor de ser el presidente del Consorcio en ocho de los diez años que ha estado en funcionamiento, el crecimiento ha sido exponencial y tiene mucho potencial que tenemos que exprimir. Tenemos que mejorar las carreteras. Lo vamos a hacer con el Plan Extraordinario de Carreteras, donde cuatro de las diez concesiones incluyen tramos en Teruel y por tanto mejoraremos la vertebración de la provincia. Y esto nos va a permitir la tercera cuestión, la movilidad, a través del mapa concesional de autobús.

-¿Cómo va a hacer frente a la falta de sanitarios en zonas rurales y hospitales turolenses?

-Es un grandísimo reto. Se ha hecho desde Sanidad en esta legislatura todo lo posible por cubrirlo. Hay dos problemas. Uno es la falta de sanitarios, que se soluciona desde la Universidad ampliando el número de personas que estudian Medicina. Y en segundo lugar, hay personas que no quieren ir a determinados lugares a trabajar, sobre todo a las zonas más despobladas. En ocasiones no basta sólo con incentivos económicos. No han ayudado nada tantos años siendo tan cenizos hablando de despoblación, de hablar del Aragón rural o Teruel rural en blanco y negro. Estar todos los días hablando de lo mal que se está, lo mal que se vive o los problemas que hay. Es urgentísimo empezar a hablar en positivo, de las oportunidades que tenemos en el Teruel y Aragón rural para ser atractivo y conseguir que vayan profesionales sanitarios, además de otros sectores como la hostelería.

-Los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz serán una realidad esta legislatura. ¿Cómo quiere que estén dotados a nivel material y de personal?

-Lo mejor posible. Pero yo creo que en este tema ya ha habido suficiente demagogia en décadas. Van a estar los hospitales y van a mejorar de una forma sustancial la calidad de servicio público de Sanidad en Teruel. Se trata de que estén desde el punto de vista de la tecnología y los medios personales, que son clave en el sistema sanitario, con unas condiciones de primera.

-¿Qué propuestas tiene sobre las renovables en la provincia?

-Aquí también se ha dado mucha demagogia y es bueno hacer la autocrítica de reconocer que las cosas no se han hecho bien porque era necesario planificar. No ha habido una planificación y desde la Dirección General de Ordenación del Territorio hemos hecho informes duros contra unos proyectos renovables, pero no había forma de pararlos. Aragón y Teruel son muy extensos y hay suficientes hectáreas para que haya renovables y que eso no perjudique al turismo. No tiene sentido que comarcas, municipios que han optado por construir un futuro responsable, sostenible, a través del turismo lo vean perjudicado por las renovables que tampoco generan tanto empleo.

Es urgentísima esa planificación. Ya lo acordamos a final de esta legislatura con un decreto ley aprobado en el Gobierno de Aragón, pero hay que entender que hay proyectos que no aprobamos desde la DGA, los grandes los aprueban desde Madrid, así que habría que hablar mucho aquí con el Ministerio.

-¿Qué tres medidas priorizarán para luchar contra la despoblación?

-La vivienda es clave y los pequeños pueblos de Teruel no tienen capacidad para acceder a otro tipo de ayudas. Estoy muy orgulloso del Fondo de Cohesión Territorial, hemos sido pioneros en España y Europa. Con esta microcirugía financiamos proyectos que se deciden desde el territorio y pueden ser muy eficaces para luchar contra la despoblación. Y gracias a esto se ha rehabilitado más de un centenar de viviendas en pueblos muy pequeños, financiamos hasta el 100 %, hasta 45.000 euros, y eso permite que pueblos que no tenían vivienda ahora sí tengan.

Son claves en segundo lugar las infraestructuras ferroviarias, carreteras, movilidad en autobús, es decir, las comunicaciones en general. En un territorio tan extenso hay que acercar los servicios públicos y eso se hace con buenas comunicaciones.

Y, por último, la banda ancha. Si queremos que de verdad se pueda ejercer el derecho a vivir en tu pueblo, el teletrabajo o la telemedicina, es clave que haya banda ancha en todo el territorio. Que no se mida en ningún servicio público por número de personas, sino por la capacidad de los servicios públicos de vertebrar el territorio y generar oportunidades.

El perfil del candidato

Si fuera un animal, sería...

Estoy muy cómodo de humano, pero si tengo que elegir, elegiría un caballo.

¿Qué le gusta comer?

Soy omnívoro, tengo la gran suerte de que me gusta todo, pero elegiría un rancho en la peña del pueblo.

¿Qué hace cuando se enfada o está estresado?

Cuento hasta diez y suelo llegar hasta el cinco o seis.

¿Qué le relaja?

Salir a andar por el canal, oyendo ‘reggae’, ir con los cascos e intentar no pensar en nada.

Un recuerdo de infancia.

Las vacaciones con mi familia en Bulbuente.

¿Qué es lo que no soporta en una persona?

De cosas más serias, la mentira. Pero me irrita mucho la impuntualidad.

Una canción, un libro y una película o serie...

‘54-46 That’s My Number’, de Toots and the Maytals; ‘Derecho consuetudinario y economía popular de España’, de Joaquín Costa, y ‘Amanece que no es poco’.

¿Cuál es la noticia que más le ha marcado en su vida?

El confinamiento. Es la que más ha afectado a mi familia y mis hijos.

¿Cuándo se le pasó por la cabeza por primera vez dedicarse a la política?

Nunca. He militado más de media vida en CHA y las cosas van sucediendo de forma natural, pero sin decisiones, al menos que yo recuerde, muy conscientes.

Elija su rincón favorito de la provincia de Teruel.

El que más feliz me ha hecho en los últimos años es el Aeropuerto de Teruel. Pero si tuviera que elegir otro diría que Albarracín.

Elija un personaje turolense que le ha inspirado.

Eloy Fernández Clemente, que nos redescubrió el Aragón que hoy conocemos y que algunos amamos mucho.