María Milián, candidata a la alcaldía de Alcañiz por IU-Ganar: "Hay que apostar por hacer viviendas para personas con discapacidad"

María Milián es candidata a la Alcaldía de Alcañiz en las elecciones municipales del 28 de mayo. Diplomada en Educación Infantil, ha sido concejal desde hace ocho años y consejera comarcal. Es aficionada a pasar parte de su tiempo libre en la montaña y desde que tenía siete años participa en el Campamento Bajo Aragón, un momento que le sirve para desconectar del mundo. Algo que le gusta hacer es pasar tiempo con sus amigos



-¿Qué balance hace de los cuatro años en los que ha sido concejal de Igualdad y Participación Ciudadana en Alcañiz?

-Es un balance positivo, porque después de lo que nos ha tocado vivir con la pandemia, hemos sabido gestionar aplicando medidas para solventar la situación. Aún así, se han quedado algunos proyectos pendientes o a medio hacer.

-¿Si fuera ahora, negociaría de manera diferente a como lo hizo si hubiera que entrar en el Gobierno municipal?

-Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero yo creo que he sido una concejal más dentro del equipo de gobierno, me he implicado al 100% y he trabajado muchísimo.

-En las últimas elecciones sacaron un concejal, ¿a qué aspiran en estos comicios?

-Aspiramos a tener la máxima representación posible. Con una concejal se han logrado impulsar políticas que mejoran la vida de la gente. Cuanta más representación tengamos, más fuerza tendremos para seguir haciendo políticas públicas para los ciudadanos.

-¿Cuáles son los pilares de su programa electoral?

-Impulsar los servicios públicos, reorganizar el Ayuntamiento en lo concreto y mejorar la vida de las personas. Los grandes proyectos también son importantes para avanzar como sociedad, pero es importantísimo resolver lo estructural para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y que revierta en la ciudadanía.

-Alcañiz es capital de comarca, pero se están cerrando muchos comercios. ¿Les preocupa la crisis en el sector?

-Por supuesto. Siempre hemos defendido el comercio cercano. Comprar aquí supone que las familias que viven del sector del comercio puedan seguir viviendo en Alcañiz Hay que seguir impulsando políticas que estén al lado del comercio local. El Ayuntamiento, en este mandato, con una pandemia muy complicada que ha afectado al pequeño comercio principalmente, ha impulsado políticas de apoyo. Y hay que seguir haciendo un buen plan para seguir apoyando al sector.

-¿Se han quedado proyectos pendientes de ejecutar a causa de la pandemia de covid-19?

-No es que se hayan quedado pendientes, es que algunos se han llevado a cabo más deprisa de lo que estaba contemplado. En Igualdad se han completado los planes que teníamos previstos, pero de una manera diferente. Los planes de igualdad se hicieron en plena pandemia, con una participación ciudadana amplia, aunque nos hubiera gustado llevarlos a cabo de manera distinta, porque hubo que hacer grupos reducidos para que fuera viable la participación. Ha habido consejos ciudadanos, como los de niños, que no se han podido llevar a cabo.

-¿Que proyecto no se ha abordado?

-Por ejemplo, el de caminos escolares, que era un proyecto que llevaba años previsto, que no se ejecutó en el último mandato y que nos hubiera gustado poner en marcha. Sin embargo, no ha podido ser, porque había que replantear todo el proyecto que se ideó hace siete u ocho años, ya que se han producido cambios sociales importantes, como los horarios escolares, puesto que ahora se ha implantado la jornada continua. En relación a los presupuestos participativos, al final del mandato se han implantado, por fin, pero nos hubiera gustado implementarlos antes, porque se ha demostrado que si a las personas les das la opción de participar, lo hacen.

-¿Los presupuestos participativos y los caminos escolares se quedan como proyectos a desarrollar en otro mandato?

-Sí, igual que el portal de Participación, que se ha desarrollado en este último año y que no hemos podido explicar a la ciudadanía. En este portal contamos con herramientas para crear debates y para que la ciudadanía tome decisiones.

-¿Por ejemplo en qué pueden tomar decisiones los ciudadanos?

-Para decidir sobre cuestiones que nos afectan a todos. Por ejemplo, recuerdo cuando se colocaron los veladores en la avenida Aragón y esta calle se hizo de una sola vía después de la pandemia. Hubo mucha polémica. Este sería un caso en el que la ciudadanía podría haber opinado.

