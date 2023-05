Miguel Ángel Estevan, candidato del PP a la alcaldía de Alcañiz: “El alcalde de Alcañiz tiene la obligación de defender su ciudad”

Miguel Ángel Estevan Serrano, actual concejal del Ayuntamiento de Alcañiz y presidente de la Junta Local del Partido Popular (PP) en la capital bajoaragonesa es el candidato a la Alcaldía por este partido a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Nacido hace 50 años, casado y con dos hijas, es empresario e ingeniero técnico industrial. Estudio en el colegio de las Escuelas Pías, en La Inmaculada y el Instituto Cardenal Ram (ahora IES Bajo Aragón, de Alcañiz). Muy involucrado en las asociaciones alcañizanas, es secretario de la Peña taurina y pertenece a todas las cofradías de Semana Santa desde niño.

-Recientemente presentaron la candidatura a la alcaldía para los próximos años, una lista formada por personas de muy distintos sectores. ¿Ahí esta representada la sociedad alcañizana?

- Es una lista ilusionante en la que está reflejada toda la sociedad alcañizana y, entre otros, el sector sanitario, porque considero que es una injusticia lo que va a ocurrir con el transporte sanitario urgente en Aragón en los próximos años. Es una lista con un perfil joven, con empresarios, con profesionales de distintas ramas... Estoy contento con la lista que tengo, porque, además, se han puesto a trabajar ya desde el primer momento.

-¿Cómo se han integrado los antiguos militantes del PAR en la lista del PP?

-Estamos muy cómodos con ellos. A algunos les puede parecer que chirría, porque hace cuatro años no le dieron el apoyo en Aragón a nuestro candidato, pero en cuatro años hemos tenido una gran comunicación con ellos y todos nos hemos dado cuenta de que la única forma de derrotar a la izquierda es confeccionar una lista de centro derecha fuerte y que seamos la única opción ante lo que representan los partidos de izquierda. Además, antes de que se integraran en el PP, yo ya había hablado con algunos miembros de aquel PAR para que vinieran a nuestra lista. Ahora estamos todos para sumar y se han puesto a disposición del partido y a trabajar.

-Ya que ha mencionado el tema sanitario. ¿Qué puede hacer un alcalde con un asunto que es de competencia autonómica?

-Llevamos tres semanas confeccionando el programa electoral y uno de los temas que han surgido es el de las ambulancias, y aunque sabemos que es un problema autonómico y competencia del Gobierno de Aragón, forma parte de nuestro programa, porque preocupa a todos los bajoaragoneses. El Alcalde de Alcañiz tiene la obligación de defender su ciudad, esté quien esté en el Gobierno de Aragón, y eso es lo que yo voy a hacer si soy Alcalde de Alcañiz.

-¿Cuáles son las principales lineas en las que se estructura su programa electoral para los próximos cuatro años en Alcañiz?

-Hay cuestiones básicas, como devolver a Alcañiz la ilusión por ser capital del Bajo Aragón; crear una capital de comarca comercial y potenciar el comercio local; queremos semicubrir la pista roja para tener un pabellón de fiestas cubierto y para que no tengamos que gastarnos esos 50.000 euros que cuesta contratar la carpa que se coloca en las Fiestas.

Al hilo de ello, nuestro programa no está planteado para una única legislatura, sino que es una propuesta de futuro para Alcañiz. Entre otras cosas, queremos desarrollar nuevos terrenos para hacer un polideportivo en otra zona de la ciudad, porque tenemos un estudio que señala que en el año 2025 el 25% de la población hará deporte, puesto que se está tendiendo a aumentar las horas de ocio en el ciudadano. Por ello, es importantísimo apostar por nuevas instalaciones deportivas y que éstas sean un acuerdo consensuado entre todos los partidos políticos.

-¿Mantienen el proyecto de piscina climatizada, a pesar de que puede costar más de dos millones de euros?

-En un principio este proyecto estaba presupuestado en 1,4 millones de euros y puede que ahora cueste casi el doble. No obstante, una nueva piscina climatizada es mucho mejor que el proyecto que ha planteado el actual equipo de gobierno de cubrir la piscina de verano, que solo podemos calificar como una chapuza.

Ahora mismo, el vaso de la piscina de verano está roto y pierde agua, así que gastar 800.000 euros en hacer un globo para esa piscina supone realmente tirar el dinero. Puede ocurrir como con los torreones, donde se han gastado cientos de miles de euros para adecuar un aula de la Uned. Creo que Alcañiz necesita una nueva piscina climatizada, porque la que hay es claramente pequeña.

