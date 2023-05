Teruel Existe impulsará la instalación de un graderío nuevo en Los Planos

La candidatura de Teruel Existe al Ayuntamiento de Teruel urge la instalación del graderío nuevo en el pabellón Los Planos para que las instalaciones puedan acoger competiciones europeas de voleibol, ya que ahora no cuentan con el aforo necesario. Esta formación explicó en una nota de prensa que desde que se instaló el parquet nuevo en la pista, hace dos años, el nivel del suelo aumentó y las gradas extraíbles que había quedaron inutilizadas, ya que no cabían y no se podían extraer. En ese momento fueron retiradas y desde el consistorio turolense se comprometieron a instalar unas nuevas acordes a las medidas actuales, pero todavía no se han colocado. Mientras tanto, hay unas gradas portátiles que suplen esa carencia.

Así se lo comunicaron los representantes del Pamesa Teruel Voleibol a los candidatos de Teruel Existe Eduardo Barragán, Elena Paricio y José Manuel Hernández, durante un encuentro en Los Planos. Desde el club deportivo les recordaron que el pabellón cuenta actualmente con entre 1.800 y 2.000 localidades, pero advirtieron que para acoger competiciones europeas el aforo mínimo tiene que ser de 3.000. También avisaron que las instalaciones en su conjunto tienen goteras y humedades, por la falta de mantenimiento, que han ocasionado que el techo haya cedido en algunas salas y el suelo de parquet se haya empezado a levantar. Asimismo, criticaron que en invierno hace frío porque la calefacción “no va todo lo bien que debería ir” y hay salas que no se pueden utilizar “porque no están en buen estado”.

Desde TE consideraron que “no es admisible” que un equipo del nivel del Pamesa Teruel Voleibol, que es líder en España y uno de los mejores de Europa, tenga unas instalaciones que no están a la altura para entrenar y para poder acoger partidos de alto nivel. Por este motivo, se comprometieron a corregir los desperfectos que lastra el Pabellón Los Planos e incrementar el mantenimiento para evitar futuros desperfectos. En la reunión participaron, entre otros, Antonio Giménez, encargado de la gestión del club, y Sergio Puerto, coordinador de Equipos base.

El Pamesa Teruel Voleibol tiene alrededor de 1.000 socios. En cuanto a cantera, cuenta con varios equipos repartidos en varios colegios e institutos sumando entre todos alrededor de 300 niños y niñas.

Guitarte y Martín (5º y 2ª por la izda.), con los candidatos de Montalbán

Antonio López encabeza la candidatura de TE en Montalbán

Antonio López encabeza la candidatura de Teruel Existe en Montalbán, una lista “comprometida con el futuro del territorio y con muchas ganas de trabajar en la defensa de los servicios públicos e infraestructuras para esta zona. El acto de presentación celebrado este domingo contó con la presencia del diputado de la agrupación de electores, Tomás Guitarte, y de sus senadores, Beatriz Martín y Joaquín Egea.

López trasladó su compromiso de trabajar por el territorio, reivindicando servicios públicos de calidad en el medio rural, con los profesionales y recursos suficientes. Reivindicó mejoras en recursos y personal para el centro de salud, así como en carreteras y rutas de transporte público. También puso en valor la candidatura que le acompaña y agradeció a sus miembros el paso que han dado. Asimismo, aseguró que han trabajado en su programa electoral con la vista puesta en mejorar el municipio, con proyectos que consideran “imprescindibles”. Por último, agradeció a la agrupación de electores el trabajo desarrollado en el Congreso y el Senado para defender los servicios de Montalbán.