-¿Qué opinan de los trabajos de emergencia del cerro de Pui Pinos?

-Nosotros ya fuimos muy críticos en su momento con las primeras obras de emergencia. Estábamos en la oposición y ya consideramos que el desmonte inicial posterior al deslizamiento de tierras debía tener como objetivo retirar el terreno que se podía caer de forma inmediata y que después debía haber una reconstrucción de la zona. Sin embargo, no sucedió. Siguieron con las obras de emergencia, construyendo plataformas enormes... Pero he de señalar que, una vez que el cerro está abierto en canal, se tienen que tomar decisiones. Es una locura de inversión y la intervención que se está llevando a cabo, pero también es cierto que, así como se va desmontando la montaña, van surgiendo imprevistos que anulan todo lo anterior. Y ahora solo quedan dos soluciones: o tiramos el cerro o lo reconstruimos. No se puede hacer otra cosa.

-Y luego el tornado.

-Sí, había un proyecto de emergencia en ejecución, pero el año pasado vino un tornado y hubo que retirar el muro que está junto a Gaibar y a partir de ahí todo lo que estaba previsto no sirvió para nada, porque han empezado a excavar y se han dado cuenta de que los arcos del Cuartelillo están encima de la montaña de escombros y que hay que meter un montón de micropivotes para sujetarlo.

-¿Y cuál es la postura de IU sobre el nuevo vial que atravesará la zona?

-El vial está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

-¿Entonces, qué hay que hacer en Pui Pinos?

-Lo primero, estabilizar el cerro para que no haya riesgos.

-¿Qué propuestas tienen para Alcañiz para los próximos cuatro años?

-Necesitamos pisos de vida independiente para personas con discapacidad. Se van a hacer en el barrio de Santiago viviendas para jóvenes, así que proponemos que dos de esos pisos se guarden para que personas discapacitadas puedan hacer vida independiente y también que haya viviendas tuteladas para personas discapacitadas en el antiguo centro de salud. Necesitamos seguir apostando por residencias públicas. Sabemos que se va a hacer una privada con plazas concertadas, y no nos vamos a oponer, pero creemos que parte del edificio del hospital de Alcañiz se dedique a una residencia pública cuando se produzca el traslado. Además, tenemos el Casino, que es un edificio que se tiene que remodelar y sería bueno que allí se pensara en trasladar la Escuela de Adultos, que ha crecido exponencialmente y que necesita un espacio más amplio, porque actualmente las instalaciones no reúnen las condiciones. El Casino es un edificio muy grande y puede albergar distintas instalaciones, desde aulas para la Escuela de Adultos a otras instalaciones para el ocio juvenil, por ejemplo.

El perfil de la candidata

Si fuera un animal, sería...

Un oso o un pez... no sabría elegir.

¿Qué le gusta comer?

Verduras del huerto. He sido vegetariana doce años.

¿Qué hace cuando se enfada o está estresado?

Me voy y respiro.

¿Qué le relaja?

Las montañas, el río, leer, compartir tiempo con mis amigas/os, disfrutar de mi pareja, de mi familia, el campamento...

Un recuerdo de infancia.

Tengo muchos, los momentos que pasaba con mis abuelos, cuando nació mi hermana

¿Qué es lo que no soporta en una persona?

Que sea racista, homófoba, xenófoba, machista, en definitiva, que discrimine y no respete a los demás.

Una canción, un libro y una película o serie...

Cualquier canción de Sabina; El infinito en un junco y la antología poética de Mario Benedetti; y Pulp Fiction como película.

¿Cuál es la noticia que más le ha marcado en su vida?

La muerte de mi abuela (la creía inmortal).

¿Cuándo se le pasó por la cabeza por primera vez dedicarse a la política?

Nunca se me había pasado por la cabeza, el 15M, las marchas de la dignidad cambiaron mis prioridades. Dimos el paso varias personas y salí yo en las primarias. No pensaba que me quedaría la primera, la verdad.

Elija su rincón favorito de la provincia de Teruel.

Un rincón del río Bergantes al que siempre voy con mis amigos.

Elija un personaje turolense que le ha inspirado.

Quizá no sea personaje para el resto, pero para mí lo que más me inspira es mi madre.