-En relación al nuevo vial que atraviesa el cerro de Pui Pinos y que ha de llegar al barrio de Santiago, ¿cuál es la postura del PP?

-En ese asunto, lo primero de todo es dar nuestro apoyo a las personas que sufrieron el desprendimiento del cerro. Sobre este proyecto, lo primero que hay que señalar es que la obra del cerro se está yendo de las manos. Actualmente, se está trabajando en un proyecto que no existe y se está definiendo un vial que no está planteado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así que, por un lado, se está incumpliendo el PGOU y, por otro, se está trabajando en una zona sin que haya proyecto alguno. Creemos, además, que no se están respetando los permisos de Patrimonio en esa zona. Todos los técnicos del Ayuntamiento consideran que lo que se está haciendo en el cerro es una barbaridad y que no se está definiendo cuál es la solución.

-¿Creen que Alcañiz necesita un parquin?

-Sí, por supuesto. Ese proyecto también figura en nuestro programa electoral.

-La demanda de un parquin público viene de lejos, pero es otro de los proyectos que tampoco ha fraguado. ¿Dónde plantea el PP construirlo?

-Se necesita un parquin, especialmente para potenciar el comercio. Apostamos por construir uno en el parque de la avenida Aragón, subterráneo, lo que nos permitiría mantener el parque. Es lo más fácil y rápido y se puede hacer en una sola legislatura.

-Ese proyecto lleva años sobre la mesa y lo han planteado distintos partidos en sus programas electorales, pero ningún gobierno municipal lo ha ejecutado.

-Es cierto que en uno de los mandatos del alcalde Carlos Abril (1995-2007) ya se planteó ejecutar un proyecto de parquin en esa zona, porque el terreno está consolidado para hacer un proyecto subterráneo. Es un objetivo que considero podríamos realizar en una legislatura.

-Y necesario para el comercio, porque se están cerrando tiendas en Alcañiz. ¿El sector está decayendo?

-Somos capital de comarca y hemos de demostrarlo con hechos, para hacer de Alcañiz una ciudad de servicios, y para lograrlo hay que ponerle fáciles las cosas a los ciudadanos que vengan a Alcañiz. La construcción de un parquin es importante para el comercio y el turismo, porque tenemos en este segundo sector un gran potencial.

-Alcañiz tampoco tiene mucho suelo industrial. En las Horcas no hay; el polígono Fomenta no puede vender parcelas por la linea eléctrica que las hipoteca... ¿Qué propuestas tienen en esta materia?

-Ya insistimos hace meses en lo importante que era que Alcañiz entrara en el Nudo Mudéjar con mayor porcentaje que el que se nos asignó. Alternativas a la industria en Alcañiz están complicadas, pero lo que no se puede hacer es no ofrecer terreno a desarrollar a las empresas que puedan instalarse. Hay terreno en el Regallo, y está contemplada una ampliación de las Horcas. Nosotros apostaremos por lo que sea más viable. No obstante, el PP no está cerrado a que el polígono del Regallo pueda resurgir.

-¿Cuál es su aspiración en estas elecciones municipales?

-Yo solo quiero ser Alcalde de Alcañiz. No quiero ser senador, no quiero ser diputado provincial o diputado autonómico. Quiero apostar por Alcañiz, que es la ciudad que me ha visto crecer y en la que vivo. Soy un alcañizano 100%.

El perfil del candidato

Si fuera un animal, sería...

Caballo.

¿Qué le gusta comer?

Chuletón.

¿Qué hace cuando se enfada o está estresado?

Me enfado poco y me estreso frecuentemente. Cuando me ocurre esto, intento que pase el tiempo lo más rápido posible.

¿Qué le relaja?

Pensar a solas.

Un recuerdo de infancia.

Mi primer perro Koxka

¿Qué es lo que no soporta en una persona?

Personas que se aprovechan de otras.

Una canción, un libro y una película o serie...

Será porque te amo (de Richi e Poveri); Nunca comas solo (libro sobre autoayuda y networking); y Braveheart (dirigida y protagonizada por Mel Gibson).

¿Cuál es la noticia que más le ha marcado en su vida?

Mi nombramiento como senador.

¿Cuándo se le pasó por la cabeza por primera vez dedicarse a la política?

Desde que era muy joven.

Elija su rincón favorito de la provincia de Teruel.

La plaza España de Alcañiz.

Elija un personaje turolense que le ha inspirado.

José María Pascual, exalcalde de Alcañiz.